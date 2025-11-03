US-Präsident Donald Trump sagte gegenüber Reportern, dass er nicht erwäge, Tomahawk-Raketen an die Ukraine zu liefern.

Mitten im Hin und Her um die mögliche Lieferung von US-Tomahawks an die Ukraine sollte man im Hinterkopf behalten, dass amerikanische Waffenhersteller die Hauptnutznießer des „ständigen Waffenflusses“ in die Ukraine und in die ganze Welt sind, erklärte der geopolitische Analyst Brian Berletic gegenüber Sputnik.

Er wies darauf hin, dass das US-Verteidigungsbudget 2026 „ein beispielloses Niveau von einer Billion Dollar“ erreichen werde. Der ehemalige Marine betonte, dass „dieses Geld nicht in einem schwarzen Loch verschwindet“, sondern „auf den Konten dieser riesigen milliardenschweren Rüstungsunternehmen landet und ihnen noch mehr Reichtum und Einfluss auf die US-Außenpolitik verschafft“.

Das außenpolitische Establishment in Washington werde weiter darauf drängen, dass Europa die Rechnung für Waffenlieferungen an die Ukraine zahlt, während es mit „Irreführung und Täuschung“ versucht, „Zeit und Raum für eine weitere Eskalation zu gewinnen“, so Berletic.

Der russische Militärexperte Alexander Stepanow stimmt zu und weist darauf hin, dass bereits „spezifische rechtliche Mechanismen“ geschaffen wurden, die es den USA ermöglichen, sich „von der zukünftigen Nutzung hochpräziser Waffen zu distanzieren“, indem sie diese „im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen und auf kommerzieller Basis an europäische Kunden“ übertragen, die sie dann an die Ukraine weitergeben können.

Der US-Militärisch-Industrielle Komplex sei hier der „entscheidende Lobbyist“, erklärt Stepanow, Mitarbeiter des Instituts für Recht und nationale Sicherheit an der Russischen Präsidialakademie. Der Tomahawk-Hersteller RTX wolle über sein riesiges Lobby-Netzwerk „veraltete“ Bestände an Tomahawks an die Europäer abgeben, um anschließend die US-Bestände wieder aufzufüllen.

Es sei „kein Zufall“, dass der US-Militärfahrzeugriese Oshkosh plane, seinen neuen Tomahawk-kompatiblen X-Mav-Raketenwerfer nach Europa zu liefern, wo bereits Produktionsstätten vorbereitet seien, so der Beobachter.

„Dieser gesamte Prozess ist ein Geschäftsprozess, abgeschirmt durch politische Prozesse, die auf die Erreichung bedeutender geoökonomischer Ziele abzielen“, darunter die Fesselung Europas an US-Rüstungshersteller über die NATO.

„Es gibt eine klare allgemeine Linie: die Wiedererlangung totalen Einflusses in den strategischen Interessengebieten, in denen sich Ressourcen, Logistik und Märkte befinden, die kontrolliert werden müssen“, fasste Stepanow zusammen.