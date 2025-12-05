Ehemalige israelische Spione überwachen nun die Cybersicherheit der US-Regierung

Von ¡Do Not Panic!

Das Pentagon, das Finanzministerium, das Ministerium für Innere Sicherheit und eine Reihe weiterer US-Behörden vertrauen bei der Konsolidierung und dem Schutz ihrer Daten inzwischen auf ein Unternehmen, das von ehemaligen Mitarbeitern des israelischen Militärgeheimdienstes gegründet wurde.

Ein Unternehmen mit engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst überwacht die Cybersicherheit in mehr als siebzig US-Regierungsbehörden, darunter das Verteidigungsministerium und das Ministerium für Innere Sicherheit.

Axonius wurde von ehemaligen Spionen der israelischen Einheit 8200 gegründet. Die Software des Unternehmens ermöglicht es einem Betreiber, „alle Arten und Anzahlen von Geräten zu überblicken und zu kontrollieren“ und sammelt und analysiert die digitalen Daten von Millionen von US-Bundesangestellten.

Das erklärte Ziel der Axonius-Plattform ist es, IT-Tools zu zentralisieren, um Sicherheitsverletzungen zu identifizieren und zu beheben. Als Produkt des israelischen Geheimdienstes wirft der Umfang der Nutzung von Axonius in der gesamten US-Regierung jedoch ernsthafte Fragen auf.

Axonius wurde von den Israelis Dean Sysman, Ofri Shur und Avidor Bartov gegründet und wird derzeit von ihnen geleitet. Die drei lernten sich in den 2010er Jahren kennen, als sie im selben Team des israelischen Spionagedienstes Unit 8200 arbeiteten. In seinem LinkedIn-Profil gibt Sysman nur wenige Details über ihre Arbeit für die IDF preis und beschreibt sie lediglich als „weitreichend“.

Sysman verließ die IDF 2014 nach fünf Jahren und gründete eine Cyber-Hacking-Gruppe, während Shur und Bartov bis 2017 blieben, einem Zeitraum, der Israels Angriffskrieg gegen Gaza im Jahr 2014 umfasste, in dem die IDF mehr als zweitausend palästinensische Zivilisten ermordete.

Axonius wurde mit bemerkenswerter Geschwindigkeit gegründet. Nachdem sie 2017 die IDF verlassen hatten, schlossen sich Shur und Bartov wieder mit Sysman zusammen und erhielten sofort 4 Millionen Dollar Startkapital von Yoav Leitersdorf, einem in San Francisco lebenden israelisch-amerikanischen Veteranen der Einheit 8200, um Axonius zu gründen. Leitersdorf, geschäftsführender Gesellschafter der US-amerikanisch-israelischen Risikokapitalgesellschaft YL Ventures, ist ein produktiver Frühphaseninvestor in Cyber-Start-ups der Einheit 8200.

Im selben Jahr erhielten Sysman, Shur und Bartov auch Millionen an Startkapital von der israelischen Firma Vertex Ventures, die von Veteranen der israelischen Spionageeinheiten geleitet wird. Tami Bronner, Partnerin bei Vertex, war vier Jahre lang im israelischen Militärgeheimdienst tätig.

Nach dieser frühen Finanzierung durch Investoren, die dem israelischen Geheimdienst nahestehen, erhielt das Unternehmen weitere Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar von einem Netzwerk US-amerikanischer Risikokapitalfirmen, die Verbindungen zum israelischen Geheimdienst haben.

Dazu gehört auch Accel Partners mit Sitz in Palo Alto, das in mehr als dreißig israelische Technologieunternehmen investiert hat, darunter auch Oasis, ein weiteres Spin-off der Einheit 8200. Nir Blumberger, ein Israeli, der in der IDF gedient hat, wurde von Accel von Facebook abgeworben, um 2016 dessen Büro in Tel Aviv zu eröffnen.

Zu den weiteren Geldgebern von Axonius gehört Bessemer Venture Partners mit Sitz in San Francisco, das ehemalige israelische Geheimdienstmitarbeiter in einem Büro in Tel Aviv unter der Leitung von Adam Fisher beschäftigt. Fisher, ein Amerikaner, der 1998 nach Israel emigrierte, fungierte als Vermittler zwischen Zionisten im Silicon Valley und der IDF und hielt während des Völkermords einen Vortrag darüber, wie Israel den Online-Krieg gewinnen kann. Der Israeli Amit Karp, Partner bei Bessemer Ventures und ebenfalls ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter, sitzt im Vorstand von Axonius.

Lightspeed Venture Partners mit Sitz in Menlo Park, das Axonius in zahlreichen Finanzierungsrunden mit rund 200 Millionen Dollar unterstützt hat, unterhält ebenfalls enge Beziehungen zu israelischen Spionageeinheiten. Yonit Wiseman, Partnerin bei Lightspeed, war sechs Jahre lang im israelischen Militärgeheimdienst tätig und schied 2018 aus. Ihr Kollege Tal Morgenstern war Kommandeur einer Spezialeinheit der IDF.

Angesichts der Beweise, dass Axonius ein Ableger des israelischen Geheimdienstes ist, ist das Ausmaß seiner Durchdringung innerhalb der Struktur der US-Bundesregierung außergewöhnlich.

Das Unternehmen gibt an, dass seine Plattform „in mehr als 70 Bundesbehörden eingesetzt wird” und von vier der fünf großen Dienststellen des US-Verteidigungsministeriums genutzt wird. Auf der Website für die Vergabe von Aufträgen der US-Bundesregierung sind Aufträge von Axonius für die Armee, die Marine, die Luftwaffe und das Marine Corps aufgeführt, was allein schon Millionen von Mitarbeitern und deren Geräten entspricht.

Im November 2024 wurde das Unternehmen vom Heimatschutzministerium ausgewählt, um dessen Cybersicherheitsfähigkeiten zu modernisieren, indem „Daten aus Hunderten von separaten Datenquellen, die sich über Dutzende von Bundes-, Zivil- und Exekutivbehörden verteilen“, zentralisiert werden. Nur einen Monat später, im Dezember 2024, wurde das Unternehmen vom Verteidigungsministerium beauftragt, sein System zur Rund-um-die-Uhr-Überwachung zu aktualisieren, das alle Computer und IT-Netzwerke des Verteidigungsministeriums vor Ort und außerhalb überwacht – eine Funktion, die als „kontinuierliche Überwachung und Risikobewertung” bekannt ist. Und im April dieses Jahres erhielt Axonius die Genehmigung, dass alle US-Bundesbehörden sein cloudbasiertes Cyberüberwachungssystem nutzen dürfen.

Zu den weiteren Bundesbehörden, die Axonius-Software integrieren, gehören das Energieministerium, das Verkehrsministerium, das US-Finanzministerium und viele andere. Daten der US-Website „Spending Awards” zeigen, dass die US Defense Logistics Agency, die für die Verwaltung der globalen Waffenlieferkette der USA zuständig ist, mit Ausgaben in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar allein im Jahr 2023 der größte Einzelkunde von Axonius ist. Das Landwirtschaftsministerium hat fast 2 Millionen US-Dollar für Axonius-Tools bezahlt, und das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat seit 2021 1,3 Millionen US-Dollar ausgegeben.

Axonius wird gemeinhin als amerikanisches Unternehmen beschrieben. Während sich der Hauptsitz und die Verwaltungsfunktionen in New York befinden, sind die Gründer, Führungskräfte und Hauptfinanzierer alle Israelis, und vor allem die Software- und Engineering-Funktionen sind in Tel Aviv angesiedelt. Axonius hat mehr als achthundert Mitarbeiter, und eine Suche in LinkedIn-Profilen bestätigt, dass die Mehrheit der Ingenieure von Axonius in Tel Aviv einen Hintergrund im israelischen Militärgeheimdienst hat.

Das Axonius-System zeichnet sich dadurch aus, dass es Daten aus allen Sicherheits- und IT-Tools, die ein Unternehmen verwendet, an einem Ort zentralisiert, um die Analyse, Kontrolle und Fehlerbehebung zu vereinfachen. Dieser Ort ist Tel Aviv, wo Hunderte ehemaliger israelischer Spione, die als Ingenieure für Axonius arbeiten, beispiellosen Zugang und Einblick in die Gewohnheiten und Bewegungen von Millionen von Mitarbeitern der US-Bundesregierung haben.

Mit dieser Transparenz kann ein Axonius-Operator einzelne Geräte mit individuellen IDs verbinden und alle Anmelde-/Abmeldedaten sowie die Website-Nutzung einsehen. Ein Operator kann auch anordnen, dass ein Konto deaktiviert, ein Gerät unter Quarantäne gestellt oder ein Benutzer aus einer Gruppe entfernt wird.

Darüber hinaus verfügt Axonius über eine separate Forschungs- und Entwicklungsabteilung innerhalb des Unternehmens namens AxoniusX, eine Skunkworks-Einheit, die sich auf die Entwicklung neuer Cyber-Tools konzentriert und von einem weiteren Spion der Einheit 8200, Amit Ofer, geleitet wird.

Vielleicht spielt all dies keine Rolle, und Axonius ist lediglich ein Zeichen für die zwielichtige, symbiotische Natur der Beziehung zwischen den USA und ihrem kolonialen Außenposten.

Dies wäre ein stichhaltiges Argument, gäbe es nicht Israels lange Geschichte der Spionage in den Vereinigten Staaten. Von der Anwerbung von Hollywood-Produzenten, die Scheinfirmen leiteten, die Nukleartechnologien stahlen, bis zum Verkauf von Software mit Abhörfunktionen an ausländische Regierungen – Spionage (insbesondere Cyberspionage) war schon immer ein zentraler Bestandteil der israelischen Außenpolitik. Robert Maxwell, der Vater von Ghislaine Maxwell, war ein Spion für Israel, und eine Vielzahl von Indizien deutet darauf hin, dass auch Jeffrey Epstein ein Agent des israelischen Militärgeheimdienstes war. In jüngerer Zeit, während Trumps erster Amtszeit, platzierte Israel Miniatur-Spionagegeräte rund um das Weiße Haus und andere US-Regierungsgebäude in Washington DC, um US-Beamte zu überwachen.

Die US-Behörden haben also ehemaligen Spionen aus einem Land, das für seine Spionagetätigkeit innerhalb der Vereinigten Staaten bekannt ist, erlaubt, einen Rahmen für den Zugang zu Cyber-Informationen in fast dem gesamten Apparat der Bundesregierung zu schaffen.

Mit anderen Worten: Die USA haben ihre Cybersicherheitsinfrastruktur auf Bundesebene praktisch an den israelischen Geheimdienst ausgelagert.

Ob Axonius seinen beispiellosen Zugang missbräuchlich genutzt hat oder nutzen will, lässt sich unmöglich sagen. Für jeden, der die Geschichte der Spionage durch Israel kennt, sollte die Einbettung von Cybersoftware, die von ehemaligen israelischen Spionen entwickelt wurde, in das Computersystemnetzwerk der US-Bundesregierung jedoch ernsthafte Alarmglocken läuten lassen.

Allgemeiner betrachtet zeigt Axonius, wie ein militarisierter israelischer Staat jedes Jahr Milliarden an amerikanischen Geldern erhält, um seine digitale Architektur der Apartheid und des Völkermords aufzubauen, und diese Fähigkeiten dann an die USA zurückverkauft. Die amerikanischen Steuerzahler bezahlen Israel also praktisch doppelt. Und wenn die USA die Technologien zurückkaufen, die ursprünglich von ihren Steuerzahlern finanziert wurden, laden sie damit Trojaner ein und machen israelische Kriegsverbrecher reich.

Die gute Nachricht ist, dass Millionen von normalen Amerikanern langsam erkennen, dass Israel für die USA gar nicht so vorteilhaft ist, wie es die politischen Führer seit langem verkaufen.

Die Geschichte von Axonius bestätigt einmal mehr, wie schlecht dieses Geschäft ist.