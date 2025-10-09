Die Sahel-Allianz, die unendliche Geschichte eines Kampfes für ein freies Afrika

Eine vollständige und wirksame Unabhängigkeit mit Souveränität und Autonomie ist möglich, aber noch in Arbeit.

Den Weg in eine bessere Zukunft weisen

Ein Ratschlag: Behalten Sie die Entwicklungen in der Sahelzone im Auge. Und ignorieren Sie vor allem nicht die zugrunde liegenden Gründe und die Art und Weise, wie Afrika dank der Allianz der Sahelstaaten nun wieder aufsteigt.

Burkina Faso, Mali und Niger sind drei aneinandergrenzende Binnenstaaten, die einen riesigen Landstrich zwischen der südlichen Sahara und der sudanesisch-sahelischen Region einnehmen. Zusammen machen sie fast die Hälfte der Gesamtfläche Westafrikas aus – etwa 45 % – und etwa 17 % seiner Bevölkerung mit insgesamt über 73 Millionen Einwohnern (26,2 Millionen in Niger, 23,8 Millionen in Mali und 23 Millionen in Burkina Faso). Allein diese Zahlen verdeutlichen das demografische und geografische Gewicht der Sahel-Triade.

Die Gesellschaften dieser Länder weisen starke Gemeinsamkeiten auf, die das Ergebnis jahrhundertelanger kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen sowie ihrer geografischen Nähe sind, die den Austausch sozialer Normen und Praktiken gefördert hat. Ihre Kulturen basieren noch immer weitgehend auf gemeinschaftlichen Werten, mündlicher Überlieferung als bevorzugtem Mittel der Wissensvermittlung, vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaften und sozialen Strukturen, die stark von der Religion beeinflusst sind, welche das Leben der Menschen in einer vertikalen Offenheit gegenüber der Existenz prägt.

Wie der Rest Westafrikas erlebten Niger, Mali und Burkina Faso alle Widersprüche der französischen Kolonialherrschaft im 20. Jahrhundert, Widersprüche, die während des Zweiten Weltkriegs auf dramatische Weise explodierten. In der offiziellen europäischen Geschichtsschreibung wird selten erwähnt, dass ein erheblicher Teil der Soldaten und Arbeiter, die zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus eingesetzt wurden, aus den französischen Kolonien in Westafrika stammten, darunter das heutige Burkina Faso, Mali und Niger. Tausende Afrikaner kämpften und starben auf europäischem Boden, und ihre Kriegserfahrungen schürten ein neues politisches Bewusstsein, das den Weg für Forderungen nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ebnete.

Die ersten antikolonialen Organisationen

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in einem Kontext der Versuche, den Sozialismus in Afrika zu etablieren, fassten antikoloniale Bewegungen Fuß und erzielten bedeutende Erfolge.

Gehen wir in historischen Etappen vor. In Niger wurde 1946 die Nigerien Progressive Party (RDA) gegründet, die sich dem Rassemblement Démocratique Africain anschloss, einer großen panafrikanischen und antikolonialen Koalition unter der Führung von Persönlichkeiten wie Modibo Keïta in Mali und Ahmed Sékou Touré in Guinea. Die RDA forderte zunächst gleiche Rechte wie für französische Staatsbürger, wandte sich jedoch innerhalb weniger Jahre von einer Position des vollständigen Bruchs mit dem Kolonialsystem ab.

In Burkina Faso schloss sich die Voltaic Union der RDA an, um eine gemeinsame Front für die Befreiung auf regionaler Ebene zu bilden. Der Sozialismus in Burkina Faso erhielt während der Präsidentschaft von Thomas Sankara, der das damalige Obervolta in Burkina Faso, „das Land der ehrlichen Menschen”, umwandelte, eine besondere Bedeutung. Seine vom Marxismus-Leninismus inspirierte, aber stark an den afrikanischen Kontext angepasste Vision zielte auf ein Modell der autonomen Entwicklung ab, das auf sozialer Gerechtigkeit, Beteiligung der Bevölkerung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Kolonialmächten und internationalen Finanzinstitutionen beruhte.

Sankara startete ein umfangreiches Reformprogramm, das die Umverteilung von Land, die Förderung der Subsistenzlandwirtschaft und die Alphabetisierung der Massen umfasste. Tausende von Schulen, Brunnen und Gesundheitszentren wurden in ländlichen Gebieten gebaut, um die Ungleichheiten zwischen Stadt und Land zu verringern. Seine Politik förderte die Rolle der Frauen, indem sie unterdrückerische traditionelle Praktiken abschaffte und ihre aktive Integration in das wirtschaftliche und politische Leben des Landes förderte.

Der Sozialismus in Burkina Faso unterschied sich vom sowjetischen Modell durch seine starken Wurzeln in der Gemeinschaft und seinen Fokus auf Selbstversorgung. Er kritisierte offen die Auslandsverschuldung, die er als Mechanismus neokolonialer Unterwerfung betrachtete, und lehnte die persönliche Bereicherung von Führern ab. Sankares Führung war streng und charismatisch, da er in einer für die afrikanischen Völker der Sahelzone sehr schwierigen Zeit versuchte, ein Gefühl der nationalen Identität und Solidarität unter den Bürgern aufzubauen.

Trotz bedeutender Erfolge in Bezug auf die soziale und infrastrukturelle Entwicklung stieß das sozialistische Projekt Burkina Fasos auf internen und externen Widerstand. Der Mangel an Ressourcen, die internationale Isolation und Konflikte mit lokalen Eliten führten zu wachsenden Spannungen, die 1987 in einem Staatsstreich gipfelten, bei dem Sankara ermordet wurde.

Unmittelbar danach übernahm Blaise Compaoré die Macht und leitete eine dreißigjährige Periode ein, die durch eine schrittweise Abkehr von der sozialistischen Politik gekennzeichnet war. Das neue Regime strebte eine Normalisierung der Beziehungen zu den westlichen Mächten und internationalen Finanzinstitutionen an, liberalisierte die Wirtschaft und schränkte den Umfang der populären Reformen Sankaras ein. Dieser Wandel führte zu einer wachsenden Desillusionierung der Bürger, da die Versprechen einer inklusiven Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit Korruption, Ungleichheit und Instabilität wichen.

Im Jahr 2014 zwang eine Volksbewegung Compaoré zum Rücktritt und leitete eine Phase politischer Unsicherheit ein, in der schwache zivile Regierungen nicht in der Lage waren, auf die zunehmende Unsicherheit zu reagieren, die durch die Ausbreitung dschihadistischer Gruppen in der Sahelzone noch verschärft wurde. Die nachfolgenden Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré und Paul-Henri Damiba schafften es nicht, das Land zu stabilisieren oder den Weg der sozialen Entwicklung wieder aufzunehmen, was die Unzufriedenheit weiter schürte.

Vor diesem Krisenhintergrund ergriff der Militärführer Ibrahim Traoré im September 2022 in einem Staatsstreich die Macht, belebte Sankaras sozialistischen Traum von Unabhängigkeit wieder und wurde zu einem Leuchtturm für alle unterdrückten Völker weltweit.

Die internationale Lage hatte diesen Prozess beschleunigt, insbesondere aufgrund der politischen Präsenz Frankreichs und Großbritanniens. Die schwere Niederlage Frankreichs in Indochina 1954 und die Verschärfung des Krieges in Algerien, der bis 1962 andauerte, schmälerten die Fähigkeit Paris‘, die Kontrolle über seine Kolonien aufrechtzuerhalten. Charles de Gaulle versuchte, zumindest einen Teil des Imperiums zu erhalten, indem er einen Kompromiss anbot: 1958 berief er ein Referendum über die neue Verfassung der Fünften Republik ein. Den afrikanischen Gebieten wurden zwei Optionen angeboten: mit „Ja” für den Verbleib in der französisch-afrikanischen Gemeinschaft zu stimmen, wodurch die Machtzentren unter französischem Einfluss blieben, oder mit „Nein” für die sofortige Unabhängigkeit zu stimmen, wodurch jedoch eine politische Spaltung und wirtschaftliche Isolation riskiert wurden.

Djibo Bakary – Gründer der Sawaba-Partei (was in der Hausa-Sprache „Freiheit“ bedeutet) und Regierungschef nach den Wahlen von 1957 – führte die „Nein“-Kampagne an. Nur Sékou Tourés Guinea schaffte es wirklich, De Gaulles Angebot abzulehnen, und erlangte 1958 als erste französische Kolonie in Westafrika die sofortige Unabhängigkeit.

Führer, die sich für eine Abspaltung aussprachen, waren oft interner Repression ausgesetzt, die durch die Zusammenarbeit zwischen Kolonialbeamten, traditionellen Führern und der neuen afrikanischen „évoluée“-Elite, die an französischen Schulen ausgebildet worden war und dazu bestimmt war, die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten, noch verstärkt wurde. De Gaulle entsandte einen neuen Gouverneur, Don Jean Colombani, der den gesamten Verwaltungs- und Sicherheitsapparat mobilisierte, um das Referendum zu sabotieren und die Sawaba zu schwächen, die sich auch gegen die französische Ausbeutung des nigerianischen Urans aussprach. Dank massiver Wahlmanipulationen setzte sich offiziell die „Ja“-Stimme durch.

Dennoch zwang der Sieg Guineas im Jahr 1958, nach der Unabhängigkeit des britischen Ghana im Jahr 1957, Paris dazu, nach und nach nachzugeben. Im Jahr 1960 erklärten 17 afrikanische Staaten – darunter 14 ehemalige französische Kolonien – ihre Unabhängigkeit. Allerdings handelte es sich dabei größtenteils um eine „Unabhängigkeit mit Flagge“: Das nationale Symbol änderte sich, nicht jedoch die Wirtschaftsstruktur. Der französische Einfluss blieb dank eines dichten Netzes von „Kooperationsabkommen“ ungebrochen, die durch Protokolle über technische Hilfe, Verteidigungsabkommen und vor allem durch das CFA-Franc-System Paris eine erhebliche Kontrolle sicherten. Diese Abkommen verpflichteten die afrikanischen Staaten zur Rückzahlung der während der Kolonialzeit (oft mit Zwangsarbeit) errichteten Infrastruktur, gewährten Frankreich Vorkaufsrechte auf strategische Exporte – insbesondere Uran –, garantierten französischen Unternehmen Steuerbefreiungen dank des Grundsatzes der Nicht-Doppelbesteuerung, schrieben die Verwendung des vom französischen Finanzministerium kontrollierten CFA-Francs vor und schränkten damit die Währungs- und Fiskalhoheit ein und ermöglichten die Aufrechterhaltung französischer Militärstützpunkte mit freier Nutzung der Infrastruktur, einschließlich Kommunikation und Übertragung.

Der Fall Niger ist symbolträchtig. Ein Verteidigungsabkommen mit der Elfenbeinküste und Dahomey (heute Benin) aus dem Jahr 1961 gewährte Frankreich die uneingeschränkte Nutzung militärischer Infrastruktur und Ressourcen und definierte ausdrücklich die Rolle der französischen Streitkräfte als Garant wirtschaftlicher Interessen, wobei strategische Rohstoffe (Kohlenwasserstoffe, Uran, Thorium, Lithium, Beryllium) aufgeführt wurden und die Unterzeichnerstaaten verpflichtet wurden, Paris über alle Exportprojekte zu informieren und die Lagerung dieser Ressourcen für französische Verteidigungszwecke zu erleichtern. Auf diese Weise wurde der Militärapparat zu einem echten Instrument zum Schutz der kommerziellen und geopolitischen Interessen von Paris, das Afrika nicht verlassen wollte, da es für die Aufrechterhaltung seiner kolonialen Finanzmacht und die Verwaltung seines internen Reichtums auf dem europäischen Kontinent zu wichtig war.

Autonomie und Vergeltungsmaßnahmen

Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 strebte Modibo Keïtas Mali einen autonomen, vom Sozialismus inspirierten Weg an: die Gründung staatlicher Unternehmen, die Verstaatlichung wichtiger Sektoren und vor allem die Einführung einer nationalen Währung außerhalb des CFA-Franc-Raums im Jahr 1962. Die Reaktion Frankreichs folgte umgehend: diplomatische Isolation, Handelsbeschränkungen und Aussetzung der technischen und finanziellen Hilfe. Die daraus resultierende Wirtschaftskrise ebnete den Weg für den Staatsstreich von Leutnant Moussa Traoré im Jahr 1968, der von Frankreich unterstützt wurde und Mali 1984 wieder in die CFA-Franc-Zone zurückbrachte.

In den 1980er und 1990er Jahren, mit dem Ende des Kalten Krieges, formulierte Paris seine Afrika-Politik neu und führte „politische Konditionalität” ein: Auf dem Gipfeltreffen von La Baule 1990 erklärte François Mitterrand, dass die Hilfe an demokratische Reformen wie das Mehrparteiensystem geknüpft sein würde. Gleichzeitig verhängten der IWF und die Weltbank Strukturanpassungsprogramme (SAPs): Sparmaßnahmen, Kürzungen im öffentlichen Sektor, Handelsliberalisierung. In Mali gingen diese Maßnahmen mit der Rückkehr zum CFA-Franc im Jahr 1984 einher.

Die Abwertung des CFA-Francs im Jahr 1994 war ein zweiter Schock: Offiziell sollte sie die Exporte ankurbeln und die Finanzen stabilisieren, in Wirklichkeit führte sie jedoch zu Preissteigerungen, Lohnerosion und weit verbreiteten Protesten. Diese neue Phase verband wirtschaftliche Liberalisierung mit von außen auferlegten Reformen der Regierungsführung: eine Fassade der „Demokratisierung”, die die neokoloniale Kontrolle durch Verschuldung, Privatisierung und von Gebern gelenkte Umstrukturierung des Staates festigte.

Zu diesen Instrumenten der Herrschaft kam nach und nach eine westliche Militärpräsenz hinzu, insbesondere aus den USA, als diese 2002 die Pan-Sahel-Initiative ins Leben riefen, die den Beginn einer dauerhaften Militärpräsenz in Mali, Niger, Tschad und Mauretanien markierte und später mit der Trans-Sahara-Partnerschaft zur Terrorismusbekämpfung von 2005 auf Burkina Faso ausgedehnt wurde.

Seit 2011 haben sich die Operationen Frankreichs und der USA intensiviert: US-Drohnen, Ausbildungsmissionen unter der Leitung von AFRICOM, Militärstützpunkte in Gao, N’Djamena, Niamey, Ouagadougou, die französische Operation Barkhane und die gemeinsame Streitmacht G5 Sahel (Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger). Vieles hat sich verändert. Auch religiöser Terrorismus ist präsent und hält die Region in einem Zustand der Unsicherheit und Unsicherheit, was in vielen Gebieten zu einer schwer zu bekämpfenden Plage geworden ist.

Im selben Jahr, 2011, fand die geplante Zerstörung von Gaddafis Libyen statt, was den Weg für unkontrollierten Waffenhandel und die Verbreitung dschihadistischer Gruppen ebnete. Libyen war eine regionale Säule, aber durch die Bombardierung wurden auch die Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union zunichte gemacht. Früher oder später wird der Westen für den enormen Schaden, den er Libyen zugefügt hat, bezahlen müssen.

Auf dem Weg zu immer größerer Unabhängigkeit

Während militärische Eingriffe die Souveränität untergruben, fuhren transnationale Unternehmen fort, unter höchst unfairen Bedingungen Reichtümer aus der Sahelzone zu extrahieren.

Diese chronische wirtschaftliche Abhängigkeit hat die strukturelle Unterentwicklung gefestigt und die Fähigkeit der Staaten eingeschränkt, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und günstigere Handelsbedingungen auszuhandeln. Das Ergebnis ist eine permanente Fragilität, die sie externen Druck ausgesetzt und politische, soziale und sicherheitspolitische Krisen schürt, in denen es heute nicht mehr möglich ist, nur politische Unabhängigkeit zu haben, sondern auch wirtschaftliche Unabhängigkeit notwendig ist.

Seit den 1990er Jahren sind Staatsstreiche und Regimewechsel zu wiederkehrenden Phänomenen geworden, die den Machtkampf der Eliten in einem schwachen institutionellen Umfeld widerspiegeln. Korruption, unzureichende öffentliche Dienstleistungen und die Ausgrenzung marginalisierter Gruppen haben in vielen afrikanischen Ländern die Legitimität des Staates untergraben und das Misstrauen der Bevölkerung verstärkt.

Die jüngste Geschichte von Burkina Faso, Mali und Niger zeigt, dass die in den 1960er Jahren erlangte formale Unabhängigkeit keine effektive Souveränität bedeutete. Von den wirtschaftlichen Mechanismen der „Kolonialschulden” und des CFA-Francs über Verteidigungsabkommen, die französische strategische Interessen integrierten, bis hin zu den in den 1980er und 1990er Jahren auferlegten „Auflagen” und den westlichen Militärmissionen des 21. Jahrhunderts wurden alte Formen der Herrschaft in vielen Fällen eher transformiert als aufgelöst, und die derzeitigen Führer, die die Situation wirklich ändern wollen, sehen sich mit einer komplizierten Staatsstruktur konfrontiert, die einer vollständigen Überarbeitung bedarf. Darüber hinaus handelt es sich um eine westliche, europäische Struktur, die an die afrikanische Welt angepasst werden muss.

Das Verständnis dieser Entwicklung ist für die Interpretation der aktuellen politischen Phase in der Sahelzone von entscheidender Bedeutung: Nur wenn wir die aktuellen Krisen in diesen historischen Kontext stellen, können wir die Bedeutung der Souveränitätsansprüche und der radikalen Entscheidungen der Regierungen und Zivilgesellschaften in der Region verstehen.

Eine vollständige und wirksame Unabhängigkeit mit Souveränität und Autonomie ist möglich, aber sie ist noch in Arbeit, noch nicht abgeschlossen und vor allem ein Prozess, der mit einer ideologischen Konsolidierung dessen beginnt, „wer” und „was” diese Völker sind. Darauf folgt die Entscheidung, welche politischen Formen sie entsprechend ihrer eigenen Sensibilität und Traditionen annehmen wollen, wobei sie sogar den Sozialismus in einer Weise ablehnen, die der europäischen Erfahrung fremd ist. Die Vertreibung der letzten Kolonialisten, der Abbau all ihrer Strukturen und der Wiederaufbau ihrer Länder im afrikanischen Geist ist eine Mission, die Mut und Opferbereitschaft erfordert.

Man kann nicht umhin, mit einem Zitat von Präsident Captain Ibrahim Traoré zu schließen: „Gemeinsam und in Solidarität werden wir den Imperialismus und Neokolonialismus überwinden, für ein freies, würdiges und souveränes Afrika.