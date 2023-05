Die Akte Prighozin: Götterdämmerung oder Maskirovka?

Pepe Escobar

Der mickrige doppelte Drohnenangriff – eine kombinierte angelsächsische Neocon-Provokation – hat Moskau das perfekte Geschenk gemacht: einen unmissverständlichen casus belli.

Jewgeni Prighozin, der Maestro der privaten Militärfirma Wagner, scheut sich nicht, auch als meisterhafter Kommunikator / Troller / Psyop-Spezialist aufzutreten.

Kein Wunder also, dass seine jüngste rhetorische Rakete – hier auf Russisch bei War Gonzo – für einiges Aufsehen sorgte.

In der Hitze des Krieges und am Vorabend der immer wieder mythologisierten ukrainischen „Gegenoffensive“ – die in unzähligen selbstmörderischen Formen stattfinden kann oder auch nicht – gab Prighozin zu Protokoll, dass er das russische Verteidigungsministerium, Minister Schoigu persönlich und die Kreml-Bürokratie absolut vernichtet habe.

Die bombenartigen Enthüllungen lösten unter russischen Experten eine Reihe von Reaktionen aus, nicht jedoch in der englischsprachigen Öffentlichkeit, die das Ausmaß des Ganzen nicht zu begreifen scheint, wie mir russische Insider berichteten, die das gesamte Interview im Detail analysierten. Hier ist eine bemerkenswerte Ausnahme, die sich auf die wichtigsten Punkte konzentriert.

Prighozin kokettiert mit einigen Absurditäten, für die es keine Beweise gibt. Beispiel: Russland hat die beiden Tschetschenienkriege nicht gewonnen; Putin hat Kadyrows Vater bestochen, um die Sache abzuschließen. Oder die Behauptung, der Kessel von Debalzewo im Donbass habe nicht existiert; stattdessen habe Poroschenkos Armee einfach einen geordneten und unversehrten Rückzug angetreten.

Doch es sind die schwerwiegenden Anschuldigungen, die hervorstechen. Die BBS hat bewiesen, dass die russische Armee im Wesentlichen unorganisiert, unausgebildet, undiszipliniert und demoralisiert ist; es gibt keine wirkliche Führung; und das Verteidigungsministerium lügt routinemäßig über das Geschehen auf dem Schlachtfeld und über die Manöver von Wagner.

Prighozin beharrt darauf, dass es Wagner war, der eine Operation zur Stabilisierung der Front einleitete, als sich die russische Armee nach einem ukrainischen Gegenangriff im Chaos zurückzog.

Sein Hauptargument ist, dass Russland alles hat, was es braucht, um schnell und entschlossen zu gewinnen, aber „die Führung“ hält die Ressourcen absichtlich von den Akteuren fern, die sie brauchen (vermutlich Wagner).

Und das hängt mit dem Erfolg in Bakhmut/Artemjowsk zusammen: Der ganze Plan wurde von Wagner zusammen mit „General Armageddon“ Surowikin ausgearbeitet.

„Töte mich, das wäre besser als zu lügen“

Prigozhin ist zuversichtlich, dass er weiß, wo alle notwendigen militärischen Vorräte gelagert sind, die für einen Kampf von sechs Monaten ausreichen. Wagner benötigt mindestens 80.000 Granaten pro Tag. Warum sie diese nicht bekommen, läuft auf „politische Sabotage“ hinaus.

Aufgrund der russischen Bürokratie – vom Verteidigungsministerium bis zum FSB wird niemand verschont – ist die russische Armee „von der zweitbesten Armee der Welt in eine der schlechtesten verwandelt worden – Russland kann nicht einmal mit der Ukraine fertig werden. Russlands Verteidigung wird nicht halten, wenn die Soldaten nicht mit Nachschub versorgt werden.“

Prighozin erklärt in dem Interview bedrohlich, dass Wagner sich möglicherweise zurückziehen muss, wenn er seinen Nachschub nicht erhält. Er sah die ukrainische Gegenoffensive als unausweichlich an und nannte als möglichen Zeitpunkt den 9. Mai – den Tag des Sieges -.

An diesem Mittwoch hat er noch einmal nachgelegt: Die Offensive hat bereits begonnen, in Artyomovsk, mit „unbegrenzter Mannstärke und Munition“, und sie droht, seine unterversorgten Truppen zu überwältigen.

Prighozin rühmt stolz seine Wagner-Informationen; seine Spione und Satelliten sagen ihm, dass Kiews Streitkräfte sogar in der Lage wären, die russischen Grenzen zu erreichen. Auch den Vorwurf der Fünften Kolonne weist er vehement zurück: Er betont, dass die staatliche Propaganda durchbrochen werden muss, und sagt: „Das russische Volk muss es wissen, denn es wird dafür mit Blut bezahlen müssen. Die Bürokraten werden einfach in den Westen fliehen. Sie sind diejenigen, die Angst vor der Wahrheit haben“.

Das kann als das entscheidende Zitat betrachtet werden: „Ich habe nicht das Recht, die Menschen anzulügen, die in Zukunft in diesem Land leben müssen. Tötet mich, wenn ihr wollt, das wäre besser als zu lügen. Ich weigere mich, in dieser Sache zu lügen. Russland steht am Rande einer Katastrophe. Wenn wir diese losen Schrauben nicht sofort festziehen, wird dieses Flugzeug in der Luft zerschellen.“

Und er hat auch ein recht gutes geoökonomisches Argument: Warum sollte Russland weiterhin Öl über Indien an den Westen verkaufen? Er sagt, dies sei

„Verrat. Die Eliten in Russland führen geheime Verhandlungen mit den westlichen Eliten“. Das ist zufällig auch ein Hauptargument von Igor Strelkov.

Der „Club der wütenden Patrioten“

Keine Frage: Wenn Prighozin im Wesentlichen die Wahrheit sagt, ist das – buchstäblich – nuklear. Entweder weiß Prighozin alles, was fast alle nicht wissen, oder es handelt sich um eine spektakuläre Maskirovka.

Doch die Tatsachen seit Februar 2002 scheinen seinen Hauptvorwurf zu stützen: Die russische Armee kann nicht richtig kämpfen, weil eine völlig korrupte bürokratische Bande ganz oben im Verteidigungsministerium bis hin zu Schoigu allesamt nur daran interessiert sind, sich finanziell zu bereichern.

Und es kommt noch schlimmer: In einem streng bürokratisierten Umfeld haben die Kommandeure an der Front keine Entscheidungsfreiheit und können sich nicht schnell anpassen, sondern müssen auf Befehle von weit her warten. Das dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass die Kiewer Gegenoffensive eine Chance hat, dramatische Umwälzungen zu bewirken.

Mit seiner Analyse steht Prighozin unter den russischen Patrioten keineswegs allein da. Genau genommen ist das nichts Neues, er war nur dieses Mal eindringlicher. Strelkow hat seit Beginn des Krieges genau dasselbe gesagt. Das hat sich sogar zu einem „Angry Patriots Club“ zusammengeschlossen, der am 19. April ein brisantes Video veröffentlichte.

Wir haben es hier also mit einer kleinen, aber sehr lautstarken Gruppe zu tun, die einen tadellosen patriotischen Ruf genießt und die Alarmglocken schrillen lässt: Russland läuft Gefahr, diesen Stellvertreterkrieg völlig zu verlieren, wenn sich nicht sofort dramatische Veränderungen ergeben.

Es könnte sich aber auch um eine brillante Maskirovka handeln, bei der der Feind völlig in die Irre geführt wird.

Wenn das der Fall ist, funktioniert es wie ein Zauber. Kiewer Propagandaorgane übernahmen triumphierend Strelkows Anschuldigungen mit Schlagzeilen wie „Russland steht am Rande der Niederlage, Strelkow droht dem Kreml mit einem Staatsstreich“.

Strelkow legt noch einen drauf und behauptet, der russische Staat nehme diesen Krieg nicht ernst und plane einen Deal, ohne wirklich zu kämpfen und sogar Gebiete in der Ukraine abzutreten.

Sein Beweis: Die „korrupte“ (Prighozin) russische Armee hat keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um die Wirtschaft oder die öffentliche Meinung auf eine Offensive vorzubereiten – in Bezug auf Ausbildung und Logistik. Und das liegt daran, dass die Eliten im Kreml und in der Armee nicht an diesen Krieg glauben und ihn auch nicht wollen; sie würden lieber zum Status quo der Vorkriegszeit zurückkehren.

Da haben wir es also wieder. Maschirowka? Oder eine Art Rache des Verteidigungsministeriums an Wagner? Es ist eine Tatsache, dass die russische Armee zu Beginn der SMO nicht gerade die Kurve gekriegt hat, sie brauchte Wagner wirklich vor Ort. Aber jetzt ist die Lage anders, und das Verteidigungsministerium könnte damit beschäftigt sein, Wagners Rolle allmählich zu reduzieren, damit Prighozins Männer nicht den ganzen Ruhm ernten, wenn Russland anfängt, sich an die Gurgel zu gehen.

Auf dem Boden des Kremls nieder gedroschen

Und dann, mitten in dieser glühenden Konfrontation, stürzen mitten in der Nacht ein paar mickrige Kamikaze-Drohnen über dem Kreml ab.

Dies war kein Attentatsversuch auf Putin, sondern ein billiger PR-Gag. Der russische Geheimdienst muss inzwischen die ganze Geschichte durchschaut haben: Die Drohnen wurden wahrscheinlich von Moskau oder seinen Vororten aus gestartet, und zwar von ukrainischen Kampfzellen, die in Zivilkleidung und mit gefälschten Ausweisen unterwegs waren.

Es wird noch mehr solcher PR-Stunts geben – von Autobomben und Sprengfallen bis hin zu improvisierten Landminen. Russland wird die innere Sicherheit verstärken müssen, um die Voraussetzungen für einen echten Krieg zu schaffen.

Aber was ist mit der „Reaktion“ auf einen – in der Terminologie des Kremls – „Terroranschlag“?

Elena Panini von Russtrat.ru hat eine unbezahlbare, nicht hysterische Einschätzung abgegeben: „Das Ziel des nächtlichen Angriffs war, den Videoaufnahmen nach zu urteilen, nicht der Kreml selbst und nicht einmal die Kuppel des Senatspalastes, sondern der Fahnenmast auf der Kuppel mit einem Duplikat der Standarte des Präsidenten der Russischen Föderation. Das Spiel mit der Symbolik ist schon eine rein britische Angelegenheit. Eine Art ‚Mahnung‘ Londons am Vorabend der Krönung Karls III., dass sich der Konflikt in der Ukraine nach wie vor nach dem angelsächsischen Szenario und in dem von ihnen gesetzten Rahmen entwickelt.“

Also ja: Diese Neonazi-Köter in Kiew sind nur Werkzeuge. Die Befehle, auf die es ankommt, kommen immer aus Washington und London – vor allem, wenn es um die Überschreitung roter Linien geht.

Panini meint, es sei an der Zeit, dass der Kreml die endgültige strategische Initiative ergreift. Dazu sollte gehören, die BBS in den Status eines echten Krieges zu erheben, die Ukraine zum terroristischen Staat zu erklären und das umzusetzen, was bereits in der Duma diskutiert wird: den Übergang zum Einsatz von Waffen, die in der Lage sind, das Kiewer Terrorregime zu stoppen und zu zerstören.“

Der mickrige doppelte Drohnenangriff – eine kombinierte angelsächsische Neocon-Provokation – hat Moskau das perfekte Geschenk gemacht: einen unmissverständlichen casus belli.

Ein „Attentatsversuch“ auf Putin in Verbindung mit einem Versuch, die Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai zu sabotieren? Nach dem Stupid-O-Meter können nur Neocons auf eine solche Genialität kommen. Fortan ist ihr Bote, der kriegslüsterne Schauspieler im verschwitzten T-Shirt – zusammen mit seinem engen oligarchischen Kreis – ein toter Mann.

Doch selbst das ist letztlich irrelevant. Moskau hätte die Ukraine gleich nach dem Anschlag auf die Brücke von Kertsch im Oktober 2022 zum Terrorstaat erklären können. Aber dann hätte die NATO überlebt.

Vielleicht hat Prigoschin in seinem Szenario der Götterdämmerung vergessen, dass der Kreml eigentlich nur den Kopf der Schlange treffen will. Putin hat bereits vor über einem Jahr einen ernsthaften Hinweis gegeben:

Eine Einmischung des kollektiven Westens würde zu „solchen Konsequenzen führen, wie ihr sie in eurer Geschichte noch nie erlebt habt“.

Und das erklärt die Panik der NATO. Einige in Washington, deren IQ über der Zimmertemperatur liegt, haben vielleicht den Nebel durchschaut: daher die Provokationen – einschließlich der Kreml-Drohne -, um Moskau zu zwingen, die BBS schnell zu beenden.

Oh nein, das wird nicht passieren. Für Moskau ist der Stand der Dinge prima: ununterbrochene Versenkung von NATO-Waffen und -Finanzen in ein unermessliches schwarzes Loch. Der Kreml erklärt beiläufig: Ja, wir werden reagieren, aber nur, wenn wir es für angemessen halten. Das, lieber Genosse Prighozin, ist die ultimative Maskirovka.