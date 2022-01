Ist den Russen klar, dass sie es mit Verrückten zu tun haben?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ich erinnere mich, dass 1984 noch in ferner Zukunft lag. Wir fragten uns, ob unser Schicksal der Polizeistaat von Big Brother sein würde. Aber 1984 stellte sich heraus, dass es die Mitte der Reagan-Jahre war. Die Liberalen mochten Reagans Rhetorik nicht, aber seine Politik funktionierte. Die angebotsorientierte Wirtschaft heilte die Stagflation, und wir arbeiteten daran, den Kalten Krieg zu beenden. Es war schwer, einen Präsidenten nicht zu mögen, der als Antwort auf ein Attentat auf sein Leben sagen konnte: „Ich habe vergessen, mich zu ducken“.

Neue Ideen belebten die amerikanische Wirtschafts- und Außenpolitik. Unsere Zukunft hatte sich aufgehellt.

Der sowjetische Präsident Gorbatschow stimmte der Wiedervereinigung Deutschlands zu, nachdem ihm die Regierung von George H. W. Bush zugesichert hatte, dass sich die NATO im Gegenzug keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde.

Doch das Clinton-Regime, das von dem Republikaner Bob Dole unterstützt wurde, entehrte das Wort der US-Regierung und verlegte die NATO an die Grenzen Russlands, wodurch der Kalte Krieg, den Reagan und Gorbatschow beendet hatten, wieder aufflammte.

Mit einer Reihe gesetzwidriger Aktionen – der Bombardierung Jugoslawiens, den Invasionen in Afghanistan und im Irak, den Bombardierungen pakistanischen Territoriums – und einer herablassenden Behandlung Russlands hat Washington, das in seiner arroganten Hybris als „einzige Supermacht der Welt“ versunken war, Russland aufgeweckt und aus seiner Gefügigkeit gerissen.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 sagte Putin, das gesetzlose Verhalten der USA untergrabe die friedlichen Beziehungen auf der Grundlage des Völkerrechts. Er sagte, Washingtons monopolistische Dominanz in den globalen Beziehungen lasse keinen Raum für die Interessen und Belange anderer Länder, und er kritisierte Washington für die ungezügelte übermäßige Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen.

Washington und seine Vasallen waren erstaunt darüber, dass Putin die Frechheit besaß, die Supermacht zu verärgern, aber da sie damit beschäftigt waren, den Nahen Osten im Interesse Israels umzugestalten, schenkten sie ihm keine Beachtung.

Washington und seine Vasallen waren 2015 erneut erstaunt, als Putin die Invasion des Obama-Regimes in Syrien verhinderte und zusammen mit der syrischen Armee die Söldner besiegte, die Washington zum Sturz Assads geschickt hatte.

Angesichts der Zerstörung der über Jahrzehnte geschlossenen Rüstungskontrollvereinbarungen durch Washington kündigte Putin 2018 eine atemberaubende Reihe neuer Waffensysteme wie Hyperschall- und Zufallsflugkörper an, die unabhängigen Experten deutlich machten, dass die USA plötzlich eine zweitklassige Militärmacht sind. Niemand hat uns zugehört, sagte Putin. „Jetzt hört ihr uns zu.“

Aber das tat niemand. Washington hat es sich in seiner Arroganz und Hybris zu bequem gemacht und hält an seinem Allmachtswahn fest. Washington glaubt sogar, dass es die Ukraine und die ehemalige russische Provinz Georgien in die NATO aufnehmen kann.

Die Reaktion des Kremls auf den Wahnsinn Washingtons hat das Problem verschärft: „Verschwindet von unserer Türschwelle, oder wir werden euch vertreiben.“ Das ist eine Forderung, und sie ist nicht verhandelbar.

Angesichts der völligen Nutzlosigkeit der US-Medien, die nur den elitären Interessengruppen dienen, die Amerika kontrollieren, sind sich die Amerikaner selbst nicht bewusst, dass ihre idiotische Regierung schamlos eine Situation provoziert hat, in der Russland Washington gesagt hat, dass es seine Stützpunkte und Militärmanöver von unseren Grenzen entfernen soll oder die Konsequenzen tragen muss. Die Amerikaner sind so uninformiert, dass sie verbrannt werden könnten, bevor sie wissen, dass es ein Problem gibt.

Das Jahr 2022 beginnt mit zwei noch nie dagewesenen Krisen. Die eine ist der Versuch der Regierungen des „freien Westens“, mit Hilfe von Covid zerfallende Demokratien in Polizeistaaten zu verwandeln.

Die andere ist die Aussicht auf ein Armageddon angesichts des Mangels an intelligenter und vernünftiger Führung überall in der westlichen Welt.

Können Sie irgendwo in der westlichen Welt einen intelligenten Führer erkennen? Nein? Ich auch nicht.

Die Führer des Westens sind nichts als Huren für die kontrollierenden Interessengruppen. Sie haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie einen unabhängigen Gedanken gehabt und sind unfähig zu denken. Wie sollen solche nutzlosen Wesen mit einer ernsten Krise fertig werden? Sehen Sie sich die Leute im Biden-Regime an. Sie sind eine Ansammlung von Witzen. Es gibt dort nichts.

Wo ist ein Außenminister, der in der Lage ist, den Kreml zu beruhigen und Washington von seinem Engagement für die amerikanische Hegemonie zu entbinden?

Er ist nirgends zu finden.

Die Lage ist äußerst ernst, denn Russland hat es mit einem Aggressor zu tun, dessen Führer sich von der Realität abgewendet haben. Biden, der nur einen Teil der Zeit anwesend ist, hat Berater von den russenhassenden Neokonservativen des Zentrums für Neue Amerikanische Sicherheit, das vom US-Militär-/Sicherheitskomplex und den Ölgesellschaften finanziert wird. Der Beamte des Außenministeriums, der den Sturz der gewählten Regierung der Ukraine beaufsichtigt hat, ist jetzt Unterstaatssekretär des Außenministeriums. Die Kriegstreiber, die für Clintons Bombardierung Jugoslawiens in den 1990er Jahren und für alle illegalen Kriege Washingtons im 21. Jahrhundert verantwortlich sind, sitzen im Biden-Regime.

US-Senatoren beider Parteien fordern, dass Biden Putin die Stirn bietet. Die Vorsitzende des republikanischen Nationalkomitees, Ronna McDaniel, beschimpfte Biden sogar dafür, dass er einen Telefonanruf von Putin angenommen hat! Der republikanische US-Senator Roger Wicker, Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte, rief dazu auf, Russlands militärische Kapazitäten von unserer Marine im Schwarzen Meer aus zu vernichten, und schließt einen Erstschlag mit Atomwaffen gegen Russland nicht aus.

Michael McFaul, der Russophobe, den Obama als US-Botschafter nach Russland entsandt hat, tat Putins Forderung, die USA müssten Russlands Sicherheitsbedenken respektieren, als „russische Paranoia“ ab.

Mit Demokraten und Republikanern, die in ihrer Dummheit vereint sind, mit Stephen Cohen, der tot ist, und mit niemandem, der „Whoa!“ sagt, wie soll das Biden-Regime, das von Dummköpfen und Idioten belastet wird, erkennen, dass der Kreml genug hat?

Patriotische Amerikaner haben sich immer in die Flagge gehüllt. USA! USA! USA! Die Neokonservativen haben ihnen eingeredet, dass sie außergewöhnlich und unverzichtbar sind und das Recht haben, die Welt zu regieren. Die Amerikaner sind sich nicht einmal bewusst, dass Washington eine Krise ausgelöst hat.

Die russische Regierung ist zu dem Schluss gekommen, dass sie jahrelang Provokationen und Beleidigungen hingenommen und sich stattdessen auf diplomatische Bemühungen um eine friedliche und vernünftige Einigung verlassen hat, was nicht gelungen ist. Wie Putin sagte, haben wir uns im Interesse des Friedens zurückgezogen und zurückgezogen, und jetzt stehen sie vor unserer Tür, und wir können uns nirgendwo mehr hin zurückziehen.

Und trotzdem hört Washington nicht zu.