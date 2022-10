Warum sind die Todesfälle bei Kindern in Europa um 755 % gestiegen, seit die EMA den COVID-Impfstoff für Kinder zugelassen hat?

Offizielle Sterblichkeitszahlen, die vom European Mortality Monitoring Project auf der Grundlage von Daten aus 29 europäischen Ländern zusammengestellt wurden, zeigen, dass seit der ersten Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für Kinder durch die EMA wöchentlich mehr Todesfälle bei den 0-14-Jährigen zu verzeichnen sind.

Der Anstieg der Todesfälle war so drastisch, dass am 18. September 2022 die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern 630 % über dem Fünfjahresdurchschnitt lag, mit einem Anstieg von 755 % allein im Jahr 2022.

EuroMOMO ist eine europäische Maßnahme zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation besteht ihr Ziel darin, „überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit saisonaler Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

Offizielle nationale Sterblichkeitsstatistiken werden wöchentlich von den 29 europäischen Ländern oder subnationalen Regionen des EuroMOMO-Kooperationsnetzes bereitgestellt, das vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt und vom Statens Serum Institut in Dänemark betreut wird.

Das folgende Schaubild zeigt die wöchentlichen überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa in den Jahren 2020 und 2021. Die Grafik stammt von der EuroMOMO-Website und kann hier abgerufen werden.

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, lagen die Todesfälle bei Kindern im Jahr 2020 im Allgemeinen unter der erwarteten Zahl der Todesfälle. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2021 bis zur 22. Woche fort. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis zum Ende des Jahres Woche für Woche mehr Todesfälle verzeichnet.

Interessant an der Tatsache, dass in der 22. Woche des Jahres 2021 mehr Todesfälle bei Kindern zu verzeichnen waren, ist, dass dies mit der Woche zusammenfällt, in der die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) „eine Erweiterung der Indikation für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty (Pfizer) auf die Verwendung bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren“ gewährte.

Das folgende Diagramm zeigt die kumulativen Gesamtzahlen der wöchentlichen überzähligen Todesfälle zwischen 2017 und 2022 bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in Europa zwischen Woche 0 und Woche 21. Die Daten wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa zwischen Woche 1 und Woche 21 im Zeitraum 2018 bis 2020 beträgt 199. In den ersten 21 Wochen des Jahres 2021 gab es jedoch 408 weniger Todesfälle bei Kindern als erwartet und 607 weniger Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2021 nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für 12- bis 15-Jährige in Woche 22 im Vergleich zum gleichen Zeitraum in anderen Jahren. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa zwischen Woche 22 und Woche 52 im Zeitraum 2017 bis 2020 beträgt 104,25. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2021, nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer für Kinder, gab es jedoch 682 mehr Todesfälle bei Kindern als erwartet und 578 mehr Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020.

Das bedeutet, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im gesamten Jahr 2021 nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs Covid-19 für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 (Woche 22 bis Woche 52) um 554 % gestiegen ist.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren im Jahr 2022 (Woche 37) im Vergleich zum gleichen Zeitraum in anderen Jahren. Die Zahlen wurden der EuroMOMO-Website entnommen und können hier abgerufen werden.

Im Jahr 2022 wurde Kindern ab 5 Jahren in ganz Europa die Covid-19-Injektion angeboten, und Kindern ab 12 Jahren wurden bis zu drei Dosen der Covid-19-Injektion angeboten.

Im Zeitraum 2018 bis 2021 lag die durchschnittliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern zwischen Woche 1 und Woche 33 bei 63,4. In den ersten 33 Wochen des Jahres 2022 gab es jedoch 542 mehr Todesfälle bei Kindern als erwartet und 479 mehr Todesfälle als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

Das bedeutet, dass die überzähligen Todesfälle bei Kindern im gesamten Jahr 2022 nach der EMA-Zulassung der Covid-19-Injektion für Kinder ab 5 Jahren im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 um 755 % gestiegen sind.

Kombiniert man die Zahlen ab Woche 22 im Jahr 2021 bis Woche 33 im Jahr 2022 (1.224 überzählige Todesfälle) und vergleicht sie mit dem kombinierten Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 und 2018 bis 2021 (167,65 überzählige Todesfälle), so stellt man fest, dass die überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa um 630 % zugenommen haben, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur im Mai 2021 erstmals einen Covid-19-Impfstoff für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren zugelassen hat.

Die Tatsache, dass diese überzähligen Todesfälle erst aufgetreten sind, seit die EMA den Impfstoff Covid-19 für Kinder zugelassen hat, ist entweder ein Riesen-Zufall oder einer der größten Fehler, den die Arzneimittelbehörden in der Geschichte gemacht haben. Aber jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist, kann klar erkennen, dass die Covid-19-Impfstoffe daran schuld sind.