Die Saudis ziehen sich zurück

Larry C. Johnson

Am Montag, dem 13. Juli, trafen Luftangriffe die Landebahn des internationalen Flughafens von Sanaa, kurz nachdem eine Huthi-Delegation von der Beerdigung des verstorbenen Ayatollah Ali Khamenei im Iran zurückgekehrt war. Der jemenitische Verteidigungsminister General Taher al-Aqili erklärte auf X, dass die Landebahn angegriffen worden sei, um ein Flugzeug mit der von Khameneis Beerdigung zurückkehrenden Huthi-Delegation aufzuhalten. Das Verteidigungsministerium der IRG erklärte, man habe alle diplomatischen Bemühungen ausgeschöpft, um den Iran und die Huthis davon zu überzeugen, den jemenitischen Luftraum nicht zu nutzen. Man werde auf feindliche Flugzeuge „mit allen verfügbaren Mitteln“ reagieren und mache den Iran verantwortlich.

Israels Sprachrohr bei Axios, Barak Ravid, berichtete jedoch unter Berufung auf zwei US-Beamte, dass Trump dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) den Angriff in einem Telefonat am vergangenen Freitag gebilligt habe. MBS habe um Unterstützung für militärische Maßnahmen gegen die Huthis gebeten und diese auch erhalten. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab, und die saudische Botschaft reagierte nicht auf Anfragen.

Der unmittelbare Auslöser war die Luftfahrt – nicht ein Bodenkrieg. Vor etwa zehn Tagen landete erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Flugzeug der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air in Sanaa und nahm eine Huthi-Delegation auf, die zur Beerdigung des ehemaligen Obersten Führers Ali Khamenei reiste. Saudi-Arabien blockierte daraufhin weitere Flüge, da befürchtet wurde, diese könnten zum Transport von Waffen oder iranischen Militärberatern zu den Huthis genutzt werden. (Man beachte, dass der Flughafen selbst seit israelischen Luftangriffen im Mai weitgehend zerstört und außer Betrieb ist.)

Nach dem saudischen Angriff auf Sanaa schlugen die Huthis mit ballistischen Raketen und Drohnen gegen den internationalen Flughafen Abha im südwestlichen saudischen Asir-Gebiet zurück – einer bergigen Region nahe der jemenitischen Grenze und einem beliebten inländischen Sommerreiseziel. Huthi-Sprecher Saree übernahm die Verantwortung für den Angriff. Der Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Koalition erklärte, die Luftabwehr habe „eine Bedrohung durch ballistische Raketen“ abgewehrt, die auf den Süden des Landes abgefeuert worden seien. Opfer wurden nicht gemeldet.

Dieser Schlagabtausch war der erste saudische Angriff auf die Huthis, seit im März 2022 eine informelle Waffenruhe in Kraft trat. Ich ging davon aus, dass die Saudis am Dienstag oder Mittwoch Vergeltung für den Huthi-Angriff vom Montag üben würden. Glücklicherweise lag ich falsch. Die Saudis starteten keine weiteren Angriffe auf Huthi-Stellungen.

Der saudische Angriff war töricht und leichtsinnig. Derzeit können die Saudis noch einen Teil ihres Öls über Yanbu, eine saudische Hafenstadt am Roten Meer, exportieren. Dieser Angriff auf den Jemen – auch wenn er sich „nur“ gegen einen Flugplatz richtete – barg das Risiko, dass die Huthis die saudischen Ölanlagen in Yanbu angreifen und die Straße von Bab al-Mandab schließen würden. Angesichts der Verwundbarkeit Saudi-Arabiens, falls der Schiffsverkehr im Roten Meer unterbrochen oder vollständig gestoppt würde, sollte man eigentlich annehmen, dass die Regierung von MBS um weitere vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber dem Jemen bemüht wäre. Fehlanzeige! Die Saudis hätten den Krieg gegen die Huthis beinahe wieder entfacht.

Ich weiß nicht, wer MBS davon überzeugt hat, weitere Angriffe auf den von den Huthis kontrollierten Teil des Jemen vollständig einzustellen, aber bislang haben die Saudis nicht erneut angegriffen. Saudi-Arabien ist finanziell nicht in der Lage, eine gleichzeitige Schließung der Straße von Hormus und der Straße von Bab al-Mandab zu verkraften. Es scheint, als hätten sich im Königreich Saudi-Arabien – zumindest vorerst – die besonneneren Köpfe durchgesetzt.

Anmerkung zum Bild dieses Artikels: Ich habe es ausgewählt, weil es einen hervorragenden Überblick über die Öl- und LNG-Infrastruktur am Persischen Golf bietet und die energiepolitische Geografie der Region anschaulich verdeutlicht.