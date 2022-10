Die Rufe nach strafrechtlichen Ermittlungen gegen EU-Kommissarin Ursula von der Leyen wegen Pfizer-Deal werden lauter

Die EU-Staatsanwaltschaft (EPPO) wird das Scheingeschäft der EU mit Pfizer über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen des ungetesteten Impfstoffs für 35 Milliarden Euro untersuchen. Die EU-Parlamentarierin Christine Anderson fordert eine strafrechtliche Untersuchung der Rolle von EU-Kommissarin Ursula von der Leyen bei diesem Geschäft sowie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Letzte Woche hatte der konservative niederländische Europaabgeordnete Rob Roos die Welt in Erstaunen versetzt, als er enthüllte, dass Pfizer keine Tests durchgeführt hatte, um festzustellen, ob der Impfstoff von Pfizer/BioNtech die Übertragung von COVID-19 verhindert.

„Wurde der Covid-Impfstoff von Pfizer auf die Verhinderung der Übertragung des Virus getestet, bevor er auf den Markt kam? Wenn nicht, sagen Sie es bitte deutlich. Wenn ja, sind Sie bereit, die Daten mit diesem Ausschuss zu teilen? Und ich möchte wirklich eine klare Antwort, ‚ja oder nein‘, und ich freue mich darauf.“

Ein Vertreter von Pfizer gab mir gegenüber zu, dass der Impfstoff nie darauf getestet wurde, die Übertragung zu stoppen. Ich schloss mich @RowanDean (@SkyNewsAust) zusammen, um die Auswirkungen dieses Eingeständnisses zu diskutieren. Wir benötigen jetzt Rechenschaftspflicht. Ich reagiere auch auf Anschuldigungen von sogenannten „Faktenprüfern“:

A #Pfizer representative admitted to me that the #vaccine had never been tested on stopping transmission. I joined @RowanDean (@SkyNewsAust) to discuss the implications of this admission. Now, we need #accountability.



I also respond to accusations by so-called „fact checkers“: pic.twitter.com/PdlLefut06 — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 24, 2022

Auf die Fragen von Roos antwortete Janine Small, Präsidentin von Pfizer International Developed Markets: „Nein. Wir mussten wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft vorgehen.“ – Eine Bemerkung, die weithin verspottet wurde, unter anderem von Tucker Carlson und dem Herausgeber des Spectator Australia, Rowan Dean, auf Sky News.

Ich habe mit @TuckerCarlson um über einen der größten Skandale unserer Zeit zu sprechen. COVID Pässe und Mandate stellten Millionen von Menschen außerhalb der Gesellschaft. Aber es gab KEINEN Beweis dafür, dass die Impfung die Übertragung überhaupt stoppen würde. Das sollte massive politische Konsequenzen haben:

I joined @TuckerCarlson to discuss one of the greatest scandals of our time. #COVID passports and mandates placed millions of people outside society. But there was NO evidence the #vaccine would even stop the transmission. This should have massive political consequences: pic.twitter.com/dQQICUKEBK — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 12, 2022

Wie Politico berichtet, hat nun die Europäische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der EU-Käufe von Coronavirus-Impfstoffen eingeleitet. „Im April 2021 berichtete die New York Times erstmals über Textnachrichten, die zwischen von der Leyen und dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, im Vorfeld des größten Impfstoffbeschaffungsvertrags der EU ausgetauscht wurden – über bis zu 1,8 Milliarden Dosen Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Laut durchgesickerten Impfstoffpreisen hätte der Vertrag einen Wert von bis zu 35 Milliarden Euro, wenn er vollständig ausgeführt würde.

Die nicht gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhielt im Frühjahr 2021 in der britischen Presse den Spitznamen „Von der Lying“, weil sie sich abfällig über den britischen „Oxford-Jab“, den Impfstoff von AstraZeneca, geäußert hatte. Nun könnten ihre gelöschten Textnachrichten mit Bourla Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung sein.

„Im Januar dieses Jahres warf der EU-Ombudsmann der Kommission Missstände in der Verwaltungstätigkeit vor, weil sie es versäumt hatte, die Textnachrichten als Antwort auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit zu suchen“, schreibt Politico. „Ohne die Existenz der Texte zu bestätigen, argumentierte die Kommission in ihrer Antwort, dass „kurzlebige, flüchtige Dokumente nicht aufbewahrt werden“.

In einer Rede am 20. Oktober in Brüssel sagte die Europaabgeordnete Christine Anderson (Fraktion Identität & Demokratie), es sei eine gigantische Lüge, dass diese Impfstoffe verhindern würden, dass man sich mit dem Virus ansteckt oder dass es übertragen wird. Nichts davon war wahr, wie sich herausstellte. Alle Anordnungen, alle Abriegelungen, das Tragen von Masken, das Zuhause bleiben, Ausgangssperren, all das basierte auf dieser gigantischen Lüge.

Why is this not on the news? The media is completely complicit in this – there’s no confusing that now. pic.twitter.com/3vvSOnxxUl — WAKE UP #WeThePeople 💥👏 (@LetsGoBrando45) October 20, 2022

Die EU will nun „das Vertrauen in Impfstoffe stärken“, indem sie „Fehlinformationen und Desinformationen entlarvt“, so Anderson. „Wer verbreitet Falsch- und Desinformationen? Es ist die EU-Kommission, es sind die Pharmaunternehmen, es sind die Regierungen, vorwiegend in den westlichen Demokratien. Sie sind es, die Fehlinformationen und Desinformationen verbreiten, sie sind es, die Lügen erzählen. Und wozu? Damit die Pharmakonzerne Gewinne machen, und Gewinne, und Gewinne. Und die Risiken? Raten Sie mal! Sie, die Steuerzahler, werden die Risiken tragen müssen.“