Es gibt zwei sich immer weiter ausweitende Kriege, die die Welt ihrem Armageddon-Moment näherbringen

Paul Craig Roberts

Ich habe erklärt, dass das Vergeltungsspiel zwischen Iran und Washington perfekt für Israel funktioniert. Israel ist die Quelle der Gewalt. Washington handelt lediglich im Auftrag Israels. Nicht Washington profitiert von einem Krieg gegen den Iran. Der Krieg dient Israels Agenda eines Großisraels.

Israel versucht erneut, Washington dazu zu bringen, den Iran zu zerstören, und gleichzeitig erneut den Südlibanon und schließlich das gesamte Land zu besetzen. Die Hisbollah leistet Widerstand, und Iran macht diesen Widerstand überhaupt erst möglich.

Dennoch trägt Israel nicht die Kosten des Konflikts, dessen Ursprung Israel selbst ist. Getroffen werden iranische Ziele durch Washington sowie amerikanische Stützpunkte in den Golfstaaten und in Jordanien. Israel selbst wird nicht getroffen. Deshalb entstehen für Israel keine Kosten, wenn der Konflikt weitergeht.

Ich machte deutlich, dass Irans Vergeltungsschläge gegen Washington sinnlos und völlig töricht sind. Wenn Washington den Iran angreift, sollte Iran das dafür verantwortliche Land angreifen – Israel. Würde Israel die Kosten tragen, hätte es einen Anreiz, den Libanon in Ruhe zu lassen und das Memorandum of Understanding einzuhalten, anstatt die Friedensverhandlungen zu sabotieren – was Israel nach meiner Einschätzung erfolgreich getan hat.

Ich erklärte Nima außerdem, dass es nicht klug sei, Israel und die Ölscheichtümer am Golf vor den Folgen des Konflikts zu schützen. Die Golfstaaten ermöglichen den Konflikt, indem sie Washington Stützpunkte für Angriffe auf den Iran zur Verfügung stellen, und Israel ist die Ursache des Konflikts.

Iran warnt die Golfstaaten vor seinen Vergeltungsschlägen. Dadurch haben diese Staaten keinerlei Anreiz, die US-Stützpunkte auszuweisen, von denen aus Angriffe auf den Iran erfolgen. Ebenso hat Israel keinen Anreiz, Washington aufzufordern, die Angriffe auf den Iran einzustellen.

Amerika hat von einem Krieg gegen Iran nichts zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren – etwa die Verantwortung für eine weltweite Energiekrise. Indem Iran das sinnlose Vergeltungsspiel mit Washington spielt, unterstützt es die falsche Darstellung, der Konflikt bestehe zwischen Iran und Washington und nicht zwischen Israel und dem muslimischen Nahen Osten.

Ich erklärte Nima außerdem, dass Iran vermutlich irrt, wenn es glaubt, seine stärkste Waffe gegen Washington sei die Schließung der Straße von Hormus und das Auslösen einer Energiekrise, um Washington unter Druck zu setzen.

Ich sehe dabei drei Probleme.

Das erste besteht darin, dass diese Strategie Iran von seinem eigentlichen Gegner – Israel – auf dessen bloßen Stellvertreter – Washington – lenkt. Israel ist der Gegner, den Iran besiegen müsste. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn der Fokus auf Washington liegt.

Das zweite Problem besteht darin, dass Iran im Propagandakrieg noch stärker isoliert wird, weil ihm die Schuld an den weltweiten Energieproblemen gegeben wird, da Iran die Straße von Hormus geschlossen hat.

Das dritte Problem ist, dass die USA Berichten zufolge energieautark sind. Ich erklärte Nima, dass Washington unabhängig vom Weltmarktpreis – selbst wenn dieser durch eine mögliche Zerstörung der saudischen Pipeline zum Roten Meer durch den Jemen weiter steigen sollte – kaum zulassen würde, dass amerikanische Energie exportiert wird.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Washington akzeptieren würde, seine Kampfflugzeuge am Boden zu lassen, weil amerikanische Energieunternehmen ihre Produktion zum Weltmarktpreis ins Ausland verkaufen dürfen. Der Energiepreis in den USA würde festgesetzt und Energieexporte verboten werden. Falls nötig, würde die amerikanische Ölindustrie verstaatlicht.

Was stattdessen passieren wird, ist eine Aufspaltung der Energiemärkte. Länder mit eigenen Ölreserven werden niedrigere Preise haben. Länder ohne Öl werden höhere Preise zahlen. Natürlich wird es Anreize geben, Öl in Hochpreisländer zu schmuggeln, doch das Risiko wäre entsprechend hoch.

All das, was ich Suleiman und Nima erklärt habe, könnte allerdings bedeutungslos werden, falls die Informationen stimmen, auf die mich heute John Helmer aufmerksam gemacht hat.

Helmer machte mich auf eine Entwicklung aufmerksam, die – falls sie zutrifft – das Kräfteverhältnis im Persischen Golf zulasten Irans verändern dürfte.

Berichte in der türkischen Presse besagen, Präsident Erdoğan habe beschlossen, das russische Luftabwehrsystem S-400 – das beste der Welt – an einen von drei amerikanischen Verbündeten im Krieg gegen Iran zu übergeben: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar.

Erdoğan möchte dadurch wieder Zugang zu den amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen erhalten, der ihm nach dem Kauf des russischen Luftabwehrsystems verwehrt wurde.

Warum gibt er das System dann nicht einfach an Russland zurück? Warum verkauft er es stattdessen an Irans Gegner? Und warum sollte Russland einem solchen Verrat an einem BRICS-Mitglied zustimmen?

„Die russische Regierung betrachtet einen möglichen Verkauf der derzeit von der Türkei betriebenen S-400-Luftabwehrsysteme an die Vereinigten Arabischen Emirate positiv“, erklärten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Middle East Eye, warnten jedoch zugleich, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass der Kreml mit der Türkei über eine Übertragung des russischen S-400-Luftabwehrsystems an Irans Gegner spricht.

Das zeigt, was für ein miserabler Verbündeter Russland ist. Geld kommt an erster Stelle, alles andere spielt keine Rolle.

Helmer zitiert eine russische Quelle:

„Ich erwarte keinerlei Grenzen dafür, wie tief der Kreml inzwischen für Geld sinken wird. In einem Jahr werden russische S-400- und S-500-Systeme direkt an die Emirate und Saudi-Arabien verkauft werden. Daran habe ich keinen Zweifel. Streng genommen müssen die Türken das System gar nicht weiterverkaufen. Sie werden einfach erklären, sie stellten gemeinsam mit Europa und den USA den Arabern militärischen Schutz zur Verfügung – und die Russen werden das akzeptieren.“

Nach meinem Verständnis deckt die Reichweite des S-400 den gesamten Persischen Golf sowie wahrscheinlich auch Israel und Jordanien ab. Mit anderen Worten: Das S-400 entwaffnet den Iran vollständig.

Hier ist meine Vermutung, wie dieses überraschende Geschäft zustande gekommen sein könnte.

Schon als die Türkei das S-400 kaufte, war diese Entscheidung kaum nachvollziehbar. Warum sollte der Kreml die weltweit modernste Luftabwehrtechnologie einem NATO-Mitglied liefern?

Ist die Antwort, dass der naive Kreml Geld hinterherläuft – selbst auf Kosten der eigenen Existenz? Helmers Quellen glauben genau das.

Oder war es der schlecht durchdachte Versuch, die Türkei mit einem solchen Geschäft aus der NATO herauszulösen und in Russlands Einflussbereich zu ziehen? Falls ja, ist dieser Plan gescheitert.

Putin hat Russland aus meiner Sicht unnötig in einen inzwischen viereinhalb Jahre andauernden Konflikt geführt, der sich aufgrund seiner Unentschlossenheit und seines Zögerns vom Donbass tief ins russische Staatsgebiet ausgeweitet hat.

Heute sieht sich Putin modernsten Drohnen gegenüber, die in Deutschland produziert, ohne russische Gegenmaßnahmen in die Ukraine transportiert und dort mithilfe amerikanischer Zielsysteme gegen russische Raffinerien und Treibstofflager eingesetzt werden.

Russland wurde nach meiner Einschätzung so stark geschwächt, dass es inzwischen Dieselkraftstoff importieren muss.

Putin tut jedoch so, als handele es sich nicht um einen Krieg, sondern lediglich um eine Terroroperation. Nie zuvor in der Geschichte hat sich ein Staatsführer meiner Ansicht nach so geweigert, eine existenzielle Bedrohung als solche anzuerkennen.

Putin versucht, sich auf zwei konkurrierenden Pferden gleichzeitig zu halten.

Das eine ist das Pferd des russischen Militärs und der patriotischen Bürger.

Das andere ist das Pferd der russischen Oligarchen, deren Vermögen während des Zusammenbruchs der Sowjetunion dem Staat entzogen wurde.

Meine Lösung, die ich der Sowjetunion in ihrem letzten Jahr vorgeschlagen hatte, wurde damals nicht umgesetzt, und stattdessen konnten sich einige Wenige den Reichtum des Landes aneignen.

Diejenigen, die Russlands Reichtum an sich brachten, waren von Anfang an Verbündete des Westens gegen Russland. Diese proamerikanischen und nicht prorussischen Interessen machen heute fünfzig Prozent der Ratschläge aus, die der Kreml erhält.

Meiner Ansicht nach geschieht derzeit Folgendes:

Kirill Dmitrijew hat Putin erklärt, je stärker sich der Kreml bei Trump anbiedere, desto größer seien die Chancen, den Ukraine-Konflikt durch für beide Seiten profitable Geschäftsabschlüsse zu beenden – genau das Ziel der russischen Oligarchen.

Putin wurde demnach nahegelegt, dass der Schutz Israels und der amerikanischen Golfstaaten, welche die US-Angriffe auf den Iran ermöglichen, vor iranischen Raketenangriffen Pluspunkte einbringen könne, die letztlich zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russlands Oligarchen beitragen würden.

Wohin führt das alles?

Nach meinem derzeitigen Verständnis steuert die Welt – ohne es zu wollen – auf zwei große Kriege zu.

Die gesamte Menschheit könnte zerstört werden.

In keiner Regierung der Welt scheint es heute noch die Fähigkeit zu geben, die Realität zu begreifen, mit der wir konfrontiert sind.

Jede unfähige Regierung hängt ihrer eigenen Erzählung an – und keine dieser Erzählungen entspricht der Wirklichkeit.

Wo sind die Führer der Menschheit?

Warum gibt es keine?

Hinweis: Dies ist eine vollständige Übersetzung des Originaltextes. Die darin enthaltenen Einschätzungen und Schlussfolgerungen stammen von Paul Craig Roberts und geben seine persönliche Sichtweise wieder.