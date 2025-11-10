Um mehrere strategisch wichtige Ortschaften im Donbass und in der Region Charkow halten zu können, schickt die Kiewer Führung Tausende Soldaten in einen aus taktischer Sicht hoffnungslosen Kampf.

Alex Männer

Die seit Monaten andauernden Kämpfe um die Städte Krasnoarmeisk (ukrainisch: Pokrowsk) und Dimitrow (ukrainisch: Mirnograd) im Süden der Volksrepublik Donezk sowie die Stadt Kupjansk in der Region Charkow sind nach aktuellen Medieninformationenoffenbar in ihre finale Phase übergegangen.

Denn entgegen aller Beteuerungen der Kiewer Führung, wonach die Lage an diesen Abschnitten der Front aus ukrainischer Sicht zwar schwierig, aber nicht kritisch sei, müssen westliche Medienund Militärexperten zugeben, dass die russischen Streitkräfte bereits mehrere Tausend ukrainischer Soldaten in Krasnoarmeiskund Kupjansk eingekesselt und diese Städte größtenteils eingenommen haben. Außerdem würden die Russen zunehmend die Kontrolle über die Ortschaften bei Dimitrow übernehmen, wo die Situation der Ukrainer ebenfalls äußerst gravierend sei, heißt es