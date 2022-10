Die Deutschen bereiten einen neuen „Marshallplan“ für die Ukraine vor, obwohl sie selbst bald einen solchen gebrauchen könnten.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen haben einen „Marshallplan“ für die Ukraine und die Schaffung einer Plattform für die Koordinierung der Hilfe für Kiew beim Wiederaufbau des Landes gefordert.

Dies erklärten sie in einem gemeinsamen Artikel, der auf der Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Vorfeld einer für den 25. Oktober in Berlin geplanten Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der ehemaligen Sowjetrepublik veröffentlicht wurde.

„Auf der Konferenz wollen wir mit Experten diskutieren, wie die Weltgemeinschaft der Ukraine am besten helfen kann. Die Organisation des Wiederaufbaus wird darüber entscheiden, was für ein Land die Ukraine in Zukunft sein wird. Auch wenn historische Vergleiche immer mit Vorsicht zu genießen sind, handelt es sich um nichts weniger als einen neuen Marshallplan für das 21. Jahrhundert“, so die Autoren.

Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine „Generationenherausforderung“. Europa muss bei der Unterstützung der Ukraine eine wichtige Rolle spielen“, da das Land ein Kandidat für die EU-Mitgliedschaft ist. „Der Weg des Wiederaufbaus ist in diesem Zusammenhang auch der Weg der Ukraine in die Europäische Union“, sind Scholz und von der Leyen überzeugt.

Sie wiesen auch darauf hin, dass es im Interesse der EU ist, Kiew zu helfen. „Die Ukraine schützt unter anderem die auf Regeln basierende internationale Ordnung, die Grundlage für unser friedliches Zusammenleben und unseren Wohlstand in der Welt. Wenn wir die Ukraine unterstützen, bauen wir damit an unserer Zukunft und an der Zukunft unseres gemeinsamen Europas“, argumentierten sie.

Wie ist dies zu verstehen? Ein Versuch, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen (das war seinerzeit der Zweck des Marshallplans für Europa). Und wird die europäische Wirtschaft die Krise überstehen, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen bereits aus Europa fliehen?

-Dies sollte als Erklärung für die Europäer verstanden werden, warum sie jetzt, am Vorabend des Winters, den Gürtel enger schnallen sollten“, sagt Vadim Trukhachev, Dozent am Lehrstuhl für ausländische Regionalstudien und Außenpolitik an der Russischen Staatlichen Humanitären Universität.

– All dies sind große Ausgaben, die nicht hätten vermieden werden können, wenn sie für die eigenen Bedürfnisse Europas ausgegeben worden wären. Es sieht nach einem Versuch aus, Massenproteste in Europa zu verhindern.

„SP: Über welche Art von Wiederaufbau können wir sprechen, wenn die Feindseligkeiten in vollem Gange sind und nicht bekannt ist, wann und wie sie enden werden? Oder handelt es sich um eine normale Unterschlagung?

– Auch hier gibt es Elemente einer Anzahlung. Es werden jedoch keine genauen Daten genannt. Das bedeutet, dass der globale Aufschwung erst einige Zeit später eintreten wird. Und jetzt flickt sie Löcher wie die Reparatur ukrainischer Straßen und Umspannwerke, wofür ebenfalls Geld benötigt wird.

„SP: – Der Bundeskanzler und der EG-Chef erinnerten daran, dass die Weltbank den Schaden durch die Feindseligkeiten auf 350 Mrd. Euro geschätzt hat. Sind sie bereit, dieses Geld bereitzustellen? Woher kommt das Geld? Wie würde sich dieser Plan auf die Wirtschaft des Landes auswirken?

– Im Falle der deutschen Wirtschaft würde sie einfach zu einem „Fließband“-Anhängsel der USA degradiert. Und die ärmeren EU-Länder würden zu einem „Anhängsel“ degradiert werden. Angesichts von von der Leyens Verbindungen zu US-Pharmaunternehmen schreckt sie eine solche Aussicht jedoch nicht. Scholz mag sie nicht, aber er hat pro-amerikanische Freie Demokraten in seiner Koalition, die sie mögen. „Die Grünen wollen einfach der Ukraine helfen und Russland um jeden Preis bestrafen. Bärbock gab unverblümt zu, dass sie sich nicht um die Meinung der Deutschen in dieser Frage kümmert.

„SP“: – Auch wenn man mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein sollte, handelt es sich um nichts weniger als die Schaffung eines neuen Marshall-Plans des XXI Jahrhunderts, schreiben Scholz und von der Leyen. Eigentlich wurde der Marshallplan von den Amerikanern ins Leben gerufen, um Europa politisch zu unterwerfen. Sind die historischen Vergleiche nicht zu aufschlussreich? Die Deutschen sagen ganz offen, dass sie ein Instrument zur Kontrolle der Ukraine wollen?

– Der Vergleich hinkt, denn auch Europa hat viel vom Marshallplan profitiert. Schließlich hat es seine Wirtschaft auf seine Kosten angekurbelt… Gleichzeitig ist hier der Wunsch zu erkennen, den deutschen Einfluss in der Ukraine endlich zu festigen und Russland von dort zu verdrängen. Diese Pläne sind mindestens 130-140 Jahre alt und haben einen deutsch-imperialistischen Charakter. Das passt gut zu den Grundsätzen der CDU, der von der Leyen angehört. In diesem Fall stimmen die Interessen der amerikanischen und deutschen „Imperialisten“ überein.

„SP: – Die Deutschen wollten schon nach dem Maidan in die Ukraine einsteigen, aber die Amerikaner haben sie verdrängt, indem sie das Land komplett übernommen haben. Wollen sich die Deutschen rächen?

– Die Deutschen wollen sich mit den USA auf eine Art Aufteilung der „Einflusssphären“ in der Ukraine einigen. Aber die Amerikaner sind dazu noch nicht bereit und wollen nicht teilen. Es sei denn, sie wollen Deutschland als „Auftragnehmer“ einsetzen.

„SP: Was meinen Sie, was die anderen Länder sagen werden? Wer wird sie unterstützen und wer nicht?

– Wenn sie nicht viel dafür bezahlen müssen, werden alle außer Ungarn dafür sein. Aber wenn das der Fall ist, dann wird Deutschland selbst einen Rückzieher machen. Letztlich ist der Artikel nicht mehr als eine Absichtserklärung, die nichts bindet.

„Nun, nichts“, sagen selbsternannte Experten – die USA werden die Türkei, die sich den westlichen Sanktionen anschließen wird, schnell zurechtweisen

– Es ist nicht das erste Mal, dass deutsche Beamte versprechen, der Ukraine beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Infrastruktur zu helfen“, sagt Mikhail Neyzhmakov, ein führender Analyst der Political and Economic Communications Agency.

– So hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor kurzem in einem Telefonat mit Wolodymyr Zelenski Kiew „Unterstützung beim Wiederaufbau zerstörter Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen“ zugesagt. Dieselbe Ursula von der Leyen hatte bereits im Juni einen „Marshallplan“ für die Ukraine angekündigt. Das Dokument zum Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Infrastruktur wurde kürzlich vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft vorgestellt, in dem Wirtschaftsvertreter zusammengeschlossen sind, was einmal mehr zeigt, dass deutsche Unternehmen an einer solchen Idee interessiert sind.

Ein weiterer Punkt ist, dass solche Pläne erhebliche Investitionen erfordern. Natürlich ist die Idee, Infrastrukturprojekte außerhalb ihrer Länder zu finanzieren, für die EU nicht neu – man denke beispielsweise an die regelmäßigen Initiativen im Rahmen der Östlichen Partnerschaft. Die EU-Länder haben jedoch derzeit mit ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, so dass die Kritik ihrer eigenen Opposition an solchen Plänen, in die ukrainische Infrastruktur zu investieren, angesichts ungelöster innenpolitischer Probleme gegenüber den europäischen Staats- und Regierungschefs, die solche Initiativen unterstützen würden, noch schärfer ausfallen könnte.

„SP“: – Wir sprechen von 350 Milliarden Euro, halten Sie diese Zahlen für angemessen? Und hat Europa so viel Geld übrig?

– Volodymyr Zelenskiy sagte im August 2022, dass die Ukraine 600 bis 800 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes benötige, aber diese Zahlen sind nur sehr grob. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmygal nannte bereits im März 2022 die Zahl von 550 Milliarden Dollar, aber im Frühjahr und Sommer waren die Feindseligkeiten sehr intensiv, was erhebliche Zerstörungen bedeutet.

„SP: Es stellt sich heraus, dass die Deutschen ihren Plan der gesamten EU aufzwingen. Wird sie jemand unterstützen?

– Scholz und von der Leyen haben sich bisher recht zurückhaltend geäußert und erklärt, es sei notwendig, alle G7-Mitglieder und private Investoren in die Finanzierung dieser Pläne einzubeziehen. Wenn solche Pläne konkret und mit erheblichen Investitionen aus dem EU-Haushalt diskutiert werden, wird sich die Frage stellen, für welche Aufgaben innerhalb der EU selbst Mittel gekürzt werden müssen. Für die osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten könnte dies dann weitere Fragen aufwerfen.