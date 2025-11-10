Ein einfaches medizinisches Werkzeug wird falsch eingesetzt – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Stabilität des Landes

Von Arthur Scott-Geddes, Venetia Rainey und Sophie O’Sullivan

Zehntausende ukrainische Soldaten sind von den Frontlinien ohne Gliedmaßen zurückgekehrt – viele von ihnen werden für den Rest ihres Lebens Unterstützung benötigen.

Aber nicht alle diese Amputationen sind rein das Ergebnis von direkten Treffern, die auf dem Schlachtfeld erlitten wurden.

Der Chef-Militärchirurg der Ukraine hat gesagt, dass bis zu jede vierte dieser Amputationen auf die unsachgemäße Verwendung eines einfachen medizinischen Hilfsmittels zurückzuführen ist: Tourniquets (Abbindeschnüre).

Die Sorge ist, dass die derzeitige medizinische Doktrin der Ukraine – die auf der Art und Weise basiert, wie die USA und ihre Verbündeten Verluste im Irak und in Afghanistan behandelten – nicht der Art dieses Abnutzungskrieges entspricht.

„Als die großangelegte russische Invasion 2022 stattfand, wurden alle amerikanischen Richtlinien für die taktische Verwundetenversorgung – oder TCCC – ins Ukrainische übersetzt“, sagte Kapitän Rom Stevens, ein ehemaliger US-Marinearzt, der regelmäßig in der Ukraine freiwillig arbeitet, gegenüber dem „Battle Lines x Global Health Security“-Podcast von The Telegraph.

„Aber sie wurden für einen anderen Krieg geschrieben“, fügte Capt Stevens hinzu, der vor etwa einem Jahrzehnt half, die offiziellen amerikanischen Militärrichtlinien zur Verwendung von Tourniquets zu überarbeiten.

Er hat die Folge von Tourniquets, die bei falschen Verletzungen verwendet und zu lange angelassen wurden, in der Ukraine aus erster Hand miterlebt.

„Ich habe eine große Anzahl von sehr hohen Amputationen bei jungen Männern gesehen, die ansonsten gesund sind – beide Beine und manchmal beide Arme. Oft kann man keine Prothese anpassen, weil die Amputationen so hoch sind“, fügte er hinzu.

„Ich habe mit Hunderten von ukrainischen Ärzten und Krankenschwestern gesprochen, und ihre Herzen sind gebrochen für diese jungen Patienten, die in der Blüte ihres Lebens stehen und zwei Gliedmaßen verloren haben und für ihr Leben behindert sind.“

Das Ausmaß der Amputationen bei Männern im erwerbsfähigen Alter in der Ukraine – und Russland – wird weitreichende Auswirkungen auf beide Länder haben, die Generationen andauern werden.

Eddie Chaloner, ein ehemaliger beratender Chirurg und britischer Armeesanitäter, sagte im „Battle Lines x Global Health Security“-Podcast: „Krieg ist etwas, das woanders passiert ist, durchgeführt von den Profis. Es ist ein bisschen wie ein Gewitter. Es ist lästig, aber stört die Zivilgesellschaft nicht wirklich.“

Aber, fügte er hinzu, „jeder in der Ukraine ist von diesem Konflikt betroffen und wird noch Jahrzehnte danach wirtschaftlich, psychologisch und sozial davon betroffen sein.“

Viele der Soldaten, die derzeit für die Ukraine kämpfen, sind Wehrpflichtige, bemerkte er.

„Sie wurden vom Staat angewiesen, sich zum Dienst zu melden und sich in Gefahr zu begeben, um die Vorstellung der Ukraine als souveräner Nation zu schützen. Wenn Bürger also zustimmen, diesen Teil des Deals zu übernehmen, ist der ungeschriebene Vertrag, dass der Staat sich um sie kümmern wird, falls sie zu Schaden kommen, sei es ihre psychische Gesundheit oder ihre körperliche Gesundheit.“

Wenn dieser Vertrag gebrochen wird, können die Konsequenzen tiefgreifend sein, sagte er.

„Wir wissen aus der Geschichte, dass in früheren Konflikten, nehmen wir den Ersten Weltkrieg, die behinderten Soldaten als politische Lobbygruppe nach dem Ersten Weltkrieg sehr mächtig waren. Und ich sehe keinen Grund, warum es diesmal anders sein sollte.“