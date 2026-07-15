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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Scott Ritter: Russland gewinnt den Krieg – und das eindeutig

Pax Judaica: Der geheime Plan für eine Weltregierung in Jerusalem (Professor Jiang – deutsch)

VW stürzt Deutschland ins Verderben | Volkswagen | Detroit | Entlassungen | Werksschließungen

Kayvan Soufi-Siavash – Die Brain Booster Academy kommt!

Sie wollen dein Vermögen – AfD-Gründungsmitglied packt alles aus!

Die USA sind KEIN wohlhabendes Land: Das sind die wahren Daten (Geopolitical Report – deutsch)

Hacker warnt: Millionen Menschen werden gerade überwacht (Prüfe diese Geräte ASAP) (Video Advice)

Paul Branderburg: EU-Regime braucht Russland als Feind um zu überleben

Russland kann den Krieg nicht verlieren, es hat Atomwaffen!

Händler des Todes warnt: Russland bereitet einen verheerenden Angriff auf Westeuropa vor

Link zum Video

Kommt der Crash im Herbst? Max Otte warnt vor neuer Weltordnung

Zwei Engstellen, ein Muster – Echt Jetzt! #070

Sanktioniert, isoliert & zum Schweigen gebracht: Francesca Albanese

Stardirigent rechnet mit Merz ab: „Woher will er das wissen? Er war ja nie hier“ – Justus Frantz

Noch vor der Geburt geimpft? Experimente an Babys und Schwangeren – Interview mit Dr. Albrecht Jahn

Krall: Goldpreis teilweise manipuliert – Russland und China im Kaufrausch