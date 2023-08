Laut einer Studie des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hätten Maßnahmen wie Hausarrest und Kontaktverbote während der Pandemie nicht zwangsweise verhängt, sondern nur als Empfehlung ausgesprochen werden sollen. Die europäische Behörde zeigt auf, dass die Einschränkungen 2020–2022 katastrophale Auswirkungen auf alle EU-Bürger hatten.

Die Untersuchungen des ECDC über die Auswirkungen nicht-pharmazeutischer Maßnahmen auf das Leben von Erwachsenen in der EU während der Covid-19-Pandemie (2020-2022) erscheinen absurd, solange nicht bekannt ist, wie katastrophal die Auswirkungen der Einschränkungen und Verbote waren. Das Vorgehen der europäischen Behörden ist jedoch kein Zufall, sondern bereitet einen anderen Ansatz für die künftige Pandemie vor, über die auf allen Kanälen immer häufiger gesprochen wird. Zusammenfassend kam die Untersuchung zu dem Schluss, dass die Maßnahmen, die die Freiheiten der Bürger stark einschränkten und beeinträchtigten, nicht mit Gewalt hätten durchgesetzt werden dürfen. Der korrekteste Ansatz wäre es gewesen, diese Maßnahmen auf Empfehlungsebene zu belassen, wobei man sich höchstwahrscheinlich auf den Fall Schwedens beziehen würde.

Ebenso kommt das ECDC zu dem Schluss, dass es zwar besser wäre, solche Beschränkungen nicht einzuführen, wenn sie auferlegt werden, dass sie jedoch nicht verallgemeinert werden sollten und die Auswirkungen, die sie sowohl auf die verschiedenen sozialen Kategorien als auch auf den Wirtschaftssektor haben würden, sorgfältig analysiert werden sollten. Auch wenn es nicht direkt gesagt wird, räumt das ECDC ein, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in jeder Hinsicht unangemessen waren und auf allen Ebenen dramatische Folgen hatten.

„Bei der Planung der Umsetzung von NPIs auf Bevölkerungsebene sollten die wissenschaftliche Gemeinschaft und die politischen Entscheidungsträger nicht nur ihre Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Krankheiten und der Verbesserung der Einhaltung von NPIs durch die Bevölkerung berücksichtigen, sondern auch andere Aspekte im Kontext ihrer Auswirkungen auf die Gemeinschaft im Allgemeinen und auf Gruppen, die nachweislich anfälliger für negative Auswirkungen sind. Ein Beispiel könnte die öffentliche Gesundheit sein, einschließlich Gesundheitsindikatoren, die nicht direkt mit Infektionskrankheiten zusammenhängen“, heißt es in dem ECDC-Dokument.

Ernsthafte Konsequenzen

Zwischen 2020 und 2022 führte die Reaktion auf die Pandemie in den meisten EU-Mitgliedstaaten zu einer Ausweitung der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen (NPI), was laut ECDC zu einem fast vollständigen Stillstand der Arbeitsabläufe und des sozialen Verhaltens führte. „Mehrere NPIs konzentrierten sich darauf, die Mobilität der Bevölkerung zu reduzieren und den Kontakt zwischen infizierten und gefährdeten Personen einzuschränken. Regelmäßig wurden mehrere NPI gleichzeitig durchgeführt, um ihre Wirksamkeit zu maximieren. Obwohl NPI wie Schul- und Geschäftsschließungen sowie Reisebeschränkungen ergriffen wurden, um die Übertragung und Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatten sie auch schwerwiegende persönliche, soziale und wirtschaftliche Folgen“, räumt das ECDC ein.

Studien zur Einhaltung der während der Covid-19-Pandemie verhängten Beschränkungen haben gezeigt, dass offizielle Empfehlungen zumindest in einigen Bereichen einen ähnlichen Grad an Einhaltung und damit an Wirksamkeit aufweisen wie verbindliche Maßnahmen. Untersuchungen des ECDC haben gezeigt, dass gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen weitreichendere negative Auswirkungen haben als empfohlene Maßnahmen. „Die Umsetzung einer NPI sollte von einem Monitoring ihrer Wirksamkeit, ihrer Einhaltung und ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung begleitet werden. Empfehlungen sind gesetzlichen Verordnungen vorzuziehen, wenn die Wirksamkeit und die Einhaltung beider Ansätze ähnlich sind. „Transparenz in der Entscheidungsfindung und die Anpassung von Maßnahmen entsprechend der Ergebniskontrolle sind wichtige Wege, um Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen“, meint das ECDC. Untersuchungen des ECDC haben gezeigt, dass per Gesetz verhängte Anordnungen größere negative Auswirkungen haben als empfohlene Maßnahmen. „Die Umsetzung einer NPI sollte von der Überwachung ihrer Wirksamkeit, ihrer Einhaltung und ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung begleitet werden. Empfehlungen sind gesetzlichen Verordnungen vorzuziehen, wenn die Wirksamkeit und die Einhaltung beider Ansätze ähnlich sind.

Eltern am stärksten betroffen

Die europäische Behörde stellte fest, dass Menschen mit kleinen Kindern offenbar stärker unter dem Zwang, zu Hause zu bleiben, und unter Schulschließungen leiden, während sie weniger von Telearbeit profitieren. Gleichzeitig hat die Covid-19-Pandemie bestehende soziale Ungleichheiten verschärft und einige bereits benachteiligte Gruppen noch anfälliger gemacht. „Um die negativen Auswirkungen abzuschwächen, sollte die Umsetzung dieser Maßnahmen nach einer Bewertung der möglichen negativen Auswirkungen mit einer verstärkten Unterstützung einhergehen. Wenn unter anderem die Schließung von Bildungseinrichtungen als notwendig erachtet wird, um eine Krankheit zu verhindern, sollte den Studierenden ermöglicht werden, ihre Ausbildung fortzusetzen. Ferner sollten Eltern, die ihre Kinder während der Arbeitszeit nicht betreuen können, Lösungen angeboten werden,