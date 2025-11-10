Herrschaft der Diebe: Der Polizeistaat wird zu einer Schattenregierung, in der man sich alles erkaufen muss

Von John W. und Nisha Whitehead

Amerika gleitet seit Jahren in Richtung Kleptokratie ab, aber jetzt könnte es endgültig so weit sein.

Eine Kleptokratie ist wörtlich „Herrschaft der Diebe”.

Es handelt sich um eine Regierungsform, in der ein Netzwerk von herrschenden Eliten „öffentliche Gelder für ihren eigenen privaten Gewinn unter Nutzung öffentlicher Institutionen stiehlt“. Wie der Analyst Thomas Mayne erklärt, handelt es sich um „ein System, das auf nahezu unbegrenzter groß angelegter Korruption basiert, verbunden mit, wie es der amerikanische Wissenschaftler Andrew Wedeman formuliert, ‚nahezu vollständiger Straffreiheit für diejenigen, die vom obersten Dieb – nämlich dem Staatsoberhaupt – zum Plündern ermächtigt wurden‘“.

Man könnte mit Fug und Recht sagen, dass eine Kleptokratie immer das Endergebnis der Oligarchie war, die Amerika darstellte.

Die Anzeichen waren schon lange zuvor erkennbar: Macht und Reichtum haben seit Jahrzehnten die Plätze getauscht.

Tatsächlich ist es mehr als ein Jahrzehnt her, dass Forscher aus Princeton und Northwestern zu dem Schluss kamen, dass die USA eine funktionierende Oligarchie sind, in der „die politischen Ergebnisse überwiegend sehr wohlhabende Menschen, Unternehmen und Unternehmensgruppen begünstigten“, während der Einfluss der normalen Bürger „unbedeutend, nahezu null“ war.

Nun befinden wir uns also in einer Situation, in der Milliardäre das Sagen haben.

Die Optik ist unbestreitbar: Während das Land unter einer Stilllegung der Regierung leidet, Sozialprogramme eingestellt werden und die Inflation, die Gesundheitskosten und die grundlegenden Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen, leben die Eliten in Saus und Braus.

Im Weißen Haus lässt Präsident Trump umgestalten und verwandelt das, was als „Haus des Volkes“ bekannt war, in einen Palast, der einem amerikanischen König würdig ist, komplett mit Marmorbädern und einem weitläufigen, mit Gold verzierten Ballsaal. Der Rest der Regierung folgt dem Beispiel ihres Anführers und jettet auf Kosten der Steuerzahler zu luxuriösen Urlauben, Sportveranstaltungen und dekadenten Partys in Mar-a-Lago, Trumps Rückzugsort in Florida.

Die Antworten auf Kritik lenken entweder davon ab, wie andere Regierungen Geld verschwendet haben, oder im Fall des Ballsaals wird darauf bestanden, dass das Projekt privat finanziert wird – und daher über jeden Vorwurf erhaben ist, da die Steuerzahler nicht dafür aufkommen.

Aber Geld ist niemals wirklich „privat”, wenn es Einfluss auf öffentliche Ämter kauft. In dem Moment, in dem eine Regierung solche Finanzmittel annimmt, ist sie den Geldgebern gegenüber verpflichtet und nicht mehr dem Volk rechenschaftspflichtig.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Liste der Spender für Trumps Ballsaal im Weißen Haus.

Sie liest sich wie eine Who’s Who-Liste der größten Auftragnehmer der Regierung und derjenigen, die am eifrigsten um Gunst buhlen. Insgesamt haben die Unternehmen und Personen auf der Spenderliste für den Ballsaal in den letzten Jahren unglaubliche Summen an Regierungsaufträgen erhalten, und mehr als die Hälfte von ihnen sieht sich oder sah sich mit staatlichen Ermittlungen oder Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert, „die unlautere Arbeitspraktiken, die Täuschung von Verbrauchern und die Schädigung der Umwelt umfassen“.

So entsteht eine Kleptokratie – durch eine korrupte Beteiligung nach der anderen.

Die damit verbundene verfassungsrechtliche Frage ist unvermeidlich: Wenn Präsidenten und Behörden einfach tun können, was sie wollen, nur weil jemand anderes die Rechnung bezahlt, was bleibt dann noch von einer verfassungsmäßigen, repräsentativen Regierung übrig?

Wenn man dieser Logik bis zum Ende folgt, begibt man sich auf gefährliches Terrain.

Wenn ein Präsident einen Ballsaal privat finanzieren kann, könnte er dann auch ein Bataillon privat finanzieren? Wenn eine Regierungsbehörde Spenden annehmen kann, um ihren Einflussbereich zu vergrößern, könnte sie dann politische Gefälligkeiten an den Meistbietenden verkaufen?

Wenn jede öffentliche Handlung als private Transaktion umgedeutet werden kann, dann regiert die Öffentlichkeit nicht mehr – sie beobachtet lediglich.

Deshalb ist die Rechtfertigung für den Abriss und Wiederaufbau des Ballsaals im Weißen Haus – ein Vorhaben, das vom Kongress nie genehmigt wurde – mit der Begründung, dass keine öffentlichen Mittel verwendet werden, verfassungsrechtlich nicht haltbar.

Die Verfassung gibt dem Kongress – und nur dem Kongress – die Haushaltshoheit.

Diese Schutzmaßnahme wurde nicht als bürokratische Formalität konzipiert, sondern als wichtigste Einschränkung für den Missbrauch der Exekutivgewalt – als Mittel des Volkes, die Präsidentschaft zur Rechenschaft zu ziehen.

Sobald Präsidenten private Gelder beschaffen können, um das zu tun, was die Volksvertreter nicht finanzieren wollen, ist diese Waffe unschädlich gemacht.

Was folgt, ist die langsame Aufhebung der verfassungsmäßigen Beschränkungen, ersetzt durch die Vorstellung, dass Geld – und nicht das Gesetz – die Grenzen der Macht setzt. Der gleiche Mechanismus, der einst das Volk vor Tyrannei schützte, wird nun zum Mittel ihrer Finanzierung.

Was als Schutzmaßnahme gedacht war, wird zu einer Lücke – einer Hintertür zu unkontrollierter Macht.

Die Logik ist ebenso verführerisch wie korrumpierend: Wenn private Gelder die Kosten decken, gilt die Verfassung nicht mehr.

Nach dieser Logik könnte ein Präsident Krieg führen, Gefängnisse bauen oder Überwachungsprogramme starten – alles ohne Zustimmung des Kongresses –, solange ein Milliardär oder ein Unternehmenssponsor den Scheck unterschreibt.

So gehen Republiken unter: nicht nur durch Staatsstreiche und Krisen, sondern durch die stille Ersetzung öffentlicher Autorität durch private Interessen.

Wir haben diese schleichende Privatisierung bereits auf allen Ebenen der Regierung beobachtet: private Auftragnehmer, die Gefängnisse und Kriege betreiben, Unternehmensspender, die politische Prioritäten diktieren, und Überwachung und Zensur, die an Technologieunternehmen ausgelagert werden.

Jetzt steht sogar das Präsidentenamt zum Verkauf – Stück für Stück, Saal für Saal.

Entscheidungen, die früher Debatten und Kontrollen erforderten, werden nun hinter verschlossenen Türen, in Sitzungssälen und Spendensuiten getroffen. Das Ergebnis ist eine Schattenregierung, die durch Privilegien statt durch das Volk finanziert wird.

So sieht ein Polizeistaat aus, in dem man sich alles erkaufen kann: Private Akteure, die beauftragt sind, die Wünsche der Regierung zu erfüllen, frei von verfassungsrechtlichen Garantien und nur dem Geldbeutel gegenüber rechenschaftspflichtig, der sie finanziert.

Dabei sollte die Macht des Geldes die letzte Verteidigungslinie des Volkes gegen Tyrannei sein.

Wenn der Kongress die Ausgaben der Nation nicht mehr kontrolliert – und wenn Präsidenten, Behörden und Unternehmen die Zustimmung der Öffentlichkeit umgehen können, indem sie private Wohltäter umwerben –, dann hat das Volk keine Kontrolle mehr über seine Regierung.

Wir brauchen mehr als nur das Recht, für unsere Regierung zu bezahlen – wir brauchen das Recht, mitzubestimmen, wie diese Zahlungen verwendet werden, und die Macht, sie zu verweigern, wenn sie missbraucht oder zweckentfremdet werden.

In dem Moment, in dem wir die Vorstellung akzeptieren, dass die Regierung tun kann, was sie will, solange jemand anderes dafür bezahlt, haben wir die Republik bereits verkauft.

Wie wir in Battlefield America: The War on the American People und seinem fiktiven Pendant The Erik Blair Diaries deutlich machen, wird die Wiederherstellung der Freiheit nicht durch neue Spender, neue Vereinbarungen oder neue Herrscher kommen – sie wird durch ein erneutes Beharren darauf kommen, dass die Macht in Amerika nur aus einer Quelle stammt: Wir, das Volk.

Unsere Vorfahren haben eine Revolution geführt, um die Besteuerung ohne Vertretung zu beenden. Möglicherweise müssen wir noch eine weitere Revolution führen – diesmal gegen die Vertretung ohne Rechenschaftspflicht, bei der Beamte das Recht beanspruchen, zu regieren, ohne denen gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen, die sie eigentlich vertreten sollen.

Denken Sie daran: Sie sind die Diener. Wir, das Volk, sollten die Herren sein.