Russlands neue Waffentechnik könnte die gesamte Luftfahrt revolutionieren

Peter Haisenko

Nicht nur das. Sie könnte die gesamte Energieversorgung neu aufstellen. Russlands Ingenieure haben Reaktoren gebaut, die so klein sind, dass sie ein Flugzeug antreiben können. Das kann dann nahezu unbegrenzt fliegen.

In der Sowjetunion und im modernen Russland wurde und wird wertfreie Forschung betrieben, während im Westen vor allem Forschung betrieben wird, die einen kommerziellen Nutzen erwarten lässt. Die wurde von Privatunternehmen finanziert und wenn ein solcher Nutzen nicht absehbar war, fehlte das Geld für diese Forschungen. Auch in der DDR wurde wertfreie Forschung betrieben. Diese unterschiedliche Herangehensweise an die Geheimnisse der Physik und Chemie hat dazu geführt, dass in Russland ein enormer Wissensschatz angesammelt worden ist, während im Westen die Grundlagenforschung für scheinbar unsinnige Bereiche zum Stiefkind verkommen ist. Gerade in der Militärtechnik ist zu beobachten, dass Russland mittlerweile dem Westen deutlich überlegen ist. Man denke