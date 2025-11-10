75-jähriger Mann behandelt Sinusitis mit DMSO – dann geschieht etwas Bemerkenswertes

Von The Vigilant Fox

Es befreite Murrays Nebenhöhlen „sofort“, aber was es mit seinem Sehvermögen machte, war „unglaublich“.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Dieser 75-jährige Mann, der seit seiner Geburt blind ist, erlangte plötzlich sein Augenlicht zurück, nachdem er DMSO zur Behandlung seiner Sinusitis verwendet hatte.

Es habe seine Nebenhöhlen „sofort“ befreit, sagt Murray, aber was es mit seinem Sehvermögen gemacht habe, sei „unglaublich“ gewesen.

Zum ersten Mal in seinem Leben konnte er endlich Farben mit seinem linken Auge sehen.

Und als er DMSO weiter verwendete, verbesserte sich sein Sehvermögen weiter: Er konnte Details erkennen und sogar Finger zählen, etwas, das er „vorher nie konnte“.

Es mag wie ein Zufall klingen, aber DMSO hat wiederholt gezeigt, dass es Augenprobleme heilen kann, die die Medizin noch nicht lösen kann, wie Blindheit, Makuladegeneration, Floater und Katarakte.

Es ist der schlimmste Albtraum der großen Pharmaunternehmen. Und es ist für nur 20 Dollar pro Flasche in aller Öffentlichkeit erhältlich.

Als A Midwestern Doctor zum ersten Mal über DMSO schrieb, waren die Erwartungen minimal.

Aber die Kommentare und Nachrichten explodierten – und zwar schnell!

Über 4.700 Kommentare. Fast 3.000 einzigartige Erfahrungsberichte. Die Menschen kommentierten in Scharen und behaupteten, es habe ihre Schmerzen und Verletzungen geheilt.

Und in einigen Fällen wurde DMSO die Wiederherstellung des Sehvermögens zugeschrieben. Wow!

Erstaunliche 80–90 % der Menschen, die über ihre Erfahrungen berichteten, konnten eine Besserung ihrer Beschwerden feststellen. Das ist beispiellos.

Jeder sollte über DMSO Bescheid wissen.

Um zu verstehen, warum dies so wichtig ist, muss man die Vertuschung verstehen.

DMSO wurde in den 1950er Jahren wiederentdeckt. Ärzte waren verständlicherweise davon begeistert.

Warum? Es heilte Gewebe, stoppte Schmerzen sofort und zeigte keinerlei Toxizität.

Dann schaltete sich die FDA ein.

Ein einziger, nicht damit in Zusammenhang stehender Todesfall aufgrund einer Allergie, und die gesamte Verbindung wurde über Nacht verboten.

Sie müssen auf etwas gewartet haben, dem sie die Schuld geben konnten – dann fanden sie den Grund, den Abzug zu betätigen.

Der Grund für das Verbot von DMSO hatte nichts mit Sicherheit zu tun – es ging ausschließlich um Kontrolle.

DMSO wirkte bei Hunderten von Erkrankungen und kostete nur wenige Cent.

Die Pharmaindustrie konnte es nicht patentieren, also musste sie es loswerden.

Die FDA behauptete, es könne „zu Erblindung führen“, obwohl Zehntausende von Patienten es sicher angewendet hatten und einige es sogar zur Wiederherstellung ihres Sehvermögens eingesetzt hatten!

Leider war die Verleumdungskampagne erfolgreich.

Aber jetzt erlebt DMSO ein großes Comeback.

Jahrzehntelang verspottete die medizinische Fachwelt jeden, der DMSO erwähnte.

Aber die Daten waren eindeutig. Und sie verschwanden nie.

Jahrzehntelange Studien – und Zehntausende von Fällen am Menschen – beweisen, dass es sich um eine der sichersten und wirksamsten Verbindungen handelt, die jemals getestet wurden.

Es kommt sogar natürlich in Obst und Gemüse vor, unter anderem.

Warum wird plötzlich wieder darüber gesprochen?

Weil DMSO Dinge bewirkt, die die moderne Medizin noch nicht zu erklären vermag. Dinge wie die Heilung der Augen und die Wiederherstellung des Sehvermögens.

Wir kommen immer wieder auf die Wahrheit und das zurück, was funktioniert.

Wenn DMSO auf die Haut oder die Augen aufgetragen wird, konzentriert es sich in der Hornhaut.

Deshalb berichten Menschen, die es beispielsweise bei Rückenschmerzen topisch anwenden, dass sie einige Tage später klarer sehen können!

Eine unglaubliche Nebenwirkung.

Ein Netzwerk von Ärzten in Deutschland verwendet DMSO seit mehr als einem Jahrzehnt stillschweigend.

Sie haben alle Arten von Augenerkrankungen – wie Trockenheit, Makuladegeneration, Katarakte und Entzündungen – mit außerordentlichem Erfolg behandelt.

Die Patienten berichten von „frischen Augen”, weniger Blendung, schärferer Nachtsicht – und keinerlei Nebenwirkungen.

Ein Augenarzt behandelte 200 Patienten mit DMSO wegen Makuladegeneration und Uveitis.

Viele seiner Patienten erlangten messbar ihr Sehvermögen zurück.

Andere nutzten es bei Katarakten – und konnten so eine Operation ganz vermeiden. Wow!

In Kombination mit milden Medikamenten oder Nährstoffen verbesserten sich die Ergebnisse noch schneller.

Die Kommentare, die A Midwestern Doctor erhalten hat, sprechen wirklich für sich.

DMSO heilt nicht nur – es regeneriert!

„Es lindert meine chronisch trockenen Augen für 6 bis 8 Stunden.“

„[4 Monate DMSO] haben meinem Mann eine Kataraktoperation erspart.“

„Ich habe kein Syndrom des trockenen Auges mehr in diesem Auge.“

„Meine Augen scheinen klarer und mein Sehvermögen schärfer zu sein [nach 10 Monaten DMSO-Anwendung].“

„Ich verwende DMSO nun seit über einem Jahr für meine Augen. Ich erhöhe langsam die Konzentration. Selbst in [niedrigen Dosen] verändert es mein Leben!“

„Ich habe DMSO in einem Glas Saft getrunken und innerhalb einer Stunde hatte sich mein Sehvermögen verbessert. Ich habe das noch etwa 3 Mal wiederholt und mein Sehvermögen war wieder völlig normal.“

„Ich habe DMSO nach Ihren ersten Artikeln einige Monate lang angewendet und seitdem keine Uveitis-Schübe mehr gehabt …“

„[Meine] Iritis ist jetzt verschwunden. Ich bin erstaunt, dass eine so hohe Verdünnung offenbar gewirkt hat und dass die Verbesserung dauerhaft zu sein scheint.“

„DMSO wirkt bei Uveitis besser als Dexamethason. Es hat mein Augenlicht gerettet und meinen Augendruck normalisiert.“

Forscher haben DMSO sogar zur Behandlung von Retinitis pigmentosa eingesetzt, einer genetisch bedingten Ursache für Erblindung.

Ein Mann konnte innerhalb weniger Monate von kaum noch wahrnehmbaren Handbewegungen zu Fingern zählen in einer Entfernung von 1,5 Metern gelangen – und behielt diese Fähigkeit über Jahre hinweg bei!

Auch Tierversuche bestätigen dies.

Das ist keine Volksweisheit oder Wunschdenken. Es handelt sich um reale Menschen und reale Daten.

Trotz des Erfolgs von DMSO weiß heute fast kein Augenarzt mehr, dass es überhaupt existiert, geschweige denn, dass es einige ihrer Patienten heilen könnte.

Warum? Weil es nicht profitabel ist.

Gute Wissenschaft stirbt in der modernen Medizin immer still und leise.

Wie hilft DMSO den Augen eigentlich? Wie funktioniert das?

Es ist eigentlich ganz einfach. DMSO kurbelt die Mikrozirkulation an – es liefert Sauerstoff und Nährstoffe und beseitigt gleichzeitig Abfallstoffe und Entzündungen.

Außerdem stabilisiert es Zellgele, rehydriert Gewebe und belebt ruhende Zellen.

Kurz gesagt, es hilft den Augen, wieder aufzuwachen. Großartig!

Und deshalb berichten Nutzer von unglaublichen Dingen wie dem Wegfall der Brille, dem Verschwinden von Floatern, schärferen Kontrasten und klarerer Nachtsicht.

Einige sagten sogar, ihr Sehvermögen sei verschwommen geworden – nur um dann festzustellen, dass ihre Brille nun zu stark war. Ihre Augen waren tatsächlich geheilt!

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich sind das überzeugende Informationen. Es klingt auf jeden Fall nach etwas, das einen Versuch wert ist.

Die Erfahrungsberichte über die Genesung sind wirklich atemberaubend.

Ein Mann, der durch Dynamit erblindet war, erlangte nach der Behandlung mit DMSO sein Augenlicht zurück.

Eine Frau wurde nach 9 Monaten Augentropfen von ihrer Farbenblindheit geheilt.

Pferde mit Hirntrauma erlangten nach einer intravenösen DMSO-Behandlung ihr Sehvermögen zurück.

Alle Spezies reagieren auf die gleiche Weise.

Vielleicht ist Ihre Geschichte die nächste!

DMSO heilt nicht nur – es verstärkt auch andere Behandlungen.

Es hilft Medikamenten und Nährstoffen, Bereiche im Körper zu erreichen, die sie normalerweise nicht erreichen können – wie die Netzhaut oder den Sehnerv.

Das bedeutet niedrigere Dosierungen, keine Injektionen und weniger Nebenwirkungen.

DMSO senkt nachweislich den Augeninnendruck bei Glaukomen, löst Katarakte auf und schützt die Linse vor Strahlung und oxidativem Stress.

Es hat sogar chemische Verbrennungen und Verletzungen geheilt, bei denen Ärzte eine Entfernung des Auges für notwendig erachteten! Wow!

Ein Tropfen, ein Molekül, scheinbar unendliches Potenzial.

Tausende haben DMSO bereits verwendet, um ihr Sehvermögen wiederherzustellen, Schmerzen zu lindern und alternde Augen zu verjüngen.

Und das alles ohne die Erlaubnis der großen Pharmaunternehmen.

Denn manchmal ist Heilung nicht mit hohen Kosten oder einem Rezept verbunden – sie kommt von etwas, das nicht patentiert werden kann.

Die Geschichte von DMSO ist gewaltig. Aber es geht hier nicht nur um DMSO.

Es geht darum, was seine Unterdrückung offenbart. Wenn etwas Billiges, Sicheres und Wirksames Milliardenmärkte bedroht, verschwindet es.

Nicht weil es versagt – sondern weil es zu gut wirkt.

Weil „sie“ eigentlich gar nicht wollen, dass Sie gesund sind.

DMSO gibt Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu heilen – außerhalb der Kontrolle des medizinischen Systems.

Deshalb hat die medizinische Fachwelt es verdrängt.

Und deshalb taucht es jetzt wieder auf.

Es mag so klingen, aber dies ist keine Wundergeschichte.

Es ist lediglich ein Beweis dafür, dass die Natur bereits das Medikament geschaffen hat, das die moderne Wissenschaft immer wieder zu ersetzen versucht.

DMSO war die ganze Zeit über gut sichtbar. Und jetzt hilft es Menschen dabei, wieder sehen zu können.

Das sollte eine Schlagzeile wert sein.

DMSO ist ein unglaublich vielseitiges Heilmittel, das alles verändern könnte.

Jeder hat das Recht, davon zu erfahren.

Leisten Sie Ihren Beitrag, indem Sie sich informieren und die Nachricht über die unglaublichen Heilkräfte von DMSO verbreiten.