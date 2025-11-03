Die Rückkehr des „barbarischen Relikts“: Gold wird zur weltweit zweitwichtigsten Reservewährungvon

Nick Giambruno

Gold hat still und leise den Euro überholt und ist zur zweitgrößten Komponente der weltweiten Devisenreserven geworden.

Während der US-Dollar und US-Staatsanleihen weiterhin dominieren, schrumpft ihr Anteil stetig, während die Rolle des Goldes wächst. Zentralbanken halten nun etwa 20 % ihrer Reserven in Gold, verglichen mit 16 % in Euro – Werte, die seit der Zeit des Goldstandards nicht mehr erreicht wurden.

Dieser Wandel ist kein kurzfristiger Ausreißer. Es handelt sich um einen Megatrend mit enormen Folgen, den Investoren nicht ignorieren dürfen.

Eine aktuelle Umfrage des World Gold Council unter 57 Zentralbanken ergab, dass der Hauptgrund für das Halten von Gold dessen Funktion als langfristiger Wertspeicher und bewährter Schutz vor Geldentwertung ist.

Über Jahrzehnte galten US-Staatsanleihen als die ultimative sichere Anlage. Der riesige Anleihemarkt der USA ist der größte und liquideste der Welt und diente lange als bevorzugte Reservewahl für Zentralbanken. Doch nun zeigen sich Risse. Die Zentralbanken reduzieren stetig ihre Dollarbestände, und der Aufstieg des Goldes signalisiert ein schwindendes Vertrauen in US-Papierwerte.

Die Symbolik ist stark: John Maynard Keynes bezeichnete Gold einst als „barbarisches Relikt“, ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Nach dem Ende des Goldstandards in den 1970er Jahren schienen die Zentralbanken ihm zuzustimmen – sie verkauften jahrzehntelang ihre Goldbestände. Doch dieser Trend hat sich vollständig umgekehrt.

Gold erlebt ein bemerkenswertes Comeback – nicht als Spekulationsobjekt, sondern als monetärer Anker.

Seine wiedergewonnene Bedeutung zeigt, dass Zentralbanken Gold zunehmend als Ersatz für US-Staatsanleihen betrachten – als führenden Wertspeicher im globalen Finanzsystem.

Die Auswirkungen sind gewaltig: Gold macht jetzt etwa 20 % der weltweiten Reserven aus – etwas mehr als der Euro. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte der Anteil auf 50 % oder mehr steigen und Gold zur wichtigsten globalen Reserveanlage machen.

Für Investoren ist die Botschaft klar:

Die konservativsten Institutionen der Welt signalisieren, dass Gold kein Relikt der Vergangenheit ist, sondern zur Grundlage der Zukunft wird.

Doch diese Veränderung betrifft nicht nur den Aufstieg des Goldes, sondern auch den Abstieg anderer Werte.

Allen voran verlieren US-Staatsanleihen an Bedeutung – einst die sicherste und liquideste Anlage der Welt. Ihr Ruf erodiert rapide. Ich erwarte, dass sich dieser Trend beschleunigt, wenn der Mythos der Unabhängigkeit der Federal Reserve endgültig zerbricht und ihre Politisierung unbestreitbar wird.

Jahrzehntelang haben viele Menschen – und fast alle Finanzinstitutionen – blind die absurde Vorstellung akzeptiert, dass US-Staatsanleihen „risikofrei“ seien.

Dieser Mythos machte sie zur führenden Reserveanlage, zum bevorzugten Wertspeicher und zum ultimativen Sparkonto für Anleger weltweit.

Doch da die US-Regierung immer tiefer in eine ausweglose Lage gerät, werden Staatsanleihen zum Friedhof für Kapital.

Ich glaube, sie werden nicht länger als verlässliches Sparvehikel dienen, sondern zu einer garantierten Möglichkeit, Wert zu verlieren – und Investoren werden sie in Scharen verlassen.

Der riesige US-Anleihemarkt wird meiner Einschätzung nach leergesaugt werden – entweder fließt das Kapital freiwillig in überlegene Wertspeicher wie Gold oder unfreiwillig in die Hände einer bankrotten US-Regierung und ihrer Verbündeten, die damit die größte Vermögensumverteilung der Geschichte vorantreiben.

Das ist die große Realität, die die meisten Menschen noch nicht erkannt haben – aber bald erkennen werden.

Die Gezeiten haben sich gewendet, und die Geschichte wiederholt sich auf eine Weise, die nur wenige Investoren wahrnehmen.

Das Wiedererstarken des Goldes ist nicht nur eine Marktgeschichte – es ist ein Signal, dass sich das Fundament des globalen Finanzsystems unter unseren Füßen verschiebt.

Die gleichen Institutionen, die Gold einst verwarfen, sichern sich nun still und heimlich neue Bestände – in Vorbereitung auf das, was als Nächstes kommt.