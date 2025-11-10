Die Scheinheiligkeit westeuropäischer Politiker

Von Christian Hamann und Uwe Froschauer

Einleitung von Uwe Froschauer

Gestern erreichten mich Christians treffende Zeilen mit dem Titel „Die korrekte Positionierung im Ukrainekrieg“, die ich zum Anlass nahm, ein paar Worte zu den hypokritischen Verhaltensweisen europäischer Politiker zu schreiben, die durch ihren Bellizismus das Leben von uns allen in einem hohen Maß gefährden.

Politiker, die an der Spitze ihrer Länder stehen, jedoch alles andere als Spitzenpolitiker, sondern politische und menschliche Versager sind, kurbeln eine Kriegswirtschaft auf Kosten der sozialen Strukturen ihrer Länder an. Scheinheiligkeit gepaart mit Unfähigkeit und Eigennutz charakterisieren die aktuellen europäischen Kriegstreiber, die im Inland die Wirtschaft und Gesellschaft an die Wand gefahren haben, und nun mit bellizistischen Agitationen von ihrem Totalversagen ablenken wollen. Politiker wie Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen und Friedrich Merz riskieren sehenden Auges das Wohl ihrer Bürger. Sie nutzen den „Rally around the flag-Effekt“, mit dem sie unverhältnismäßig hohen Fokus auf Außen- oder Sicherheitsfragen legen – und so von den