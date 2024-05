Die schockierende Wahrheit über chronische Krankheiten: Was man Ihnen nicht sagt

Sie werden vergiftet, nicht nur durch mRNA-Spritzen. BlackRock, State Street und Vanguard verdienen sich eine goldene Nase mit Krankheiten, und die Aufsichtsbehörden sind in die Verschwörung verwickelt.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und bergen ernsthafte Gesundheitsrisiken. Es erhöht das Risiko von Tod, Herzkrankheiten und sogar Krebs. Es macht jeden krank.

Wem gehören all die großen Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln, die chronische Krankheiten fördern? BlackRock, State Street und Vanguard.

The Shocking Truth About Chronic Disease: What You’re Not Being Told



You’re being poisoned — and it’s not just through mRNA shots.



BlackRock, State Street, and Vanguard are “making a killing on disease,” and the regulatory agencies are in on it.



Here’s what you need to know.… pic.twitter.com/aZ479VZ6pB