Durchgesickertes Papier zeigt, wie das EU-Wahrheitsministerium langsam Gestalt annimmt

Wie Brüssel unter dem Vorwand der „Desinformationsbekämpfung“ ein System der Informationskontrolle etabliert

Mit einem geleakten Papier der EU-Kommission wird sichtbar, wie weit Brüssel beim Aufbau eines zentralisierten Informationsregimes bereits ist. Offiziell soll ein neues „Zentrum für demokratische Resilienz“ Europa vor russischen und chinesischen Desinformationskampagnen schützen. In der Praxis entsteht jedoch ein dauerhafter Rahmen für Zensur, Narrative-Management und politische Einflussnahme – koordiniert direkt aus der EU-Zentrale.

Das neue Herzstück des EU-Zensurprojekts

Das geplante Zentrum soll laut Entwurf zu einem europäischen Knotenpunkt werden, der:

Narrative überwacht

Desinformation definiert

Frühwarnsysteme betreibt

Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten einbindet

Informationen an europäische Behörden weiterleitet

Ursula von der Leyen präsentierte das Projekt als Teil eines „Demokratieschildes“ – ein Begriff, der bereits erahnen lässt, dass es nicht nur um Abwehr, sondern auch um Kontrolle geht. Das Zentrum soll mit Ländern kooperieren, die der EU beitreten wollen, und sogar mit „gleichgesinnten Partnern“, also de facto NATO-Staaten wie Großbritannien.

Faktenchecker und Influencer als politisches Werkzeug

Der Plan geht jedoch noch weiter. Die EU will:

ein „unabhängiges“ Netzwerk von Faktencheckern aufbauen

ein EU-Influencer-Netzwerk schaffen, das die Brüsseler Linie während Wahlen, Krisen und Notfällen verstärkt

gezielt Narrative über die sozialen Medien in der Bevölkerung verankern

Damit institutionalisiert die EU erstmals ein offizielles System, das bestimmt, welche Informationen legitim sind – und welche nicht.

Der Vorwand: Russland, China und ein „Krieg der Narrative“

Als Begründung verweist Brüssel auf Doppelgänger-Websites, prochinesische Online-Medien und angebliche Cyberoperationen, wie im Fall Rumäniens, wo eine Wahl annulliert wurde. Diese Beispiele dienen als politischer Hebel, um eine permanente Infrastruktur zur Informationslenkung aufzubauen.

Doch entscheidend ist: Die EU definiert selbst, was Desinformation ist. Kritische Fragen, abweichende Perspektiven und unliebsame politische Positionen können so jederzeit in die Kategorie „Manipulation“ fallen.

Das demokratische Paradox

Ein Apparat, der vorgibt, demokratische Prozesse zu schützen, schafft sich selbst die Macht, die Informationslandschaft zu regulieren. Genau das kritisieren zahlreiche Medienwissenschaftler:

Wer die Informationskontrolle besitzt, bekommt politischen Einfluss, der weit über klassische Regierungsarbeit hinausgeht.

Die zentrale Frage bleibt offen

Während die EU „unabhängige Faktenchecker“ finanziert und ein Netzwerk „freier Influencer“ bezahlt, stellt sich die simpelste, aber entscheidende Frage:

Wer kontrolliert eigentlich die Faktenchecker?

Und noch direkter:

Wenn Influencer und Prüfer bezahlt werden – wer bezahlt, der befiehlt.

Mit diesem Projekt schafft die EU kein Schutzschild, sondern ein Instrumentarium, mit dem sich Narrative steuern, abweichende Stimmen marginalisieren und politische Diskurse im Sinne der EU-Agenda rahmen lassen.

Fazit

Unter dem Deckmantel der Desinformationsbekämpfung entsteht ein europaweites System, das genau das macht, was es vorgibt zu verhindern: die Kontrolle von Informationen. Die Weichen für ein zentralisiertes EU-Narrativ sind gestellt. Jetzt geht es nur noch darum, wie weit Brüssel bereit ist zu gehen – und wie lange die Öffentlichkeit bereit ist, zuzusehen.