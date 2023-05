Die russisch-chinesische Antwort auf die NATOisierung des indopazifischen Raums

Im Februar betonte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem ungewöhnlichen Besuch in Japan, dass die NATO mehr „Freunde“ in der Region haben müsse. Die offensichtliche Rechtfertigung war, wie Stoltenberg seinen Zuhörern an der Keio-Universität in Tokio erklärte, die Tatsache, dass Russland und China „näher zusammenrücken“, und die unmittelbare Bedrohung, die dieses Bündnis für die von den USA geführte internationale Ordnung darstellt. Offensichtlicher ist, dass Stoltenberg mit seinen Äußerungen aktive Versuche der USA aufzeigte, ihre Rivalität mit Russland und China über Europa hinaus auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten. Zumindest haben Peking und Russland dies so verstanden. Als Reaktion auf Stoltenbergs Projektion von China als Bedrohung sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, im Februar, dass die NATO ständig versucht habe, über ihre traditionelle Verteidigungszone und ihren Geltungsbereich hinauszugehen. Der Hauptzweck dieses Vorstoßes besteht darin, die Region, die derzeit durch Handel und Wirtschaft verbunden ist, in ein Schlachtfeld zu verwandeln, auf dem Washington den Krieg zum Schutz seiner Hegemonie führen kann.

Zweitens wollen die USA den asiatisch-pazifischen Raum zwar offensichtlich gegen Russland und China einsetzen, aber sie versuchen auch, die asiatisch-pazifischen Länder in den laufenden militärischen Konflikt in Osteuropa zwischen Russland und der Ukraine (und den NATO-Verbündeten der Ukraine) einzubeziehen. Am deutlichsten wurde dies bei dem Besuch des japanischen Premierministers Fumio Kishida in der Ukraine. Während dieser Besuch Stoltenbergs Suche nach NATO-„Freunden“ außerhalb Europas unterstrich, unterstrich er auch die deutliche Sichtbarkeit der Internationalisierung des laufenden militärischen Konflikts in Europa über den asiatisch-pazifischen Raum selbst.

Drittens drängen die USA die asiatisch-pazifische Region direkt nach (Ost-)Europa, indem sie China für seine Unterstützung Russlands gegen die Ukraine (und die NATO) sanktionieren. Am 12. April kündigte das US-Handelsministerium neue Sanktionen gegen mehr als zwei Dutzend chinesische Unternehmen an, die die russische Militär- und Verteidigungsindustrie unterstützen. Ziel ist es, die russische Militär- und Verteidigungsindustrie mit einem „Technologiemangel“ zu konfrontieren, um Moskaus Fähigkeit zu beeinträchtigen, „seine Waffen [in der Ukraine] aufrechtzuerhalten, zu reparieren und nachzuliefern“. Die Sanktionen gegen China sind eine Anklage, die die indirekte Verwicklung Chinas in den Konflikt unterstreicht. Da ein Land im asiatisch-pazifischen Raum bereits in den Konflikt mit dem Westen verwickelt ist, ist es für den kollektiven Westen notwendig, seinen Krieg gegen dieses Land zu führen, sowohl wirtschaftlich (z.B. Sanktionen) als auch militärisch (NATOisierung).

Diese zunehmende „Geopolitisierung“ des indopazifischen Raums im Sinne der Interessen Washingtons ist aber auch eine Chance für Russland und China. Wenn sich Russland und China aufgrund der aktiven Versuche Washingtons, ihren globalen Aufstieg zu sabotieren, einander angenähert haben, so erleichtert und beschleunigt die potenzielle NATOisierung des indopazifischen Raums diese gegen die USA gerichtete Bündnisbildung nur und macht sie stärker.

Im Jahr 2019 kündigte der russische Präsident an, dass Russland China bei der Entwicklung eines Raketenangriffs-Frühwarnsystems helfen wird – ein System, das bisher nur die USA und Russland besitzen und erfolgreich betrieben haben. Der Hauptzweck dieses Systems besteht jedoch nicht nur in der Stärkung der chinesischen Verteidigungskapazitäten, sondern in der Entwicklung eines integrierten Verteidigungssystems für die gesamte Region. So lässt sich beispielsweise kaum bestreiten, dass Russland mit diesem System Daten von Stationen im Norden und Westen des Landes sammeln kann, während China Daten von seinen östlichen und südlichen Grenzen sammeln und bereitstellen könnte.

In der Tat ist dieser Schritt nur ein Teil einer Reihe anderer Maßnahmen, die beide Länder gemeinsam und einzeln ergreifen. Im März bestätigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass eine Abteilung des russischen Küstenabwehrraketensystems Bastion auf Paramushir, einer der Kurileninseln im Nordpazifik, stationiert wurde, von denen Japan einige als sein Hoheitsgebiet beansprucht. Der Minister bestätigte, dass dieser Schritt eine Reaktion auf die Bemühungen der USA sei, Russland und China „einzudämmen“.

„Um Russland und China einzudämmen, erhöhen die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum erheblich, verstärken ihre politischen und militärischen Beziehungen zu ihren Verbündeten und fahren fort, eine neue amerikanische Sicherheitsarchitektur in dieser Region zu schaffen“, sagte Schoigu in einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video seiner Ansprache an die russischen Spitzenpolitiker.

Der Besuch des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu in Russland vom 16. bis 19. April – und Lis direktes Treffen mit Präsident Putin – zeigt, wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking im Hinblick auf ihre gemeinsame Politik der Schaffung einer multipolaren Welt ist – ein Ziel, das während des jüngsten Besuchs von Xi in Moskau seinen deutlichsten Ausdruck fand.

Der Pazifikraum fand in Moskau offizielle Beachtung, als Shoigu am 17. April (als Li noch in Russland war) Präsident Putin besuchte. Dem offiziellen Protokoll zufolge betonte Präsident Putin, dass die Entwicklung geeigneter militärischer Instrumente für den „pazifischen Einsatzraum weiterhin von Bedeutung“ sei, und forderte Schoigu auf, „dafür zu sorgen, dass diese Bemühungen [zur Aufrechterhaltung einer robusten Präsenz im Pazifik] fortgesetzt werden, wobei besonderes Augenmerk auf die Entwicklung anderer Flotten, die Ausbildung von Truppen und die Durchführung ähnlicher Veranstaltungen zu legen ist“.

Diese NATOisierung des asiatisch-pazifischen Raums ist von Natur aus gefährlich, da sie neue Formen des militärischen Wettbewerbs hervorruft. Eine entscheidende Frage lautet jedoch: Können die USA diese Region wirklich NATOisieren?

Zum einen ist der asiatisch-pazifische Raum nicht Europa. Obwohl Washington in dieser Region traditionell eine wichtige Rolle spielt, hat es in den vergangenen Jahren weitgehend versäumt, der Region das zu bieten, was die meisten Länder dieser Region als das wichtigste Element ihrer internationalen Beziehungen betrachten: den regionalen und internationalen Handel. Die Natoisierung bedeutet Militarisierung, und Militarisierung führt eher zu Konflikten als zu offenem Handel. Solche Aussichten werden die Region eher von den USA wegdrängen, so wie die Versuche der USA, den Nahen Osten zu zwingen, sich an die neuen Realitäten der US-Interessen anzupassen, die Region viel wirksamer und entschiedener zu China und Russland gedrängt haben, als dies sonst der Fall gewesen wäre.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.