Die russisch-amerikanische „Neue Entspannung“ könnte die globale Wirtschaftsarchitektur revolutionieren

Andrew Korybko

China würde darin nicht länger die zentrale Rolle einnehmen. Das würde den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen, besser mit China zu konkurrieren, während Russland aufgrund der Bedeutung seiner strategischen Ressourcen in diesem neuen Paradigma von der Peripherie der bestehenden Architektur näher an deren Kern rücken würde.

In dieser Analyse zu „Wie eine Annäherung an Russland den USA hilft, ihre Ziele gegenüber China voranzubringen“ wurde erläutert, dass gemeinsame Investitionen in strategische Ressourcen nach dem Ende des Ukraine-Konflikts – insbesondere in Energie und kritische Mineralien – den USA dabei helfen können, wirtschaftlich mit China zu konkurrieren. Diese Vision steht im Einklang mit dem neuen Nationalen Sicherheitsstrategie-Dokument (NSS), das den Fokus auf die Sicherung kritischer Rohstoff-Lieferketten legt, und könnte perspektivisch ausgeweitet werden, um auch die Verbündeten der USA dabei zu unterstützen und so ihre Ziele weiter voranzubringen.

Schließlich geht es im Großteil des Asien-Abschnitts der NSS nicht um den militärischen Wettbewerb der USA mit China (auch wenn ein Unterabschnitt die Abschreckungsbemühungen in Taiwan und im Südchinesischen Meer beschreibt), sondern um den wirtschaftlichen Wettbewerb und darum, wie die Verbündeten der USA dem Westen helfen können, mit der Volksrepublik Schritt zu halten. Das Dokument schlägt sogar eine gemeinsame Zusammenarbeit „in Bezug auf kritische Mineralien in Afrika“ vor, um die kollektive Abhängigkeit von den entsprechenden chinesischen Lieferketten schrittweise zu reduzieren und letztlich zu beseitigen.

Angesichts des Reichtums Russlands an Vorkommen kritischer Mineralien, der zentralen Rolle, die deren Erschließung voraussichtlich in der „Neuen Entspannung“ spielen wird, sowie der Bedeutung dieser Investitionen für das Vorantreiben der NSS-Ziele der USA gegenüber China, ist es möglich, dass entsprechende Projekte auch die asiatischen Verbündeten der USA einbeziehen. Dies könnte in Form von sektoralen Ausnahmen von sekundären US-Sanktionen für Indien, Japan, Südkorea, Taiwan und andere erfolgen – als Belohnung für Russlands Einhaltung eines Friedensabkommens zur Ukraine und als Anreiz für gemeinsame Investitionen.

Dies würde nicht nur den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen, ihre kollektive Abhängigkeit von Chinas Lieferketten für kritische Mineralien zu verringern, sondern auch das Szenario verhindern, dass Russland übermäßig abhängig von China wird – und damit den Interessen beider Seiten gegenüber China dienen. Darüber hinaus könnten die vorgeschlagenen sektoralen Ausnahmen von sekundären Sanktionen auch auf Energie und Technologie ausgeweitet werden. Dies würde den Zugang zum russischen Mega-Projekt Arctic LNG 2 ermöglichen und zugleich Russlands Abhängigkeit von chinesischen Chips verringern.

Die daraus entstehende komplexe strategische Interdependenz wäre für beide Seiten von Vorteil. Der Druck der USA auf Russland entlang seiner westlichen (Europa), nördlichen (Arktis), östlichen (Ostasien) und potenziell auch südlichen Flanken (Südkaukasus und Zentralasien, wie hier vorgeschlagen) würde aufgrund der neu gewonnenen Bedeutung Russlands für die nationale Sicherheit stark abnehmen – eine Bedeutung, die sich aus seiner unersetzlichen Rolle bei strategischen Ressourcen und den damit verbundenen Lieferketten ergibt. Russland strebt dies seit Jahrzehnten an, und es könnte nun endlich in Reichweite sein.

Gleichzeitig hätte Russland einen starken Anreiz, ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen zur Ukraine einzuhalten, um dieses Ergebnis aufrechtzuerhalten. Dies würde ebenfalls das Szenario vermeiden, dass Russland übermäßig von China abhängig wird, während es zugleich greifbare wirtschaftliche Vorteile bringt. Die USA und ihre asiatischen Verbündeten würden Russland im Wesentlichen dafür bezahlen, das Abkommen einzuhalten und seine faktische Entente mit China – in der es eines Tages zum Juniorpartner werden könnte – in nur eine von mehreren nahezu gleichwertigen strategischen Partnerschaften zu verwandeln.

Auf diese Weise könnte die wiedererstarkende russisch-amerikanische „Neue Entspannung“ die globale Wirtschaftsarchitektur revolutionieren, indem sie Chinas zentrale Stellung darin aufhebt. Das würde den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen, besser mit China zu konkurrieren – entsprechend ihrem gemeinsamen Ziel – mithilfe der Unterstützung, die Russland dabei leisten würde. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass Russland aufgrund der Bedeutung seiner strategischen Ressourcen in diesem Paradigma ebenfalls von der Peripherie der bestehenden globalen Wirtschaftsarchitektur näher an deren Kern rücken würde und damit sein großes wirtschaftliches Ziel verwirklichen könnte.