Nachrichten könnten nicht schlechter sein: COVID-Impfstoff – Nachweis von anhaltenden Impfschäden nach 2 Jahren

Langzeitdaten zum COVID-Impfstoff – Nachweis von anhaltenden Gefäßverletzungen und Thrombosen nach 2 Jahren

Direkte Beobachtung der Blutgefäße in der Netzhaut offenbart die zu erwartende Katastrophe

Peter A. McCullough, MD, MPH™

Anfang 2020 veröffentlichte ich zusammen mit dem ehemaligen US-FDA-Arzt Dr. Zhang, dass das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus das Gefäßendothel schädigt und die Blutgerinnung verursacht. Das bedeutet, dass die Kapillaren systemisch geschädigt werden, wenn sie hohen Konzentrationen des Spike-Proteins ausgesetzt sind. Dr. Bruce Patterson hat nachgewiesen, dass das Spike-Protein sowohl nach einer schweren COVID-19-Infektion als auch nach einer Impfung lange (Monate bis Jahre) im menschlichen Körper verbleibt. Daraus ergibt sich die Befürchtung, dass die Geimpften langfristig Gefäßschäden erlitten haben könnten. Nun liegen die ersten Zweijahresdaten vor, und die Nachrichten könnten nicht schlechter sein. Die schwerwiegenden Auswirkungen auf das langfristige kardiovaskuläre Risiko können nicht unterschätzt werden.

Xi et al. nutzten das riesige TriNetX-Netzwerk mit Daten zu 95 156 967 Personen, von denen 7 318 437 die Einschlusskriterien erfüllten. Nach Ausschluss von Fällen mit COVID-19-Erkrankungen wurden 6 755 737 Personen in zwei Kohorten aufgeteilt: 883.177 geimpfte und 5.871.737 ungeimpfte Personen. In beiden Kohorten wurde jede Diagnose eines retinalen Gefäßverschlusses sechs Monate und jede Behandlung, einschließlich Thrombozytenaggregationshemmern, Antikoagulanzien, Diuretika und Verhütungsmitteln, die vier Wochen vor dem Indexdatum erfolgte, berücksichtigt. Letztlich wurden 745.041 geimpfte und 3.874.458 ungeimpfte Personen in einem Verhältnis von 1:1 mit 739.066 geimpften und ungeimpften Kohorten verglichen.

Li, JX., Wang, YH., Bair, H. et al. Risk assessment of retinal vascular occlusion after COVID-19 vaccination. npj Vaccines 8, 64 (2023). https://doi.org/10.1038/s41541-023-00661-7

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Das Risiko eines arteriellen und venösen Netzhautverschlusses nimmt zwei Jahre nach der Injektion progressiv zu, und die Überlebenskurven klaffen weiter auseinander. Die Thromben können aus dem Herzen, der Aorta, den Karotiden und schließlich aus den Blutgefäßen stammen, die das Auge versorgen, sowie aus dem venösen Rückfluss des Blutes aus dem Auge in die Augenhöhle. Das Auge ist ein Fenster zum systemischen Gefäßsystem. Insgesamt führen diese Daten zu der zwingenden Schlussfolgerung, dass die Massenimpfung bei einigen Empfängern anhaltende, kumulative Gefäßschäden verursacht hat, die seit mindestens zwei Jahren andauern. Diese Daten sagen einen Anstieg der nicht tödlichen und tödlichen Ereignisse im Zusammenhang mit fortschreitenden atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen voraus, darunter: 1) Myokardinfarkt (Herzinfarkt), 2) Schlaganfall, 3) periphere Gefäßerkrankung mit systemischer Embolie, 4) kritische Ischämie der Extremitäten mit Amputation. Ferner sind Impfstoffempfängerinnen wahrscheinlich generell hyperkoagulierbar und durch die üblichen Provokateure (Operationen, längere Immobilität, Östrogeneinnahme usw.) für venöse Thromboembolien prädestiniert.

Die praktischen Auswirkungen sind vielfältig: 1) Wie Patienten mit Diabetes mellitus sollten auch die Empfänger wachsam sein und eine niedrige Schwelle haben, um bei visuellen Symptomen einen Augenarzt für eine Netzhauterweiterungsuntersuchung aufzusuchen. 2) Ärzte und ihre Patienten sollten bei der Erkennung und Behandlung von atherothrombotischen Erkrankungen der Herzkranzgefäße und der systemischen Gefäße gewissenhaft sein, 3) das National Eye Institute, die American Association of Ophthalmology, das National Heart Lung and Blood Institute, die American Heart Association, das American College of Cardiology, die American Neurological Association und alle Ärzte und Krankenhäuser sollten sich mir anschließen und ein sofortiges Moratorium für die COVID-19-Impfung fordern.

Quellen:

Zhang J, Tecson KM, McCullough PA. Endothelial dysfunction contributes to COVID-19-associated vascular inflammation and coagulopathy. Rev Cardiovasc Med. 2020 Sep 30;21(3):315-319. doi: 10.31083/j.rcm.2020.03.126. PMID: 33070537.

Dr. McCullough US Senate: to Save Lives Pull the COVID-19 Vaccines off the Market, Dec 7, 2022