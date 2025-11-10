Die Illusion der amerikanischen Neutralität in Westasien bröckelt, da Washingtons Allianzen und Zwangsdiplomatie wiederholt den Frieden in der Region sabotieren.

Die USA haben sich lange Zeit als Garant für Frieden und Stabilität in Westasien dargestellt, während sie beides systematisch untergraben haben. Von den Osloer Abkommen bis zu den Abraham-Abkommen haben Washingtons sogenannte Friedensinitiativen Zwang als Konsens getarnt.

Diese Bemühungen verstärken konsequent den regionalen Status quo, indem sie die Sicherheit Israels über die Souveränität Palästinas stellen und die westliche Vorherrschaft über die regionale Autonomie aufrechterhalten.

Der Zusammenbruch eines weiteren von den USA unterstützten Waffenstillstands in Gaza, der innerhalb weniger Tage durch erneute israelische Aggressionen gebrochen wurde, offenbart die strukturellen Mängel dieses diplomatischen Modells. Anstatt als Vermittler für den Frieden zu fungieren, fördert Washington den Konflikt.

Seine Diplomatie basiert auf selektiver Moral und strategischen Interessen, nicht auf universellen Prinzipien. Das Beharren der USA darauf, Waffenstillstände zu vermitteln und gleichzeitig die Militärmaschinerie Tel Avivs aktiv wieder aufzurüsten, macht ihre sogenannte Neutralität lächerlich.

„Keine Rechtsgrundlage nach internationalem Recht“

Der jüngste gemeinsame Brief von Iran, China und Russland an den UN-Generalsekretär, in dem sie Washingtons Versuch ablehnen, den abgelaufenen „Snapback“-Mechanismus gemäß Resolution 2231 wieder zu aktivieren, macht die Kluft zwischen den westlichen Mächten und der globalen Legitimität noch deutlicher.

Der Mechanismus, der Teil des Atomabkommens „Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA) von 2015 ist, lief offiziell am 18. Oktober 2025 aus. Dennoch versuchen die USA und ihre europäischen Partner nun, die Sanktionen über ein Rechtsinstrument wiederzubeleben, das weithin als ungültig angesehen wird.

Die Ablehnung dieses Vorhabens durch Teheran, unterstützt von Moskau und Peking, signalisiert eine kollektive Weigerung, Washington eine einseitige Auslegung des Völkerrechts zu gestatten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, bekräftigte im August, dass „China sein Engagement für eine friedliche Lösung der iranischen Atomfrage bekräftigt und sich gegen die Anwendung des „Snapback“-Mechanismus des UN-Sicherheitsrats ausspricht“.

Seine Worte spiegeln eine weit verbreitete Überzeugung im globalen Süden wider, dass Legitimität nicht länger vom Willen Washingtons diktiert werden kann. Vor fünfzehn Jahren schlossen sich Peking und Moskau den westlichen Mächten bei der Verhängung von Sanktionen gegen den Iran an; heute stehen sie an der Seite Teherans und widersetzen sich offen diesem Rahmenwerk.

Der Schwerpunkt der Welt verlagert sich von einer unipolaren Ordnung unter der Führung Washingtons zu einer multipolaren Ordnung, die durch Widerstand gegen dessen Dominanz gekennzeichnet ist.

Wirtschaftliche Multipolarität und das Ende der amerikanischen Zentralität

Nirgendwo ist die Erosion der US-Dominanz so deutlich zu sehen wie in Ost- und Südostasien. Die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN), einst als neutraler Block des Kalten Krieges konzipiert, hat sich zu einem robusten, sich selbst tragenden Wirtschaftsmotor entwickelt. Wie die Japan News im März 2024 berichtete, konkurriert das kombinierte BIP der ASEAN nun mit dem Japans.

Nach dem Rückzug Washingtons aus dem Transpazifischen Partnerschaftsabkommen (TPP) im Jahr 2017 schloss sich die Region um die von China geführte Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) zusammen. Selbst traditionelle Verbündete der USA sind beigetreten. Wie Professor Amitav Acharya in „The End of American World Order“ argumentiert, entsteht derzeit keine antiwestliche, sondern eine postwestliche Welt, in der die Regionen zunehmend ihre eigenen Angelegenheiten regeln. Trumps jüngster Besuch in Ostasien hat deutlich gemacht, dass Washington in einer Region, die es einst dominierte, zunehmend an Bedeutung verliert.

Dennoch agiert Washington weiterhin so, als hätte die Ära nach dem Kalten Krieg nie geendet. Seine Diplomaten sprechen immer noch von einer „regelbasierten Ordnung“, obwohl ihre Handlungen genau gegen die Normen verstoßen, die sie angeblich hochhalten.

Der Versuch, das Völkerrecht durch den Snapback-Mechanismus als Waffe einzusetzen, spiegelt das allgemeine Vorgehen in Gaza wider: Vermittlung, die eher Kontrolle erzwingt als Kompromisse fördert. Wenn die USA Zurückhaltung fordern, aber Israel angesichts steigender Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung weiterhin mit Waffen beliefern, bricht ihre moralische Autorität unter ihren eigenen Widersprüchen zusammen.

Wie der ehemalige US-Diplomat Chas Freeman einmal bemerkte:

„Leider haben Theorien der Zwangsausübung und Pläne, anderen Nationen unseren Willen mit militärischen Mitteln aufzuzwingen, seit einiger Zeit ernsthafte Überlegungen zur Diplomatie als Alternative zum Einsatz von Gewalt verdrängt. Diplomatie ist mehr, als nur „braver Hund“ zu sagen, bis man einen Stein findet … Die Waffen der Diplomaten sind Worte, und ihre Macht liegt in ihrer Überzeugungskraft.“

Dieser Übergang von Überzeugungskraft zu Druck hat die Glaubwürdigkeit Washingtons untergraben. Die US-Diplomatie ähnelt zunehmend einer Erweiterung der Pentagon-Strategie – einer Verhandlung, die nicht auf Prinzipien, sondern auf Bomben basiert.

Und das beschränkt sich nicht nur auf Gaza oder den Iran. Von Venezuela bis Nordkorea, von Syrien bis China stützt sich die diplomatische Strategie Washingtons auf Drohungen, Sanktionen und militärische Machtdemonstrationen. Der Mythos der Soft Power hat sich unter dem Gewicht jahrzehntelanger gescheiterter Interventionen aufgelöst.

Eine kulturelle und philosophische Entfremdung

Der westliche Liberalismus, der historisch als universeller Rahmen für Fortschritt präsentiert wurde, gerät in Regionen wie Westasien, wo Glaube und Gerechtigkeit miteinander verflochten sind, ins Wanken. Wie selbst Francis Fukuyama – der amerikanische Politikwissenschaftler, der vor allem dafür bekannt ist, am Ende des Kalten Krieges das „Ende der Geschichte“ verkündet zu haben – einräumte, ist der Liberalismus nicht universell anwendbar. Für den Iran und einen Großteil Westasiens lässt sich Frieden nicht auf die Abwesenheit von Krieg reduzieren oder durch wirtschaftliche Anreize erkaufen. Er muss aus Gerechtigkeit, Würde und Anerkennung entstehen.

Dies ist der blinde Fleck jedes von den USA vermittelten Abkommens: das Unverständnis dafür, dass Souveränität und moralische Legitimität nicht wegverhandelt werden können. Je mehr Washington die regionalen Akteure zur Konformität drängt, desto mehr verfestigt sich der Widerstand zu einer kollektiven Identität.

Teherans Ansatz spiegelt diese neue Realität wider. Anstatt impulsiv auf westliche Provokationen zu reagieren, hat der Iran eine hybride Haltung eingenommen, die strategische Abschreckung mit selektiver Diplomatie verbindet. Seine Partnerschaft mit Moskau und Peking ist keine Allianz der Zweckmäßigkeit, sondern der Überzeugung – eine gemeinsame Ablehnung eines Systems, in dem Macht als Prinzip getarnt ist.

Nach dem gescheiterten Snapback hat Teheran die Zusammenarbeit im Energie- und Verkehrsbereich durch den Nord-Süd-Korridor vertieft und gleichzeitig einen ausgewogenen Dialog mit regionalen Staaten gepflegt, die Stabilität jenseits der US-Patronage anstreben.

Das existenzielle Scheitern der US-Diplomatie

Anders als in den vergangenen Jahrzehnten ist der Iran nicht mehr isoliert. Er verfügt nun über ein regionales Netzwerk von Partnerschaften, die eher gegenseitige Interessen als asymmetrische Abhängigkeiten widerspiegeln. Von Irak bis Zentralasien ist Teherans Engagement zu einem Vorbild für postwestliches Engagement geworden.

Unterdessen dient der Waffenstillstand in Gaza als düsterer Spiegel des diplomatischen Verfalls Washingtons. Innerhalb von 48 Stunden nach seiner Verkündung wurden die israelischen Luftangriffe unter dem Vorwand der „präventiven Verteidigung” wieder aufgenommen, und das Weiße Haus reagierte mit Schweigen. Für die arabische und muslimische Welt ist dieses Schweigen ohrenbetäubend und eine unmissverständliche Bestätigung dafür, dass die amerikanische Vermittlung darauf abzielt, Gewalt zu kontrollieren, nicht sie zu beenden.

Der Mythos vom westlichen Friedensstifter hat sich gehalten, weil er beiden Seiten diente: Er verschaffte Washington moralische Legitimität und bot den lokalen Eliten einen Vorwand für Untätigkeit. Aber dieser Mythos bricht nun unter dem Gewicht seiner Widersprüche zusammen.

Eine Welt, die zwischen moralischem Widerstand und strategischem Zynismus gespalten ist, lässt sich nicht durch die Sprache des „Gleichgewichts” versöhnen. Sie erfordert ein neues moralisches Vokabular – eines, das Macht anerkennt, sie aber der Gerechtigkeit unterordnet.

Das Scheitern der US-Vermittlung in Westasien ist daher nicht taktischer, sondern existenzieller Natur. Es resultiert aus einer Weltanschauung, die Kontrolle mit Ordnung und Einfluss mit Frieden verwechselt. Solange Washington nicht akzeptiert, dass Frieden nicht durch Dominanz herbeigeführt werden kann, wird seine Diplomatie das bleiben, was sie schon immer war: die Verhandlung eines Imperiums mit seinen eigenen Illusionen.