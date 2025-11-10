Mehr als 10.000 Palästinenser unter den Trümmern des Gazastreifens im „größten Massengrab der Welt“ begraben

„Wir rufen die Welt auf, internationale Teams zu entsenden, um die Leichen der Vermissten zu bergen“, sagte das Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Gruppe. „Wir rufen die Welt auf, die notwendige Ausrüstung für die Bergung der Leichen zur Verfügung zu stellen“.

Brett Wilkins

Eine zivilgesellschaftliche Gruppe in Gaza rief am Donnerstag zu internationaler Hilfe auf, um die Leichen von mehr als 10.000 Palästinensern zu bergen, die von den israelischen Streitkräften getötet wurden und unter den Trümmern des zerstörten Gazastreifens begraben liegen.

Als „größtes Massengrab der Welt“ bezeichnete Aladdin Al-Aklouk, Sprecher des Nationalen Komitees für die Vermissten des Genozids an Gaza, sagte, dass „diese Märtyrer unter den Trümmern ihrer Häuser begraben wurden, die sich in Massengräber verwandelt haben, ohne dass ihre letzte Würde gewahrt oder ihre Leichen geborgen wurden“.

„Wir sind schockiert und verurteilen aufs Schärfste das Fehlen einer wirksamen Rolle der internationalen Organisationen und humanitären Einrichtungen, insbesondere derjenigen, die sich mit der Frage der vermissten Personen befassen, angesichts der eskalierenden humanitären Katastrophe“, so Al-Aklouk weiter.

„Die Überreste sind tickende Zeitbomben und stellen eine Gefahr für die Bevölkerung des Gazastreifens dar. Wir brauchen neben den Teams, die in diesem Sektor arbeiten, auch Spezialisten“, fügte er hinzu. „Wir rufen die Welt auf, internationale Teams zu entsenden, um die Leichen der Vermissten zu bergen. Wir rufen die Welt auf, die notwendige Ausrüstung für die Bergung der Leichen zur Verfügung zu stellen“.

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums – dessen Opferzahlen von israelischen Militärs als genau und von mehreren begutachteten Studien als wahrscheinlich zu niedrig eingestuft wurden – sind seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 68.875 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden. Obwohl ein von den USA vermittelter Waffenstillstand technisch in Kraft bleibt, haben Beamte im Gazastreifen über 200 israelische Verletzungen dokumentiert, bei denen mehr als 240 Palästinenser getötet und über 600 weitere verletzt wurden.

Mehr als 170.600 weitere Bewohner des Gazastreifens wurden in einem Krieg verwundet, der Gegenstand eines laufenden Internationalen Gerichtshofs Völkermordverfahrens ist und für den der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant vom Internationalen Strafgerichtshof wegen angeblicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gesucht werden, einschließlich Mord und erzwungenem Verhungernlassen.

Die Palästinenser haben Mühe, sich durch mehr als 60 Millionen Tonnen Schutt zu wühlen, nachdem über 80 % aller Gebäude im Gazastreifen durch zwei Jahre israelischen Beschuss zerstört oder beschädigt wurden. Das sind mehr als 200.000 Gebäude und andere Strukturen.

Experten der Vereinten Nationen schätzen, dass es sieben Jahre dauern wird, bis 100 Lastwagen alle Trümmer im Gazastreifen beseitigt haben. Mehr als drei Viertel der Straßen sind beschädigt, und nicht explodierte Munition und israelische Sprengfallen unter den Trümmern stellen weiterhin eine tödliche Bedrohung für die Bergungsarbeiter und die Überlebenden im Allgemeinen dar.

Israels Zerstörung und Verweigerung von schwerem Gerät, das für eine solch monumentale Bergungsaktion benötigt wird, hat die Palästinenser auf rudimentäre Werkzeuge wie Schaufeln, Spitzhacken, Schubkarren, Harken, Hacken und sogar ihre bloßen Hände angewiesen. Sie graben inmitten des Gestanks von Tod und Verwesung, der in der Luft liegt.

Die Familie Abu Naser verlor mehr als 130 Mitglieder bei einem Angriff auf ihr fünfstöckiges Haus in Beit Lahia am 29. Oktober 2024, in dem mehr als 200 Menschen Zuflucht gefunden hatten, als es bombardiert wurde. Mohammed Nabil Abu Naser, der den Bombenangriff überlebte, begann sofort, die Trümmer zu durchwühlen, zunächst auf der Suche nach Überlebenden und später nach Leichen.

„Es waren alles Leichen und Körperteile“, erklärte er. Mehr als ein Jahr später sind viele der Opfer immer noch nicht geborgen worden.

„Ungefähr 50 von ihnen liegen heute, ein ganzes Jahr später, immer noch unter den Trümmern“, sagte Abu Naser The Guardian am Montag.

Oft überlebten die Bewohner des Gazastreifens die ersten Bombardierungen, um dann langsam unter den Trümmern eingeschlossen zu sterben. Zwei amerikanische freiwillige Chirurgen, Dr. Mark Perlmutter und Feroze Sidhwa, beschrieben letztes Jahr, wie verwundete Überlebende „einen unvorstellbar grausamen Tod durch Dehydrierung und Sepsis erleiden, während sie allein in einem pechschwarzen Grab eingeschlossen sind, das tagsüber abwechselnd ein Ofen und nachts ein Gefrierschrank ist“.

„Es schaudert einen, wenn man bedenkt, wie viele Kinder auf diese Weise in Gaza gestorben sind“, fügten sie hinzu.