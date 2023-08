Warum verliert die Ukraine den Krieg trotz der überwältigenden Unterstützung durch den Westen?

Jaroslav Štefec kommentiert auf Facebook: Wahrscheinlich, weil die Fähigkeit, Kriege zu gewinnen, nicht so sehr in hoch entwickelter Militärtechnologie, in medial verherrlichten hochmodernen Waffen oder in der Produktion von Blockbuster-Filmen liegt, in denen „unser“ Held immer wieder glorreich über Bösewichte und Außerirdische triumphiert. Entscheidend für die Fähigkeit zu siegen sind neben einer guten Führung eine starke und motivierte Armee, die ideologische Geschlossenheit der Mehrheit der Bevölkerung, eine leistungsfähige Wirtschaft, eine effektive Logistik und eine starke industrielle Basis. Und auch die Fähigkeit, schnell zu lernen und neue Erkenntnisse unter den Bedingungen des modernen Krieges zu nutzen, von der taktischen Ebene der Truppenführung bis hin zur Strategie der politischen Staatsführung.

Es mag widersprüchlich klingen, aber die anhaltende Unterstützung des Westens für die Krieg führende Ukraine hilft dem Land nicht, sondern zerstört es systematisch. Sowohl menschlich durch die anhaltende Emigration und den Verlust eines großen Teils von mindestens zwei Generationen wirtschaftlich aktiver Männer auf den Schlachtfeldern, als auch wirtschaftlich, finanziell durch den ungedeckten Verkauf riesiger Mengen von Waffen und Munition und durch massive Kredite, die die verbleibende Bevölkerung auf Jahrzehnte hinaus verschulden. Und auch ökologisch. Die anhaltenden Kämpfe führen zur Zerstörung riesiger Ackerflächen und der einheimischen Vegetation sowie zur Verseuchung des Bodens mit Schwermetallen und anderen hochgiftigen Stoffen, die bei der Explosion von Munition oder ganzen Munitionsdepots freigesetzt werden. Ganz zu schweigen von den Raketen mit abgereichertem Uran. Auch nicht von den Bränden der zerstörten Kampfausrüstung und den Emissionen der Hunderttausenden von Litern Diesel und Benzin, die beim Betrieb der einsatzbereiten Ausrüstung verbrannt werden. Außerdem sind wir Westler des russisch-ukrainischen Konflikts langsam überdrüssig. Vor allem, wenn unsere „Hilfe“ sich negativ auf unsere Lebensqualität auswirkt, ohne dass die ukrainische Armee nennenswerte Erfolge erzielt.

Allerdings hat Russland, das im Grunde ohne greifbare militärische oder wirtschaftliche Unterstützung „von außen“ mit der enormen wirtschaftlichen und militärischen Macht der gesamten NATO kämpft, den Tod Tausender und Abertausende Ukrainer auf den Schlachtfeldern erreicht. Dieses Russland, das unter der Last von Hunderten Sanktionen aller Art wirtschaftlich längst hätte zusammenbrechen müssen, hat es geschafft, nach den Tabellen der Weltbank und des IWF auf den fünften Platz in der Welt und auf den ersten Platz in Europa aufzusteigen, was das BIP betrifft. Es produziert und modernisiert monatlich mehr Panzer, als die gesamte ukrainische Armee derzeit zur Verfügung hat, und allen Prognosen vieler westlicher „Experten“ zum Trotz, die sich in der Regel auf „gesicherte“ Informationen des ukrainischen Geheimdienstes stützen, mangelt es Russland offensichtlich weder an modernen Waffen, noch an Drohnen, noch an Munition, noch an Raketen, noch an Marschflugkörpern. Und auch nicht an Menschen.

Natürlich sorgt sich Russland ebenso wie die Ukraine um die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen des Krieges. Auch seine Bürgerinnen und Bürger versuchen, dem Krieg durch Flucht ins Ausland zu entkommen, und viele sterben auf den Schlachtfeldern. Doch Russlands wirtschaftliche und militärische Leistungsfähigkeit ist mit der Dauer des Krieges stetig gewachsen, ebenso wie seine Popularität und Unterstützung in der Welt. Die Träume des Westens, die russische Führung wirtschaftlich zu zerstören und politisch zu isolieren, haben sich endgültig zerschlagen. Russland wird von immer mehr Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas als Anführer im Kampf gegen die westliche Hegemonie und neue Formen des Kolonialismus wahrgenommen, während die Rolle der NATO in diesen Regionen der Welt (und nicht nur dort) zunehmend negativ gesehen wird. Ferner führt der Missbrauch der Schlüsselposition des Dollars durch die USA als Sanktionsmittel zu einer Stärkung der „wettbewerbsfähigen“ BRICS-Staaten und zwingt viele wichtige Akteure, darunter China und Indien, nach Wegen zu suchen, das globale Wirtschaftssystem zu verändern.

Was hat der „kollektive Westen“ dazu zu sagen? Keine Antwort. Defätismus, anhaltender „grüner Wahnsinn“, Befürwortung eines selbstmörderischen Multikulturalismus und ungezügelter Menschenrechte, Individualismus und geistige und körperliche Trägheit von Menschen ohne Ideen und Visionen für die Zukunft, eine veraltete, ineffiziente und hoch spezialisierte Industrie, Armeen, die sich seit dreißig oder mehr Jahren mit „moderner“ Kampftechnik brüsten, Generalstäbe, die sich von einer scheinbaren Überlegenheit in der Informationstechnologie einlullen lassen, die aber in einem einzigen Jahr geschmolzen ist wie Schnee in der Sonne. Dies sind die Hauptgründe für die faktische Niederlage der NATO und des gesamten Westens im Stellvertreterkrieg des ukrainischen Volkes gegen die Russische Föderation.

Die ganze Sache ähnelt der Biologie eines Schmetterlings. Wenn man ihm aus seiner Puppe hilft, wird er sterben, weil er nicht „pumpen“ und seine Flügel entfalten kann. Lässt man ihn aber mit seinem vorübergehenden Gefängnis kämpfen, wird er sich befreien, seine Flügel werden stärker und nach einer Weile wird er zu den sonnenverwöhnten Wiesen fliegen. Dieses Gleichnis sollten auch die Damen und Herren bedenken, die sich als politische Vertretung der Tschechischen Republik aufspielen und mit unserem Geld und unseren Waffen enthusiastisch den Sieg der Ukraine bejubeln. Die bisherigen Entwicklungen sind weit mehr im Sinne der Biologen als der Politikwissenschaftler. Wie bei praktisch jedem Aufeinandertreffen von arroganter und aufgeblasener Ideologie und biologischer oder physikalischer Realität.