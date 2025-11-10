Künstliche Wissenszusammensuche – frappierend, aber kein Ersatz für Intelligenz

Egon W. Kreutzer

Die Geschwindigkeit, mit der es der KI gelingt, Informationen zu finden, zu kombinieren und daraus plausibel klingende Aussagen zu formulieren, ist faszinierend. Die Souveränität, mit der KI an vielen Arbeitsplätzen die Jobs erfahrener Arbeiter oder Sachbearbeiter übernimmt, ist erstaunlich. Um hier kein Haar in die Suppe zu werfen, soll von den hochinteressanten Fehlleistungen der KI gar nicht die Rede sein. Das wird schon noch, schließlich lernt die KI mit jeder Anfrage dazu.

Es geht um etwas anderes.

Es geht um einen Prozess, der schon lange begonnen hat, bevor der Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ Realität geworden ist. Es geht um