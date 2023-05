Die selbstmörderische Offensive der Ukraine blutet aus, während die CIA den Verstand verliert

In der letzten Woche haben ukrainische Beamte darauf bestanden, dass die seit Langem versprochene Gegenoffensive verschoben wird, bis der Westen mehr Panzer, Munition, Artillerie und andere Waffen bereitstellen kann. Die ukrainischen Angriffe auf russische Stellungen haben jedoch deutlich zugenommen. Diese Angriffe wurden offenbar als symbolische Geste durchgeführt, um die Forderungen des Westens zu beschwichtigen, dass die Ukraine etwas gegen die Russen unternimmt.

Dass die ukrainischen Angriffe ein Reinfall waren, erkennt man an der sehr zurückhaltenden Berichterstattung in der westlichen Presse über diese Aktivitäten. John Helmer von Dances With Bears gibt eine düstere Zusammenfassung der Bemühungen:

Am 12. Mai, dem ersten Tag ihres Einsatzes, wurden 1.725 ukrainische Soldaten an der Donbass-Front getötet. Das ist die höchste Zahl an militärischen Opfern an einem Tag, seit der US-Putsch in Kiew den Krieg im Februar 2014 ausgelöst hat. Laut der Financial Times hat es diese Tötungen nicht gegeben. Stattdessen lautet die Schlagzeile: „Ukrainische Gegenoffensive nimmt mit ersten Erfolgen um Bakhmut Gestalt an.“ Auch die Washington Post meldete dies: „Wie ukrainische Kräfte Russland den Sieg in Bakhmut bis zum Tag des Sieges verwehrten“. Die New York Times wiederholte: „Ukrainische Vorstöße bei Bakhmut legen Risse in den russischen Streitkräften offen“. Laut dieser Propaganda waren diese Erfolge auf ukrainischer Seite unblutig. Ein Veteran der NATO-Truppen bemerkt dazu: „Ein ganzes Regiment ist vernichtet worden. Das ist ein zynischer Handel mit Fleisch und Blut. In Wirklichkeit gab es auf dem Schlachtfeld Dutzende von ukrainischen Truppenbewegungen in verschiedene Richtungen entlang einer Front von mehr als neunzig Kilometern. Nach Ansicht des NATO-Veteranen „ist dies eher eine Propaganda-Offensive als eine echte Offensive. Sie haben genug Ausrüstung, Munition und Arbeitskräfte zusammengekratzt, um einen kaum hörbaren taktischen Knall zu erzeugen. Es ist ein Schlag, hinter dem nichts steckt. Diese Typen sind bereits tot. Das ist nicht einmal Wunschdenken. Es ist ein zynischer Handel mit Fleisch.“

Helmers Bericht deckt sich mit den jüngsten Postings auf ukrainischen Telegram-Kanälen, die reihenweise frische Gräber in drei ukrainischen Städten – Chmelnyzkyj, Tscherkassy und Transkarpatien – zeigen. Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, dann sind diese Videoclips eine ganze Bibliothek von Büchern wert.

Einmal werden der Ukraine die Männer ausgehen, die sie begraben muss. Wenn Sie aufgepasst haben, hat Russland in den vergangenen zehn Tagen militärische und logistische Ziele in der gesamten Ukraine mit einem unerbittlichen Sperrfeuer von Raketen und Bomben belegt und es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen.

Zeitgleich mit dem russischen Bombardement des ukrainischen Militärs hat die unbeholfene CIA angeblich ein Rekrutierungsvideo veröffentlicht, das eines Monty Python würdig ist. Es gibt nur ein Problem. Die CIA meint es offenbar todernst mit dem Versuch, ein paar traurige Russen davon zu überzeugen, die sauberen U-Bahnen Moskaus für die mit Scheiße bedeckten Straßen San Franciscos zu verlassen. Ich kann es kaum erwarten, dass es eine Übersetzung mit englischen Untertiteln gibt (es ist möglich, dass dies nur ein großartiges Stück russischer Desinformation ist; wir werden sehen):

Hier ist die Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von XRVISION:

Dies ist das …Leben, von dem ich geträumt habe….. Der Weg, den ich für mich gewählt habe

mich gewählt habe…… Warum ist das Leben mancher Menschen wertvoller als das Leben anderer? ….. Und wer entscheidet darüber? ….. Ein Held zu sein bedeutet, zu ertragen. ….. Aber dieses …. zu ertragen, heißt ja nicht, vergeblich zu ertragen. …. Der beste Weg, um einen Gefangenen am Ausbrechen zu hindern. …. Dafür sorgen, dass er nie erfährt, dass er im Gefängnis ist. …. Mit Lügen lassen wir uns leicht beeinflussen. Aber wir wissen, was unsere Realität ist, die Realität, in der wir leben, und die Realität, über die wir im Flüsterton sprechen. …. Ich glaube nicht an die Revolution. …. Wahres Leben findet dort statt, wo sich in den Seelen der Menschen unmerkliche Veränderungen vollziehen. …. Unsichtbar für mein Land, aber nicht für mich. …. Ich werde das wahre Leben leben. …. Das ist mein Russland, das wird immer mein Russland sein; ich werde stehen, meine Familie wird stehen, und wir werden in Würde leben, dank meiner Taten.

Welcher Ausländer mit einem Funken Verstand würde sein Leben in die Hände von Schwachköpfen legen wollen, die diesen Aufruf zur Aufnahme in die CIA gemacht haben? Ich kann Ihnen die Antwort sagen: NULL. Das kann auch Mark Baum (eine Figur aus dem Film The Big Short):

Man muss den russischen Geheimdienstleuten etwas Anerkennung zollen. Sie haben mit einem Troll zurückgeschlagen, der alle Trolle übertrifft. Es ist hysterisch: