Hawaii trägt die Hauptlast des US-Militäraufbaus gegen China

Hawaii fungiert als Dreh- und Angelpunkt eines riesigen pazifischen Netzwerks von Stützpunkten und Überwachungssystemen, doch das Auslaufen der Pachtverträge für Militärstützpunkte im Jahr 2029 bietet die Möglichkeit, das Land nachhaltiger zu nutzen.

Im Dezember 2025 veröffentlichte der hawaiianische Kongressabgeordnete Ed Case (D) eine Pressemitteilung , in der er seine Unterstützung für den 900 Milliarden Dollar schweren National Defense Authorization Act (NDAA) bekannt gab, der 1 Milliarde Dollar für militärische Bauprojekte in Hawaii vorsah.

Zu den Projekten gehörten ein neues Trockendock für die Marinewerft Pearl Harbor, Modernisierungen der Schiffsunterstützung auf der Pearl Harbor-Hickham-Basis, der Austausch des Haupttors auf der Marine Corps Base Hawai’i und die Verbesserung des Flugfelds auf dem Gelände der Pacific Missile Range.

Case hielt letztes Jahr vor dem Kongress eine Rede , in der er behauptete, der chinesische Staatschef Xi Jinping habe Republikaner, die gegen die Finanzierung des Ukraine-Krieges gestimmt hatten, bejubelt, weil sie angeblich Xis Ambitionen auf die Errichtung einer globalen chinesischen Vorherrschaft – ermöglicht durch eine isolationistische US-Politik – in die Hände spielten.

Cases Verwendung sinophober Rhetorik zur Rechtfertigung einer Ausweitung der US-Militärpräsenz in Hawaii findet ihr Gegenstück in der anderen demokratischen Kongressabgeordneten Hawaiis, Jill Tokuda, die dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) angehört – einem Gremium, das Angst schürt und alarmistische Rhetorik sowie falsche Anschuldigungen gegen China verbreitet, die an die McCarthy-Ära erinnern. [1]

Ende Mai veröffentlichte das Institute for Policy Studies einen Bericht – der in Zusammenarbeit mit zwei Menschenrechts-NGOs ( Āina Aloha Economic Futures und Īlioʻulaokalani Coalition), dem Hawai’i Sierra Club und dem Cost of War Project der Brown University erstellt wurde –, der die erschütternden Kosten der US-Militärpräsenz in Hawai’i aufzeigt, die sich aufgrund des neuen Kalten Krieges noch verschärfen.

Der Bericht mit dem Titel „Die wahren Kosten des US-Militärs in Hawai’i“ verdeutlicht Hawai’is Funktion als „zentraler Knotenpunkt“ in der US-Kriegsplanung im Indopazifik, die bis zum illegalen Sturz von Königin Lili’uokalani und des Königreichs Hawaii durch US-Marines im Jahr 1893 zurückreicht.

Präsident Grover Cleveland bezeichnete den US-amerikanischen Putsch auf Hawaii im Jahr 1893 als „einen Kriegsakt, der ohne die Befugnis des Kongresses begangen wurde“.

Im Jahr 1899 wurde Hawai’i zur Betankung von Marineschiffen genutzt, als die USA die Philippinen kolonisierten, und 1929 begann die US-Armee, Grundstücke zu erwerben, die für militärische Übungen genutzt wurden.

Nach den Angriffen auf Pearl Harbor wurde in Hawai’i für die nächsten drei Jahre das Kriegsrecht verhängt, und die US-Armee vertrieb alle Einwohner von Mākua, um deren Land für Übungszwecke zu beschlagnahmen.

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Im Januar 1976 besetzte eine Koalition von Aktivisten, teilweise inspiriert von den Besetzungen von Alcatraz und Wounded Knee durch die Ureinwohner Amerikas, Kahoʻolawe, eine Insel, auf der Bombenangriffe und Übungen durchgeführt wurden und die Truppen vor ihrem Einsatz im Korea- und Vietnamkrieg durchquerten.

Das Schießtraining wurde dort 1990 eingestellt, und seitdem wurden Gelder investiert, um Blindgänger zu beseitigen, die große Teile der heiligen Insel unsicher gemacht hatten .

Die Ausweitung der militärischen Ausbildungsoperationen im letzten Jahrzehnt erfolgte im Rahmen der von der Obama-Regierung initiierten „Hinwendung zu Asien“ und der Planung für einen neuen Pazifikkrieg. [3]

Stabsfeldwebel Kevin Cassara wurde in Monocle , einem Magazin für internationale Angelegenheiten, mit den Worten zitiert: „Das Marine Corps kehrt zu seinen amphibischen Wurzeln zurück. Wir wandeln uns zu einer leichten Infanterietruppe, die auf Inseln operieren kann – und Hawaii ist dafür unerlässlich. Wir können dort die Bedingungen simulieren, denen sie im Südchinesischen Meer begegnen werden.“

Das US-Militär hat derzeit mehr als 107.000 Soldaten in Hawaii stationiert und kontrolliert schätzungsweise 133 Standorte mit einer Gesamtfläche von 254.225 Acres, zuzüglich weiterer 1.017 Acres, die von der Hawaii Nationalgarde betrieben werden.

Das 1947 gegründete Indo-Pazifik-Kommando (USINDOPACOM) ist das älteste und größte gemeinsame Kommando der USA und hat seinen Hauptsitz in Camp Smith mit Blick auf Pearl Harbor.

Die US Pacific Fleet (PACFLT) mit Hauptsitz auf der Joint Base Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) ist das größte Marinekommando der Welt und verantwortlich für kilometerlange Ozeane, fast 200 Schiffe, 1.700 Flugzeuge und mehr als 225.000 Matrosen und Marinesoldaten.

die Air Force Maui Optical and Supercomputing Site auf Haleakalā; die Weltraumstreitkräftestation Ka’ena Point auf O’ahu; Marine-Ortungseinrichtungen im Zusammenhang mit der Pacific Missile Range Facility (PMRF) auf Kaua’I; eine zentrale Marine-Computer- und Telekommunikationsstation (NCTAMS); und ein regionales Fernmeldeaufklärungszentrum der National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS), in dem Edward Snowden arbeitete. [4]

Zu den weiteren wichtigen militärischen/nachrichtendienstlichen Einrichtungen gehören:Kyle Kajihiro [5] und Neta Crawford [6] berichteten im Januar, dass die US Navy eine Erhöhung der Bombardierungen von Ka’ula (einer Insel und einem Seevogelschutzgebiet vor Ni’ihau), eine Erhöhung der Übungen auf See um Hawai’i und Kalifornien, eine Erhöhung des Einsatzes von Unterwassersprengstoffen und eine höhere genehmigte Entnahme von Meeresarten vorgeschlagen habe.

Die US-Armee hat ihre Ausbildung mit anderen Ländern in Hawaii durch das Joint Pacific Multinational Readiness Center weiter ausgebaut.

Diese Initiativen werden die bereits verheerenden Folgen der US-Militärpräsenz in Hawaii, die in „ The True Cost of the US Military in Hawaii“ dokumentiert sind, nur noch verschlimmern . In dem Buch wird geschätzt, dass das Pentagon Hawaii zwischen 32,8 Milliarden und 133,7 Milliarden Dollar an unbezahlter Miete schuldet.

Seit 1964 pachtet das US-Militär zehntausende Hektar öffentliches Treuhandland in Hawaii für eine symbolische Gebühr von 1 Dollar pro Jahr.

Die obige Schätzung beinhaltet nicht die zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe für die Beseitigung von Umweltschäden, die durch das US-Militär verursacht wurden, sowie für die Zerstörung von Kultur- und archäologischen Stätten.

Zu den Umweltschäden zählen große Waldbrände, die durch Munitionstests auf dem Pōhakuloa-Übungsgelände und anderswo ausgelöst wurden, sowie die Kontamination von Hawaiis Boden und Trinkwasser mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die aus verschiedenen Waffensystemen stammen und mit Schäden bei Föten und Krebs in Verbindung gebracht werden.

Im November 2021 bemerkten Tausende von Anwohnern in der Nähe von Pearl Harbor, dass ihr Leitungswasser nach Treibstoff roch, und berichteten von Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Hautausschlägen.

Innerhalb weniger Wochen stellten die Ermittler fest, dass die Red Hill Bulk Fuel Storage Facility der US-Marine – in der rund 250 Millionen Gallonen Kerosin nur 100 Fuß über dem Hauptgrundwasserleiter von O’ahu gelagert wurden – ein Leck aufwies und die Trinkwasserversorgung von 93.000 Menschen verunreinigte.

Nach dem Bekanntwerden des Lecks bezeichnete Gouverneur David Ige das Militär als einen „dynamischen Teil unserer Wirtschaft“, um seine Zurückhaltung bei der Anordnung der Schließung des unterirdischen Treibstofflagers Red Hill zu rechtfertigen.

Der Bericht „Die wahren Kosten des US-Militärs in Hawaii“ zeigt jedoch, dass die angeblichen wirtschaftlichen Vorteile des US-Militärs in Hawaii grob überschätzt wurden und größtenteils negativ sind, da das Militär begehrtes Land besetzt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen gesellschaftlichen Sektoren behindert.

In einem Kapitel mit dem Titel „Die wahren wirtschaftlichen Auswirkungen des US-Militärs in Hawaii“ stellt der Anthropologe David Vine fest, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Militärausgaben fast 30 % geringer sind als behauptet und dass der Anteil des Militärs am hawaiianischen BIP geringer ist als der Anteil der Immobilien-, Beherbergungs- und Gastronomiebranche.

Omar Ocampo [7] und Brag Selvarajan [8] zeigen in ihrem Kapitel, dass die Nachfrage nach Militärwohnungen in Hawai’i im Jahr 2024 zu einem Anstieg der Mieten um 7,1 % führte, wodurch nicht-militärische Mieter in Hawai’i in diesem Jahr schätzungsweise 234,8 Millionen Dollar mehr an Miete ausgeben mussten, was 1.848 Dollar pro Mieterhaushalt entspricht.

Vine argumentiert, dass ein Teil des Problems darin bestehe, dass viele Militäraufträge an große Konzerne mit Hauptsitz außerhalb von Hawaii vergeben würden, die keine lokalen Steuern zahlten. [9]

Da es sich um Bundesgrundstücke handelt, unterliegen Militärstützpunkte auch nicht der Grundsteuer.

Hinzu kommt, dass viele Militärangehörige nur vorübergehend auf dem Stützpunkt oder auf Marineschiffen wohnen und daher keine lokalen Steuern zahlen oder nennenswert in die lokale Wirtschaft investieren.

Im Allgemeinen schaffen Militärausgaben weniger Arbeitsplätze als Investitionen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung, Wohnungsbau, Nahrungsmittelproduktion oder energieeffiziente Wohnungsmodernisierungen. [10]

Heidi Peltier, Forscherin an der Watson School of International and Public der Brown University

Das Ministerium für Angelegenheiten schätzt, dass für jede Million Dollar, die von Militärausgaben in Bildung oder Gesundheitswesen in Hawaii umgeleitet wird, fünf Arbeitsplätze verloren gehen würden, aber zwischen 10 und 22 Arbeitsplätze geschaffen würden, was einen Nettogewinn von 5 bis 17 Arbeitsplätzen ergäbe.

Am Ende des Berichts betonen die Autoren, dass das Auslaufen der Militärlandpachtverträge im Jahr 2029 eine Chance bietet, die Stützpunkte in neue, nicht-militärische Nutzungen umzuwandeln, die den lokalen Gemeinschaften zugutekommen, beispielsweise durch die Einrichtung von Schulen, Krankenhäusern, Parks, landwirtschaftlichen Betrieben, Kulturstätten, Gründerzentren, Unterhaltungszentren und Projekten für erneuerbare Energien.

Das Pentagon wird natürlich alles daransetzen, dies zu verhindern, indem es mit angstschürender antichinesischer Rhetorik und übertriebenen Behauptungen über den wirtschaftlichen Nutzen des Militärs versucht, die fortgesetzte Besetzung hawaiianischen Territoriums zu rechtfertigen. Die Oppositionsbewegung in Hawaii ist jedoch erstarkt und hat die Gerechtigkeit auf ihrer Seite.

Anmerkungen:



Case erhielt 2025/26 über 12.000 US-Dollar an Wahlkampfspenden von Anduril, einem führenden Drohnenhersteller. Tokuda erhielt 2025/26 19.000 US-Dollar an Wahlkampfspenden von EO Solutions , einem auf KI-Anwendungen und Hochenergiewaffen spezialisierten Rüstungsunternehmen. ↑

Das Militärgelände Mākua umfasst mittlerweile mehr als 4.000 Acres. ↑

Mehr zur Bedeutung des „Pivot to Asia“ der Obama-Regierung finden Sie in Jeremy Kuzmarov, Obama’s Unending Wars: Fronting the Foreign Policy of the Permanent Warfare State (Atlanta: Clarity Press, 2019). ↑

Unterwasser-Akustiksensoren im Ozean nahe PMRF überwachen Marineübungen. Das regionale Fernmeldeaufklärungszentrum der NSA/CSS ist laut dem Bericht „ Die wahren Kosten des US-Militärs in Hawaii“ in inländische Überwachungsprogramme verwickelt. ↑

Kajihiro ist Professor für Ethnische Studien an der Universität von Hawai’i. ↑

Crawford ist Professor für Internationale Beziehungen an der Universität St. Andrews in Schottland und Mitbegründer und strategischer Berater des Projekts „Kosten des Krieges“ der Brown University. ↑

Omar Ocampo ist Forscher im Programm für Ungleichheit und Gemeinwohl am Institut für Politikstudien. ↑

Brag Selvarajan ist unabhängiger Berater bei Selvara Strategy. ↑

Der Bericht listet einige der größten Empfänger von Pentagon-Aufträgen in Hawaii nach Dollarwert auf: a) Nan, Inc., ein Bauunternehmen, das Junggesellenunterkünfte auf einem Marinestützpunkt errichtete; b) Hensel Phelps, ein Bauunternehmen, das Verwaltungsgebäude reparierte; c) Koa Lani, das Betriebsunterstützung für eine Raketentestanlage leistet; d) BAE Systems, das Schiffbau und -reparaturen durchführt; und e) IES Downstream, das die Treibstoffversorgung für Anlagen übernimmt.

Zu den parasitären Auswirkungen militärbezogener Ausgaben siehe Seymour Melmans Standardwerk „ Pentagon Capitalism: The Political Economy of War“ (New York: McGraw-Hill, 1970). ↑