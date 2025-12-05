Die sieben reichsten Milliardäre sind allesamt Medienbarone

Von Alan Macleod

Der Kauf von CNN durch den Trump-Getreuen und CIA-Auftragnehmer Larry Ellison scheint unmittelbar bevorzustehen und markiert das jüngste Medienvorhaben des zweitreichsten Menschen der Welt. Aber Ellison ist nicht allein. Tatsächlich sind die sieben reichsten Menschen der Welt mittlerweile allesamt mächtige Medienbarone, die kontrollieren, was die Welt sieht, liest und hört. Damit wird ein neues Kapitel in der oligarchischen Kontrolle über die Gesellschaft aufgeschlagen und ein weiterer Schlag gegen eine freie, unabhängige Presse und Meinungsvielfalt geführt.

Medienmonopol

Paramount Skydance – ein Unternehmen im Besitz von Ellison – ist in der Pole Position für den Kauf von Warner Brothers Discovery, einem Konglomerat, das riesige Film- und Fernsehstudios, Streaming-Dienste wie HBO Max und Discovery+, Franchises wie DC Comics und Fernsehsender wie HBO, TNT, Discovery Channel, TLC, Food Network und CNN kontrolliert. Diese Führungsposition ist vor allem auf Ellisons Nähe zu Präsident Trump zurückzuführen, der letztendlich einen solchen Deal absegnen muss.

Ellison hat bereits mit hochrangigen Beamten des Weißen Hauses darüber gesprochen, CNN-Moderatoren und Inhalte zu streichen, die Trump angeblich nicht gefallen, darunter die Moderatorinnen Erin Burnett und Brianna Keilar. Es ist diese Bereitschaft, die politische Ausrichtung des Senders komplett neu auszurichten, die ihn zum bevorzugten Käufer von Warner Brothers Discovery durch das Weiße Haus gemacht hat. Er ist angeblich so reich, dass er es sich leisten kann, bar zu bezahlen.

Ellison, dessen Nettovermögen sich auf unglaubliche 278 Milliarden Dollar beläuft, hat in letzter Zeit eine regelrechte Medien-Kaufrausch erlebt. Anfang dieses Jahres stellte er Skydance die Mittel zur Verfügung, um Paramount Global zu kaufen, einen weiteren gigantischen Mischkonzern, der Produkte wie CBS, BET, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Streaming und Showtime kontrolliert.

Unmittelbar nach seiner Ernennung zum CEO von CBS News begann Larrys Sohn David mit einer drastischen Neuausrichtung der politischen Ausrichtung des Senders, entließ Mitarbeiter, drängte ihn dazu, sich pro-Trump zu positionieren, und ernannte die selbsternannte „zionistische Fanatikerin“ Bari Weiss zur Chefredakteurin.

Die Familie Ellison ist jedoch noch lange nicht am Ende. Im September unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, mit der ein Vorschlag genehmigt wurde, den Verkauf der Social-Media-Plattform TikTok an ein amerikanisches Konsortium unter der Führung des Ellison-eigenen Technologieunternehmens Oracle durchzusetzen.

Im Rahmen der geplanten Vereinbarung wird Oracle die Sicherheit und den Betrieb der Plattform überwachen, wodurch der zweitreichste Mann der Welt die effektive Kontrolle über die Plattform erhält, die mehr als 60 % der Amerikaner unter 30 Jahren für Nachrichten und Unterhaltung nutzen. Trump selbst erklärte, er sei äußerst erfreut darüber, dass Oracle die Plattform kontrollieren werde. „Sie gehört Amerikanern, und zwar sehr versierten Amerikanern”, sagte er.

Der plötzliche Einstieg der Familie Ellison in den Medien- und Kommunikationsbereich hat viele schockiert, und hochrangige Medienvertreter schlagen Alarm. Der langjährige CBS-News-Moderator Dan Rather warnte: „Wir alle müssen uns Sorgen machen, dass sich riesige Milliardäre die Kontrolle über fast alle großen Nachrichtenkanäle sichern.“ „Es ist eine besonders schwierige Zeit für alle, die bei CBS News arbeiten“, erklärte er und verwies auf den Druck, die Berichterstattung zugunsten von Trump zu ändern. „Ich denke, wenn [die Ellisons] CNN kaufen würden, würde dies CNN für immer verändern und könnte ein weiterer schwerer Schlag für CBS News sein“, schloss er.

Milliardäre übernehmen die Macht

Rather hat Recht. Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte hat die Milliardärsklasse unsere Kommunikationsmittel so schnell und in so überwältigendem Ausmaß aufgekauft – eine Tatsache, die schwierige Fragen zur Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt aufwirft. Heute sind die sieben reichsten Personen der Welt allesamt große Medienbarone, was ihnen eine außerordentliche Kontrolle über unsere Medien und den öffentlichen Raum verschafft und es ihnen ermöglicht, die Agenda zu bestimmen und Meinungsäußerungen zu unterdrücken, die ihnen nicht gefallen. Dazu gehören Kritik an ihnen und ihren Beteiligungen, am Wirtschaftssystem, in dem wir leben, und an den Handlungen der Regierungen der Vereinigten Staaten und Israels.

Mit einem Vermögen von über 480 Milliarden Dollar ist Elon Musk der reichste Mensch in der Weltgeschichte und wird voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahrzehnts der erste Trillionär der Welt werden. Im Jahr 2022 kaufte Musk Twitter in einem Geschäft im Wert von rund 44 Milliarden Dollar. Der in Südafrika geborene Tech-Magnat machte sich schnell daran, die Plattform zu einem Instrument zur Förderung seiner eigenen rechtsextremen Politik zu machen. Im Jahr 2024 war er beispielsweise eine Schlüsselfigur bei der Förderung eines Versuchs, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, indem er Fehlinformationen über die Wahlen in dem Land verbreitete und Maduro sogar mit einer Zukunft im berüchtigten Gefangenenlager Guantánamo Bay drohte.

Außerdem hat er seinen generativen KI-Chatbot Grok mehrfach öffentlich umgeschrieben, damit dieser konservativere Antworten auf die Fragen der Nutzer gibt. Eine Folge davon war, dass Grok begann, Adolf Hitler zu loben.

Musk überholte Jeff Bezos im vergangenen Jahr und wurde zum reichsten Mann der Welt. Und wie Musk hat auch der Gründer und CEO von Amazon mehrere Schritte in die Welt der Medien unternommen. Im Jahr 2013 kaufte er die Washington Post für 250 Millionen Dollar und begann schnell, seinen Einfluss auf die Zeitung auszuüben, indem er systemkritische Autoren entließ und kriegsbefürwortende Kolumnisten einstellte. Dies geschah nur wenige Monate, nachdem er eine Minderheitsbeteiligung an Business Insider (jetzt umbenannt in Insider) erworben hatte.

Ein Jahr später, im Jahr 2014, zahlte Amazon fast eine Milliarde Dollar für den Kauf von Twitch, einer Streaming-Plattform, die monatlich rund 7 Millionen Sender beherbergt. Amazon besitzt auch eine Vielzahl anderer Medienunternehmen, darunter das Filmstudio MGM, die Hörbuchplattform Audible und die Filmdatenbank-Website IMDB.

Der französische Milliardär Bernard Arnault hat unterdessen große Teile der Medien seines Landes aufgekauft. Der Vorsitzende des Luxuskonzerns Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) und siebtreichste Mann der Welt sitzt nun an der Spitze eines Medienimperiums, zu dem Tageszeitungen wie Le Parisien und Les Echoes, Zeitschriften wie Paris Match und Challenges sowie Radio Classique gehören.

Die übrigen drei Personen, die die Top-7-Liste vervollständigen, verdanken ihren Reichtum in erster Linie ihren Medienimperien. Die Google-Mitbegründer Sergey Brin und Larry Page verfügen zusammen über ein Vermögen von mehr als einer halben Billion Dollar. Google ist zur dominierenden Kraft in der heutigen Hightech-Wirtschaft geworden und spielt auch im Bereich der sozialen Medien eine wichtige Rolle, nachdem es 2006 YouTube für 1,65 Milliarden Dollar gekauft hat. Fünfunddreißig Prozent der Amerikaner nutzen die Videoplattform als primäre Nachrichtenquelle.

Mark Zuckerberg verdankt sein Vermögen von 203 Milliarden Dollar seinen Social-Media- und Technologieunternehmen, darunter Facebook, Instagram und WhatsApp. Wie YouTube sind auch Zuckerbergs Unternehmen wichtige Akteure in der modernen Nachrichtenlandschaft: 38 %, 20 % und 5 % der Amerikaner beziehen ihre Nachrichten und Meinungen über Facebook, Instagram und WhatsApp.

MAGA-Sprecher

Viele dieser wohlhabenden Personen haben sich mit Präsident Trump zusammengetan, um die Politik der Republikaner zu unterstützen und eine konservative Weltanschauung zu fördern. An erster Stelle steht dabei die Familie Ellison, die schnell bedeutende Veränderungen bei CBS News ankündigte und eine „unvoreingenommene“ Berichterstattung und „vielfältigere ideologische Perspektiven“ versprach – was allgemein als eine Verschiebung hin zu einer rechtsgerichteten, Trump-freundlichen Berichterstattung verstanden wurde.

Larry Ellison vertritt zutiefst konservative Ansichten und wurde zu einem der wichtigsten Spender und Spendensammler für die Republikanische Partei sowie zu einem engen Vertrauten Trumps. Ein Insider aus Trumps Umfeld ging sogar so weit, Ellison aufgrund seines Einflusses als „Schattenpräsident der Vereinigten Staaten” zu bezeichnen.

Musk hat Twitter natürlich ganz öffentlich zu einer von Konservativen dominierten Plattform gemacht und war inoffizielles Mitglied von Trumps Kabinett, wodurch er de facto zum Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz wurde.

Auch Zuckerberg hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um seine Plattformen mit der MAGA-Bewegung in Einklang zu bringen, darunter die Entlassung seines Faktenprüfungsteams (das weithin mit liberaler Politik in Verbindung gebracht wird) und die Priorisierung dessen, was er als „freie Meinungsäußerung“ bezeichnet. Die Teams für die Moderation von Inhalten würden, so der CEO von Meta, von Kalifornien nach Texas verlegt, „wo weniger Bedenken hinsichtlich der Voreingenommenheit unserer Teams bestehen“.

Zuckerberg ersetzte den Präsidenten für globale Angelegenheiten von Meta, den ehemaligen stellvertretenden Premierminister der Liberaldemokraten des Vereinigten Königreichs, Nick Clegg, durch den prominenten Republikaner Joel Kaplan, der Stabschef von George W. Bush war. Außerdem berief er Dana White, den Geschäftsführer der Ultimate Fighting Championship und engen Verbündeten von Trump, in den Vorstand von Meta, obwohl dieser keinerlei einschlägige Erfahrung vorweisen kann.

Viele dieser Schritte wurden wahrscheinlich als Reaktion auf Trumps Drohung unternommen, Zuckerberg „für den Rest seines Lebens“ ins Gefängnis zu stecken, wenn er irgendetwas tun würde, um ihn um den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zu „betrügen“. Zuckerberg traf sich daraufhin mit Trump in Mar-a-Lago und spendete zusammen mit Bezos und anderen Tech-Mogulen 1 Million Dollar für Trumps Amtseinführungsfonds.

Zuckerberg, Bezos, Pichai und Musk bei Trumps Amtseinführung, die neuen Wächter des Medienimperiums. Foto | AP

Bezos verfolgte unterdessen ähnliche Maßnahmen bei der Washington Post und kündigte an, dass die Zeitung keine kapitalismuskritischen Meinungen mehr veröffentlichen werde. „Wir werden jeden Tag Artikel schreiben, die zwei Säulen verteidigen: persönliche Freiheiten und freie Märkte“, schrieb Bezos und merkte an, dass Leser, die alternative Standpunkte lesen möchten, diese im „Internet“ finden können.

Die Entscheidung wurde weithin als große Umwälzung angesehen und löste öffentlichen Widerstand seitens der Mitarbeiter der Post aus. „Massiver Eingriff von Jeff Bezos in den Meinungsbereich der Washington Post heute“, sagte der leitende Wirtschaftsjournalist der Zeitung, Jeff Stein. „[Es] macht deutlich, dass abweichende Meinungen dort nicht veröffentlicht oder toleriert werden.“

Dieser Schritt war eine ziemliche Kehrtwende für Bezos, der Trump einst als „Bedrohung für die Demokratie“ bezeichnet hatte. Doch im Januar 2025 saß er bei Trumps Amtseinführung zusammen mit Zuckerberg, Musk und Arnault in prominenter Position hinter Trump.

In Anbetracht seiner Nationalität hat Arnault eine überraschend enge Beziehung zu Trump. Im Jahr 2019 eröffnete der französische Milliardär eine neue Louis-Vuitton-Fabrik in Alvarado, Texas, was manche als Versuch interpretierten, dem Präsidenten zu gefallen. Trump nahm an der Eröffnung der Anlage teil und bezeichnete Arnault als „Künstler“ und „Visionär“.

Aufgrund ihrer Beziehung zu den Trumps ist die Familie Arnault zu inoffiziellen Vermittlern zwischen der französischen und der US-Regierung geworden. Sie wurden 2023 von den Trumps in Mar-a-Lago empfangen, und während eines eskalierenden Handelskriegs Anfang dieses Jahres besuchte Bernard das Weiße Haus, um die Spannungen zwischen den USA und Frankreich zu entschärfen.

Pentagon-Auftragnehmer

Ein entscheidender Faktor für den Aufstieg vieler der sieben reichsten Personen der Welt ist ihre Nähe zum nationalen Sicherheitsapparat der USA, wobei viele ihrer Unternehmen ihren Reichtum zum Teil dem Pentagon-Auftragsgeschäft verdanken. Heutige Kriege und Spionage sind ebenso sehr auf hochtechnologische Computerausrüstung angewiesen wie auf Panzer und Waffen, und im Jahr 2022 vergab das Verteidigungsministerium einen Cloud-Computing-Auftrag im Wert von 9 Milliarden Dollar an Amazon, Google, Microsoft und Oracle.

Bezos‘ Amazon unterhält seit langem enge Beziehungen zur CIA und unterzeichnete 2014 einen Vertrag über 600 Millionen Dollar mit der Behörde. Doch auch Google und Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX sind seit ihrer Gründung eng mit Langley verbunden.

Die CIA finanzierte und beaufsichtigte Brins Doktorarbeit an der Stanford University, die später die Grundlage für Google bildete. Wie eine Untersuchung ergab, „beaufsichtigten hochrangige Vertreter der US-Geheimdienste, darunter ein CIA-Beamter, die Entwicklung von Google in dieser Vorbereitungsphase, bis das Unternehmen bereit war, offiziell gegründet zu werden”.

Noch 2005 war In-Q-Tel, der Risikokapitalarm der CIA, ein wichtiger Anteilseigner von Google. Diese Anteile waren das Ergebnis der Übernahme von Keyhole, Inc. durch Google, einem von der CIA unterstützten Überwachungsunternehmen, dessen Software schließlich zu Google Earth wurde. Laut der Washington Post nutzte die Regierung bis 2007 verbesserte Versionen von Google Earth, um Feinde im Irak und darüber hinaus zu überwachen und ins Visier zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt, so die Post weiter, arbeitete Google bereits mit Lockheed Martin zusammen, um futuristische Technologien für das Militär zu entwickeln. Außerdem gibt es einen regen Personalaustausch zwischen Google und verschiedenen Zweigen der Bundesregierung.

Es ist daher nicht abwegig zu behaupten, dass Elon Musk seinen Reichtum zu einem nicht geringen Teil seiner engen Beziehung zur CIA verdankt. Mike Griffin, Chef von In-Q-Tel, half bei der Gründung von SpaceX, indem er von Anfang an Unterstützung und Beratung leistete und Musk 2002 sogar nach Russland begleitete, wo die beiden versuchten, billige Interkontinentalraketen zu kaufen, um das Unternehmen zu gründen.

Griffin setzte sich bei der CIA wiederholt für Musk ein und beschrieb ihn als den „Henry Ford” der Raumfahrtindustrie, der die volle Unterstützung der Regierung verdiene. Dennoch befand sich SpaceX 2008 in einer schwierigen Lage, da Musk die Gehälter nicht bezahlen konnte und davon ausging, dass sowohl SpaceX als auch Tesla Motors liquidiert werden würden. Er wurde jedoch durch einen unerwarteten 1,6-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der NASA gerettet, den Griffin mitvermittelt hatte.

Heute ist SpaceX ein Kraftpaket. Seine Hauptkunden sind jedoch weiterhin US-Regierungsbehörden wie die Luftwaffe, die Space Development Agency und das National Reconnaissance Office. Und kürzlich hat das Pentagon ihn rekrutiert, um ihm zu helfen, einen Atomkrieg zu gewinnen. Ein neues Spin-off-Unternehmen von SpaceX, Castelion, arbeitet am Aufbau eines Netzwerks bewaffneter Satelliten, die Nordamerika umkreisen und dazu dienen sollen, feindliche Atomraketen abzuschießen. Eine erfolgreiche Operation würde den Vereinigten Staaten einen undurchdringlichen Schutzschild verschaffen und es ihnen ermöglichen, weltweit ohne die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen zu handeln, wodurch die Ära der gegenseitigen gesicherten Zerstörung effektiv beendet und der Planet in eine gefährliche neue Epoche gestürzt würde.

Sechs der sieben Mitglieder des Führungsteams von Castelion und zwei der vier leitenden Berater sind ehemalige Mitarbeiter von SpaceX. Die beiden anderen Berater sind ehemalige hochrangige Beamte der CIA, darunter Griffin selbst. Elon nannte sein ältestes Kind Griffin Musk. Ein weiterer Sohn, X Æ A-12, ist nach einem Spionageflugzeug der CIA benannt.

Kein Milliardär ist jedoch enger mit der CIA verbunden als Larry Ellison. Ellison begann seine Karriere mit der Zusammenarbeit mit der CIA an einem Datenbanksystem namens Project Oracle. 1977 war er Mitbegründer des Technologieriesen Oracle (benannt nach seinem früheren Projekt). Die CIA war eine Zeit lang der einzige Kunde von Oracle, bevor Ellison expandierte und Verträge mit anderen Zweigen der nationalen Sicherheitsbehörden abschloss, darunter der Marine- und Luftwaffengeheimdienst sowie die NSA.

Diese enge Partnerschaft besteht bis heute. Im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen einen 15-Jahres-Vertrag mit der CIA und 16 anderen US-Geheimdiensten im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar. Heute sind die Führungspositionen des Unternehmens mit ehemaligen CIA-Führungskräften besetzt. Ein Beispiel dafür ist Leon Panetta, ehemaliger CIA-Direktor und Verteidigungsminister, der im Vorstand des Unternehmens sitzt.

Bewaffnung und Unterstützung Israels

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das viele der reichsten Menschen der Welt gemeinsam haben, ist ihre leidenschaftliche Unterstützung für Israel und dessen expansionistisches Projekt.

Nirgendwo wird dies deutlicher als bei Ellison, der es sich zum Lebensziel gemacht hat, die Interessen des jüdischen Staates im In- und Ausland zu fördern. Ellison ist ein begeisterter Unterstützer von Premierminister Benjamin Netanjahu, mit dem er auf seiner privaten Insel in Hawaii Urlaub gemacht hat. Er war so beeindruckt von dem umkämpften Premierminister, dass er ihm einen Sitz im Vorstand von Oracle anbot, verbunden mit einem Jahresgehalt von 450.000 Dollar.

Ellison ist der größte Einzelspender für die israelischen Streitkräfte (IDF). Allein im Jahr 2017 sagte er 16,6 Millionen Dollar für den Bau einer neuen Ausbildungsstätte für IDF-Soldaten zu, die er als Verteidiger „unserer Heimat” bezeichnete. Bei einer Spendenaktion erklärte er:

„In all den gefährlichen Zeiten seit der Gründung Israels haben wir die tapferen Männer und Frauen der IDF dazu aufgerufen, unser Land zu verteidigen. Meiner Meinung nach gibt es keine größere Ehre, als einige der mutigsten Menschen der Welt zu unterstützen, und ich danke Friends of the IDF dafür, dass wir diese Soldaten Jahr für Jahr feiern und unterstützen dürfen. Wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen heldenhaften Soldaten zu zeigen, dass sie nicht allein sind.“

David Ellison ist ein ebenso überzeugter Zionist und traf sich laut einer Untersuchung von The Grayzone sogar mit einem hochrangigen israelischen General, um ein Projekt zur Bespitzelung amerikanischer Bürger zu unterstützen. Das Vorhaben zielte darauf ab, amerikanische Bürger anzugreifen, die sich angesichts des israelischen Angriffs auf Gaza für Palästina engagierten. In den Dokumenten wird auch Brins Name als potenzieller Mitwirkender an dem Plan erwähnt.

Die israelische CEO von Oracle, Safra Catz, ist ebenfalls eine enge Freundin Netanjahus und beschreibt das Unternehmen als auf einer „Mission“ zur Unterstützung Israels. Gemeinsam haben Catz und Ellison eine strikte pro-israelische Haltung im gesamten Unternehmen durchgesetzt. Nach den Gewalttaten im Oktober 2023 wies Catz an, dass die Worte „Oracle steht zu Israel“ auf den Bildschirmen des Unternehmens in mehr als 180 Ländern weltweit angezeigt werden müssen.

Es überrascht nicht, dass die Unterstützung und Zusammenarbeit mit Israel zu erheblichen Widerständen unter den Mitarbeitern geführt hat. Catz reagierte auf ihre Bedenken unverblümt. „Wir sind in Bezug auf unsere Mission nicht flexibel, und unser Engagement für Israel ist unübertroffen”, sagte sie und fügte hinzu:

„Dies ist eine freie Welt, und ich schätze meine Mitarbeiter sehr. Wenn sie mit unserer Mission, den Staat Israel zu unterstützen, nicht einverstanden sind, dann sind wir vielleicht nicht das richtige Unternehmen für sie. Larry und ich bekennen uns öffentlich zu Israel und widmen diesem Land unsere Freizeit. Das sollte niemanden überraschen.“

Selbst in den Mainstream-Medien wurde vielfach berichtet, dass der Einstieg der Familie Ellison in die Medienwelt durch ihren Wunsch ausgelöst wurde, Israel in seinem PR-Kampf zu unterstützen, von dem Tel Aviv genau weiß, dass er verloren ist. Jonathan Greenblatt, Direktor der pro-israelischen Anti-Defamation League, erklärte: „Wir haben wirklich ein TikTok-Problem, ein Problem mit der Generation Z“, und führte aus, dass junge Menschen auf der ganzen Welt täglich Videos von israelischen Aggressionen ausgesetzt sind, was zu einer PR-Katastrophe führt.

Der ehemalige Kongressabgeordnete Mike Gallagher, einer der führenden Köpfe hinter den Versuchen, TikTok zu verbieten, erklärte, wie sein Gesetzentwurf gescheitert war, aber nach dem 7. Oktober 2023 und der weltweiten Empörung über die israelischen Aktionen fand er im Kapitol neues Leben und wurde als Gesetz verabschiedet, wodurch der bevorstehende Verkauf an ein Konsortium unter der Führung von Oracle erzwungen wurde.

Diese pro-israelische Kehrtwende hat bei CBS News bereits stattgefunden, wo Bari Weiss als Chefredakteurin eingestellt wurde. Weiss erlangte erstmals öffentliche Aufmerksamkeit, als sie noch am College war und eine Organisation gründete, die versuchte, muslimische und arabische Professoren wegen ihrer pro-palästinensischen Ansichten entlassen zu lassen. Wie die Financial Times feststellte, „hat Weiss Ellison teilweise durch ihre pro-israelische Haltung für sich gewonnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten“. Letzte Woche erklärte sie auf der Jewish Leadership Conference, dass sie ihre Mission bei CBS darin sehe, „die Grenzen dessen, was in Amerika als akzeptable Debatte gilt, neu zu ziehen“, indem sie Stimmen wie Hassan Piker und Tucker Carlson ausgrenzt und „charismatische“ Führungspersönlichkeiten wie Alan Dershowitz, der „die große Mehrheit der Amerikaner“ repräsentiert, in den Vordergrund rückt.

Zuckerbergs Plattformen – Facebook, Instagram und WhatsApp – haben eine nicht minder konzertierte Voreingenommenheit zugunsten Israels an den Tag gelegt. Bereits 2016 arbeitete Facebook in Fragen der Zensur mit der israelischen Regierung zusammen, wobei Justizministerin Ayelet Shaked offenbarte, dass die Social-Media-Plattform 95 % ihrer Anträge auf Entfernung pro-palästinensischer Inhalte nachkam.

Die Partnerschaft zwischen Facebook und Israel wurde 2020 vertieft, als das Unternehmen Emi Palmor, den ehemaligen Generaldirektor des israelischen Justizministeriums und Ex-Spion der IDF-Geheimdienstgruppe Unit 8200, in seinen Aufsichtsrat berief, ein 21-köpfiges Komitee, das letztlich für die politische Ausrichtung der Website verantwortlich ist.

Zuckerbergs Plattformen unterdrücken seit langem palästinensische Stimmen unter dem zweifelhaften Vorwand der „Hassrede”. Nach den Angriffen vom 7. Oktober wurde die Zensur jedoch drastisch verschärft. Human Rights Watch veröffentlichte einen Bericht, in dem die „systematische Zensur palästinensischer Inhalte auf Instagram und Facebook” detailliert beschrieben wird. Darin wird aufgezeigt, wie 1050 Fälle von Zensur palästinensischer Stimmen überprüft wurden, darunter auch solche, die Menschenrechtsverletzungen gegen sie selbst dokumentierten. Die Studie kam zu dem Schluss, dass 1049 davon völlig friedliche Äußerungen zur Unterstützung Palästinas waren und nicht gegen die Nutzungsbedingungen von Meta verstießen.

Im Jahr 2023 fügte Instagram außerdem das Wort „Terrorist” in die Biografien von Tausenden von Nutzern ein, die angaben, Palästinenser zu sein. Als sie darauf angesprochen wurden, behaupteten sie, es handele sich um einen Fehler der automatischen Übersetzung.

Intern haben sich Meta-Mitarbeiter über die systematische Unterdrückung ihrer Stimmen und die Schaffung eines „feindseligen und unsicheren Arbeitsumfelds” für palästinensische und muslimische Mitarbeiter beschwert.

WhatsApp ist unterdessen in mehr als einer Hinsicht ein Schlachtfeld. Das israelische Militär nutzt die WhatsApp-Daten von Palästinensern, um Zehntausende Menschen in Gaza aufzuspüren und ins Visier zu nehmen. Es ist unklar, wie oder ob Meta bei diesem Vorhaben mit dem israelischen Militär zusammenarbeitet. Es wurde jedoch vermutet, dass einige der Dutzenden ehemaligen israelischen Spione, die jetzt in Spitzenpositionen bei Meta arbeiten, Hintertüren in der Software einbauen oder die Daten einfach an ihre ehemaligen Kollegen weitergeben könnten. Eine Untersuchung von MintPress aus dem Jahr 2022 ergab, dass Hunderte ehemalige Mitarbeiter der Einheit 8200 bei Meta, Google, Amazon und Microsoft arbeiten.

Zuckerberg selbst ist als starker Unterstützer Israels bekannt und hat zahlreiche familiäre Verbindungen zu diesem Staat. Nach den Anschlägen im Oktober 2023 veröffentlichte er eine Erklärung, in der er die Hamas und andere Widerstandskräfte als „das pure Böse“ brandmarkte, was ihm einen offiziellen Dank des Staates Israel einbrachte.

Auch Musk hat sich und seine Fahrzeuge in den Dienst Israels gestellt. Im November 2023 reiste er nach Israel, um sich mit Netanjahu und Präsident Isaac Herzog zu treffen und ihnen seine uneingeschränkte Unterstützung für ihren Angriff auf Gaza anzubieten. Musk bezeichnete die Hamas als „böse“ und „sich an der Freude am Töten von Zivilisten ergötzend“ und versuchte, die israelische Gewalt öffentlich zu beschönigen, indem er unmissverständlich erklärte, dass die IDF alles tue, „um das Töten von Zivilisten zu vermeiden“. Zum Zeitpunkt seines Besuchs hatten israelische Angriffe in vier Wochen Bombardierungen mindestens 20.000 Menschen getötet.

Während seiner Israelreise 2023 versprach Musk Unterstützung für die Gaza-Offensive der israelischen Streitkräfte. Foto | Israel GPO

Netanjahu hat erklärt, dass Twitter zu Israels „wichtigsten Waffen“ im Krieg gehört, und Musk gegen Vorwürfe des Faschismus verteidigt, nachdem dieser auf der Conservative Political Action Conference den Hitlergruß gezeigt hatte.

Während seines Besuchs unterzeichnete Musk auch ein Abkommen mit der israelischen Regierung, das dieser die effektive Kontrolle und Aufsicht über die in Israel und Gaza betriebenen Starlink-Kommunikationsportale überträgt.

Auch Google und Amazon sind wichtige Akteure, die den Hightech-Völkermord in Gaza ermöglichen. Im Jahr 2021 unterzeichneten die beiden Unternehmen einen Vertrag über 1,2 Milliarden Dollar mit der israelischen Regierung, um der IDF Cloud-Computing- und KI-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen – Technologien, die eingesetzt werden, um die Zivilbevölkerung des dicht besiedelten Gazastreifens anzugreifen. Der Vertrag hat eine Rebellion unter den Mitarbeitern ausgelöst, die Sitzstreiks und andere Proteste gegen ihre Zusammenarbeit organisiert haben.

Viele andere Google-Mitarbeiter stehen jedoch in enger Verbindung zum Staat Israel. Mindestens 99 ehemalige Spione der Einheit 8200 arbeiten in Schlüsselpositionen bei dem Silicon-Valley-Giganten. Ein prominentes Beispiel ist Gavriel Goidel, der lange Zeit Kommandant und Leiter der Ausbildungseinheit 8200 war, bevor er von Google als Leiter für Strategie und Betrieb eingestellt wurde.

Google hat auch daran mitgewirkt, die Propaganda der israelischen Regierung an Millionen von Europäern zu verbreiten, obwohl deren Inhalt gegen die eigenen Nutzungsbedingungen verstößt.

Ein Teil davon mag auf die Veranlagung von Brin selbst zurückzuführen sein. Der in Russland geborene Magnat, der normalerweise die Öffentlichkeit meidet und sich politischer Äußerungen enthält, verurteilte die Vereinten Nationen scharf als „offensichtlich antisemitisch“, nachdem sie einen Bericht veröffentlicht hatten, in dem die Beteiligung seines Unternehmens am Völkermord in Gaza detailliert beschrieben wurde. „Der Begriff Völkermord in Bezug auf Gaza ist für viele jüdische Menschen, die tatsächlich Völkermord erlebt haben, zutiefst beleidigend”, fügte er hinzu.

Arnault hat sich zu Gaza nicht geäußert. Er hat jedoch massiv in Israel investiert. Diamanten und andere Edelsteine sind ein wichtiger Pfeiler der israelischen Wirtschaft, und die Luxusmarken des Franzosen vertreiben die Steine weltweit. Aktivisten haben gefordert, israelische Diamanten als Konfliktmineralien zu kennzeichnen und von ethisch bewussten Verbrauchern zu boykottieren. Er investierte auch in das israelische Technologie- und Sicherheitsunternehmen Wiz, das kürzlich von Google für 32 Milliarden Dollar gekauft wurde. Anfang dieses Monats unterzeichnete LVMH einen Vertrag über 55 Millionen Dollar mit der israelischen Schauspielerin und ehemaligen IDF-Soldatin Gal Gadot, die damit zum Gesicht der Marke wurde.

Wir leben in einer Zeit beispielloser globaler Ungleichheit. Zusammen kontrollieren diese sieben Personen – Musk, Ellison, Page, Brin, Bezos, Zuckerberg und Arnault – mehr Vermögen als die unteren 50 % der Menschheit (über 4 Milliarden Menschen) zusammen. Mit ihrem bisher unvorstellbaren Reichtum haben sie begonnen, Vermögenswerte, darunter auch Medienunternehmen, in Rekordtempo aufzukaufen.

Für Milliardäre hat die Übernahme der Presse einen dreifachen Nutzen: Erstens schützt sie sie und ihre Klasse vor der Kontrolle und Kritik durch die Presse. Zweitens gibt sie ihnen ein Sprachrohr, um die öffentliche Debatte in Richtung noch wirtschaftsfreundlicherer Gesetze und Vorschriften zu lenken. Und drittens können sie ihre Medien nutzen, um sich für beliebige Anliegen einzusetzen und ihre sonstigen Ziele zu fördern.

Wir haben alle drei Aspekte hier beobachtet, da sich unsere Presse insgesamt rasch in Richtung konservativerer, pro-Trump- und pro-israelischer Positionen bewegt und alle abweichenden Stimmen aus ihren Reihen ausschließt.

Die Auswirkungen auf die Demokratie, eine freie Gesellschaft und das Recht der Öffentlichkeit auf Meinungsvielfalt sind äußerst schädlich. Was die Medien angeht, so litten wir bereits unter einer Illusion der Wahlfreiheit. Die extreme Konzentration des Eigentums an amerikanischen und globalen Medien in den Händen einer Handvoll Personen hat dieses Problem jedoch nur noch verschärft. Es gab einmal eine Zeit, in der Menschen, die nach alternativen Standpunkten suchten, einfach online gingen, um sie zu finden. Aber mit der zunehmenden Zensur abweichender Meinungen – insbesondere zu Israel/Palästina – wird dies immer unmöglicher.

Kurz gesagt zeigt die Vereinnahmung unseres Mediensystems durch die Superreichen dieser Welt, dass Milliardäre nicht nur eine erhebliche Belastung für die Ressourcen darstellen, sondern auch eine existenzielle Bedrohung für eine offene Gesellschaft und den freien Informationsfluss.