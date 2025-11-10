Man kann nur hoffen, dass Trump etwas Vernunft bewahrt und die transatlantische Kriegspartei zurückhält.

Seit mehr als einem Monat spielt US-Präsident Donald Trump mit dem Gedanken, nuklearfähige Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Diese Woche teilte er Reportern jedoch mit, dass er von diesem Vorhaben Abstand genommen habe.

Vor einigen Wochen, kurz nachdem Trump angekündigt hatte, die Ukraine mit Tomahawks zu bewaffnen, warnten wir in unserem wöchentlichen Leitartikel vom 3. Oktober, dass „alle Wetten für ein Friedensabkommen ungültig sind“. Wir argumentierten, dass der amerikanische Präsident mit der Erwägung eines solchen Schrittes nicht ernsthaft an einer diplomatischen Lösung des fast vierjährigen Konflikts interessiert sei. „Trump verhält sich wie ein großmäuliger Pokerspieler, der nur wenige Karten auf der Hand hat … und darauf setzt, dass seine groben Drohungen und die Aufregung um die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine … Russland irgendwie einschüchtern werden, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und ein unausgereiftes Friedensabkommen zu akzeptieren.”

Moskau hat sich nicht einschüchtern lassen, ein Friedensabkommen zu Trumps oder der NATO Bedingungen eines sofortigen Waffenstillstands zu überstürzen, sondern besteht stattdessen darauf, dass eine Lösung des Konflikts einen substanziellen internationalen Sicherheitsvertrag und die Beseitigung der Ursachen, einschließlich des nazistischen Charakters des Kiewer Regimes und des historischen Expansionismus der NATO, beinhalten muss.

Als Trump diese Woche gefragt wurde, ob er immer noch erwäge, die ikonische Rakete an die Ukraine zu liefern, sagte er: „Nein, nicht wirklich.“

Das war nach wochenlangem Zögern; vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen und so weiter. Was hat seine Meinung geändert?

Bei dem letzten Telefonat zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am 16. Oktober soll Putin streng gewarnt haben, dass die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine eine zu weit gehende Eskalation darstelle. Er wies darauf hin, dass die Waffe die Lage auf dem Schlachtfeld nicht zugunsten der Ukraine verändern würde, sondern dass sie die USA und Russland direkt in eine Konfrontation bringen würde.

63 Jahre nach der Kubakrise im Oktober 1962 mit John F. Kennedy und dem sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow war dies ein unheimliches Echo jenes kritischen Moments, als die Welt vor einem Atomkrieg stand.

Trump behauptete anschließend, er habe Putin gefragt: „Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Tomahawks in die Ukraine schicken würde?“ Wir können uns Putins knappe Antwort nur vorstellen.

Die lahme Frage von Trump lässt vermuten, dass der amerikanische Präsident es mit seinem Vorschlag nicht wirklich ernst gemeint hat und dass die gesamte vorherige und nachfolgende Berichterstattung über seine Überlegungen ein Bluff war, um Moskau zu verunsichern.

Die Tomahawk hat eine Reichweite von etwa 2.000 bis 2.500 km und kann mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Außerdem wäre die Beteiligung der USA erforderlich, um sie von ukrainischem Territorium aus zu starten. Würde die Rakete auf St. Petersburg oder Moskau abgefeuert, hätte Russland keine andere Wahl, als dies als möglichen präventiven Atomangriff zu betrachten.

Daher wurde Trump angeblich gesagt, dass er, wenn er seine wahnwitzige Idee, die Ukraine zu beliefern, weiterverfolgen würde, besser bereit sein sollte, die Verantwortung für den Ausbruch des Dritten Weltkriegs zu übernehmen.

Am Tag nach dem Telefonat mit Putin, am 17. Oktober, empfing Trump den ukrainischen Marionettenpräsidenten im Weißen Haus, woraufhin Trump begann, in Bezug auf die Tomahawks zurückzurudern. Er sagte, dass die USA die Vorräte für ihre eigenen Sicherheitsinteressen behalten müssten und möglicherweise nicht in der Lage seien, die Ukraine zu beliefern. „Wir brauchen die Tomahawks auch für die Vereinigten Staaten. Wir können unser Land nicht auslaugen“, sagte Trump.

Allerdings gab das Pentagon letzte Woche ausdrücklich bekannt, dass es keine Bestandsbeschränkungen gebe und dass das Weiße Haus bereit sei, Tomahawks in die Ukraine zu schicken, wenn Präsident Trump dies beschließe.

Nun, es sieht so aus, als hätte Trump sich für Vorsicht entschieden, um auf Nummer sicher zu gehen, oder sollten wir sagen, um zu bluffen. Zumindest vorerst.

Dennoch droht weiterhin die Wahnsinnigkeit der Kriegspsychose der NATO. Trumps unberechenbare und egoistische Launen machen ihn zu einem unzuverlässigen Gesprächspartner.

Nach seinem „enttäuschenden“ Treffen mit dem ukrainischen Marionettenpräsidenten Wladimir Selenskyj im letzten Monat haben die europäischen NATO-Kriegstreiber ihre Lobbyarbeit für die Tomahawks verstärkt. NATO-Chef Mark Rutte traf sich am 22. Oktober mit Trump im Weißen Haus, um die Angelegenheit zu besprechen, was zweifellos die Besorgnis der europäischen Elite widerspiegelt, dass Trump in dieser Frage nachgibt.

Diese Woche schlug der ehemalige NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen vor, dass Deutschland seine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern solle, um Trump unter Druck zu setzen, die Tomahawks nachzuliefern.

Die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanishyna, behauptete Berichten zufolge ebenfalls, dass die „Gespräche“ mit der Trump-Regierung über die Marschflugkörper „noch andauern“.

In diesem Zusammenhang gibt es Berichte, wonach der britische Geheimdienst an einer Provokation unter falscher Flagge arbeitet, um das Kernkraftwerk Saporischschja, das größte zivile Kraftwerk Europas, in die Luft zu sprengen, was zu Massenopfern führen würde, und Russland dafür verantwortlich zu machen, obwohl Russland die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja hat. Eine solch extreme Provokation könnte genutzt werden, um das Weiße Haus zu beeinflussen.

Vorerst scheint es, als sei Trump mit der unangenehmen Realität seiner und der psychologischen Spielchen der NATO konfrontiert worden, indem er davon Abstand genommen hat, Tomahawks an die Ukraine zu liefern.

Ähnliche Realitätschecks finden auch anderswo statt. Die bevorstehende Niederlage der ukrainischen Stellvertreterarmee der NATO in Pokrowsk (Krasnoarmeysk) und Kupjansk ist ein solches böses Erwachen aus den Illusionen der NATO, die die westlichen Medien seit vier Jahren verbreiten. Erst letzten Monat sprach Trump davon, einer Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland grünes Licht zu geben und Gebiete zurückzuerobern.

Ebenfalls relevant war die Vorstellung der bahnbrechenden nuklearfähigen Waffen Russlands in der vergangenen Woche, der Burevestnik-Marschflugkörper, der unbegrenzte Entfernungen zurücklegen kann, und der Poseidon-Torpedo, die beide für die US-Verteidigung unverwundbar sind. Dies scheint auch ein Moment der Erkenntnis für die NATO-Kriegstreiber zu sein, dass ihre Fantasien von einem Sieg über Russland vergeblich sind.

Ein weiterer Dämpfer ist der mögliche Einsatz russischer Hyperschallraketen in Venezuela, um die Luftabwehr des lateinamerikanischen Landes angesichts der Aggression der USA zu verbessern. Diese Woche wurde berichtet, dass Trump nun seine (illegalen) Drohungen, Venezuela anzugreifen, überdenkt, da er befürchtet, dass die Militäroperation mit dem Tod von US-Soldaten enden könnte, zu einer Zeit, in der die Wähler dem 47. Präsidenten zunehmend ablehnend gegenüberstehen.

Tyrannen agieren in der Regel nur so lange ungestraft und mit Wahnvorstellungen über ihre Stärke, bis die Realität ihnen einen Schlag ins Gesicht versetzt.

Trumps Idee, Tomahawks in die Ukraine zu schicken, scheint ihn wie ein Bumerang getroffen zu haben. Man kann nur hoffen, dass er etwas Vernunft bewahrt und die transatlantische Kriegspartei zurückhält.