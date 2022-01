Die QR-Code-Belagerung von St. Petersburg – Wenn St. Petersburg fällt, gehen im Grunde für den Rest Russlands die Lichter aus

St. Petersburg „wird nicht zu seiner früheren Lebensweise zurückkehren“, sagte Gouverneur Alexander Beglov in einem Interview am 3. Januar, einen Tag nachdem die Stadt ihr QR-Code-Regime verschärft hatte. „COVID wird uns noch lange begleiten. Unsere Aufgabe ist es, die Stadt unter den Bedingungen der neuen Normalität zu ihrem gewohnten Betrieb zurückzuführen und den Übergang zu einer neuen Norm zu beschleunigen. Neue Beschränkungen, die es Arbeitgebern ermöglichen, Ungeimpfte von der Arbeit auszuschließen, neue Impfanreize und allgegenwärtige QR-Codes sind ein wichtiger und sehr zeitgemäßer Schritt in diese Richtung.“

Seit Herbst sind in St. Pete QR-Codes für Museen und eine begrenzte Anzahl von Geschäftseinrichtungen und Veranstaltungsorten vorgeschrieben. Seit dem 2. Januar ist nun ein digitaler Gesundheitspass für den Besuch von Geschäften (mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften), Restaurants und Bars, Kultureinrichtungen, Schwimmbädern, Fitnesscentern, Unterhaltungseinrichtungen, Hotels, Hochzeitsfeiern und Sportveranstaltungen mit mehr als 40 Personen erforderlich.

Wenn Sie keinen QR-Code haben, können Sie im Grunde nur Lebensmittel einkaufen und in die Apotheke gehen. Keine Sorge: Wenn Sie die Geselligkeit vermissen, dürfen Sie sich in Ihr Lieblings-Tankstellencafé setzen – ein echtes St. Petersburger Erlebnis, so wie es Gogol in seiner berühmten Kurzgeschichte „Die unbewachte Nase“ beschrieben hat.

Impfanreize und allgegenwärtige QR-Codes sind ein wichtiger und sehr zeitgemäßer Schritt in diese Richtung.“



„Hallo, ich hätte gerne ein Eis“; „Reisepass und QR-Code, bitte“

Wie sieht nun dieser „wichtige und sehr zeitgemäße Schritt“ in Richtung einer faktischen Zwangsimpfung in der Praxis aus?

Am Newski-Prospekt können ungeimpfte Menschen an der Gelateria Venezia vorbeigehen. Um in den Genuss von achtzehn verschiedenen italienischen Eissorten zu kommen, benötigt man einen QR-Code. Schon bei der Bestellung eines Tisches wird darauf hingewiesen, und am Eingang wird die Kontrolle nicht vergessen. Außerdem wird nach einem Reisepass gefragt.

Einem Erfahrungsbericht zufolge wurde die 17-jährige Tochter einer Frau in einem Einkaufszentrum abgewiesen, obwohl Minderjährige keine QR-Codes benötigen. Aus offensichtlichen Gründen der öffentlichen Gesundheit dürfen Jugendliche unter 18 Jahren im Einkaufszentrum nicht ohne eine erwachsene Begleitperson einkaufen. Offenbar ist Omikron pervers und hat es auf unbegleitete Minderjährige abgesehen.

Ich hätte gerne eine Mülltonne mit gebratenem Hähnchen“; „Zeigen Sie mir erst Ihre Gesundheitskarte

Eine andere Einwohnerin von St. Petersburg berichtete, dass sie am Kauf von Babynahrung gehindert wurde, weil sie keinen digitalen Pass hatte. Dies ist die einzige Möglichkeit, positive PCR-Tests zu umgehen.

Unsere unvaxxed-Informantin in St. Pete berichtete, dass sie in einer Bäckerei zwar ein Getränk kaufen konnte, sich aber nicht hinsetzen durfte. Und dann bellte ein mit einem QR-Tag versehener Kunde sie an, als sie ging. Was hat das zu bedeuten?

Die neue Norm: nicht so toll für kleine Unternehmen

Sputnik V hat keine eindeutige neutralisierende Wirkung, stoppt die Übertragung nicht und ist wahrscheinlich gefährlich – was werden diese QR-Codes also genau bewirken?

Sie werden kleine Unternehmen vernichten.

Alexander Romanenko, Mitinhaber einer Brauerei und einer Reihe von Bars in der Stadt, äußerte sich wie folgt zu der neuen digitalen Ausweispflicht:

Wir sind weder moralisch noch finanziell darauf vorbereitet. Die Mitarbeiter haben in Panik ihre Kündigungen geschrieben und gekündigt. Der Gästeverkehr in unseren Lokalen ohne QR-Codes, aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten, beträgt jetzt weniger als 50 % der Vorjahre… QR-Codes werden heute hinzugefügt, wir werden wahrscheinlich ein paar Wochen, höchstens einen Monat durchhalten.

Er fügte hinzu, dass St. Petersburg voll von Geschäften ist, die nachts arbeiten, ohne QR-Codes… sie spucken auf Einschränkungen.

Alexander Konovalov, dem 200 Geschäfte in der Stadt gehören, hat seit der ersten Sperrung von St. Pete auf die COVID-Beschränkungen gespuckt. Und er wird dies auch weiterhin tun, denn er weiß, dass die Befolgung der QR-Code-Regelung für seine Geschäfte fatal wäre:

Wir werden nicht nach QR-Codes fragen, denn das ist unfair… Ich persönlich habe noch nie eine Bar mit einem QR-Code betreten, und nicht nur in einer Bar, in irgendeiner Einrichtung, sondern auch in Kinos, wo sie anfingen, danach zu fragen – ich bin nicht mehr hingegangen.

Und was ist mit Bußgeldern, Inspektionen, Kontrollen?

Wenn man davor Angst hat, bedeutet das, dass man keine Geschäfte macht. Erinnern Sie sich, es gab frühere Schließungen, als die Betriebe geschlossen wurden, unsere Betriebe wurden nicht einen einzigen Tag geschlossen, dank dessen haben wir sie gerettet, das Team gerettet, das nicht aufgegeben hat, im Prinzip Widerstand geleistet hat, und eine große Anzahl von Kollegen hat geschlossen.

Es ist eine prekäre Situation. Die einzige Möglichkeit, das große Schlachten der kleinen Unternehmen in der Stadt zu vermeiden, besteht wahrscheinlich darin, dass die Unternehmen die QR-Code-Regel und alle anderen Einschränkungen ignorieren. Diese Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Einhaltung der Vorschriften – vorausgesetzt, sie schaffen es, sich über Wasser zu halten – ihre Existenz nur vorübergehend verlängern wird. Es wird neue geschäftsschädigende Betrügereien und Beschränkungen geben, die den Weg bereiten.

In den letzten zwei Wochen haben fast 200 Restaurants geschlossen, im gesamten letzten Pandemiejahr waren es 220. In zweieinhalb Wochen haben wir fast so viele Lokale verloren wie im gesamten Vorjahr, das für die Branche das schwerste war.

Erfüllen und sterben. Eigentlich ganz einfach.

Wir sollten darauf hinweisen, dass der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gezwungen war, das Blutbad unter den Kleinunternehmern zu beenden, weil die Wahlen zur Staatsduma bevorstanden und Einiges Russland kurzzeitig so tun musste, als ob es sich um die Bauern kümmern würde. Jetzt, da Russland „gewählt“ hat, gibt es keinen Grund mehr, das wirtschaftliche Gemetzel zu unterbrechen.

Die Staatsduma wird voraussichtlich noch in diesem Monat über die Einführung landesweiter QR-Codes abstimmen. Die Chancen stehen gut, dass dieses geistesgestörte und menschenfeindliche Gesetz – das übrigens von Präsident Wladimir Putin voll unterstützt wird – verabschiedet wird. Wir befinden uns in der Gefahrenzone.

Leider wird es für St. Pete und den Rest Russlands nicht ausreichen, das QR-Code-Regime zu ignorieren. Hier gibt es keinen Mittelweg. Entweder werden die digitalen Viehkennzeichen für immer aufgehoben und abgeschafft, oder das Spiel ist aus.