„Grüne nachhaltige Energie“ ist ein Euphemismus für Entvölkerung

Vergangene Woche hat Deutschland seine letzten drei Atomreaktoren abgeschaltet. Inmitten der größten selbst verschuldeten Energiekrise, die durch die Forderung, Europa vom billigen russischen Gas abzuschneiden, ausgelöst wurde, erklärte Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke mit der ganzen Zuversicht eines ergebenen Sektenmitglieds: „Die Position der deutschen Regierung ist klar: Atomkraft ist nicht grün. Und sie ist auch nicht nachhaltig… Wir stehen am Beginn einer neuen Ära der Energieerzeugung.“

Diese „neue Ära der Energieerzeugung“ ist in Wahrheit nur ein Euphemismus für die Entvölkerung.

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Artikel „Germany Celebrates Fealty to Depopulation Lobby with Shut Down of Nuclear Energy Sector“, veröffentlicht von The Last American Vagabond. Lesen Sie den vollständigen Artikel HIER und hier von Google auf Deutsch übersetzt.

Der Trugschluss der Dekarbonisierung

Diejenigen, die sich darüber freuen, dass der Ausstieg aus der Kernenergie die Gelegenheit bietet, sich der Sonnen- und Windenergie zuzuwenden, haben auch einen traurigen Schlag gegen die Realität erhalten. Nicht nur, dass die Energiekosten überall dort, wo „grüne“ Energien gebaut wurden, in die Höhe geschnellt sind, auch der von diesen Fotovoltaikzellen verursachte Giftmüll übertrifft bei Weitem alles, was der schmutzigste Atomreaktor produziert.

Solarzellen haben eine Lebenserwartung von 25 Jahren, danach ist ihre Entsorgung fast unmöglich, da sie ähnliche Schwermetalle und Giftstoffe enthalten wie Computer und Handys. Sie enthalten auch viele giftige Metalle wie Blei und krebserregende Stoffe wie Cadmium.

Windmühlen, die so groß sind wie eine Boing 747, können nicht die Energiedichte erzeugen, um den Stahl zu schmelzen und das Material zu produzieren, das für den Bau einer Windmühle benötigt wird, was die eigentliche Definition von „erneuerbarer Energie“ widerlegt.

Und die sogenannte „erneuerbare Energie“ hat direkte und verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Ganze Wälder werden im Namen von Solar- und Windparks abgeholzt, deren Flächenbedarf gigantisch ist im Vergleich zu der Fläche, die für den Betrieb eines modernen Reaktors der dritten Generation benötigt wird.

Solar- und Windenergie bestehen den „Nachhaltigkeitstest“ auch in einem anderen Bereich nicht: dem Bergbau. Die Menge an Materialien, die für den Bau „grüner“ Energiesysteme produziert, abgebaut und genutzt werden muss, übersteigt bei Weitem die Menge, die für den Bau und die Wartung eines Kernkraftwerks benötigt wird.

Die Angst vor Strahlung ist ein Betrug

Die Idee, dass Strahlung tödlich ist, wurde von einer malthusianischen Lobby verbreitet, die die absurde Vorstellung vertrat, dass ALLE Strahlungsdosen tödlich sind, und zwar nach der Theorie des linearen Nullschwellenmodells („LNT“), das 1959 als medizinischer Standard angenommen wurde. Diese LNT-Hypothese behauptet ohne jeden Beweis, dass eine hohe Strahlendosis in 100 % der Fälle tödlich ist, während ein Bruchteil dieser Dosis in einem Bruchteil der Fälle tödlich ist… was der Aussage entspricht, dass 100 Liter Wasser in 100 % der Fälle tödlich sind, während 1 Liter Wasser in 1 % der Fälle tödlich ist.

Die Angst vor Strahlung ist ein Betrug, der von einer malthusianischen Lobby vorangetrieben wird, deren Ziel es ist, den souveränen Nationalstaat zu demontieren, indem sie ihre Opfer dazu bringt, ihre eigenen Existenzgrundlagen zu untergraben. Dies ist die Verwirklichung der Politik der Trilateralen Kommission, die vom Vorsitzenden der Federal Reserve, Paul Volcker, angekündigt wurde, der 1978 zu einem „kontrollierten Zerfall“ der industriellen Zivilisation aufrief. Dies ist das Programm von Maurice Strong, als er in den 1990er-Jahren das kanadische Atomprogramm köpfte und den Zusammenbruch der industriellen Zivilisation forderte. Dies ist die Politik, die dem von Londoner Bankern wie Mark Carney und King Charles verbreiteten „Green New Deal“ zugrunde liegt, der eigentlich ein anderer Name für Entvölkerung ist.