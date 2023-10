Die Spaltung in Israel, der Konflikt um die Al-Aqsa-Moschee und wie der Krieg zum Flächenbrand werden könnte

Warum wurde die „Al-Aqsa-Flut“, wie die Hamas ihre Terroroperation gegen die Zionisten nannte, ausgelöst?

Am 8. Oktober schrieb Alastair Crooke, einer der erfahrensten Nahost-Experten, in AlMahadeen:

„Israel“ hat sich in zwei gleichgewichtige Fraktionen gespalten, die zwei unvereinbare Visionen der Zukunft Israels und zwei einander widersprechende Deutungen der Geschichte und dessen, was es bedeutet, Jude zu sein, vertreten.

Der Riss könnte nicht vollständiger sein. Es sei denn, er ist es. Eine Fraktion, die die Mehrheit im Parlament stellt, ist im Wesentlichen mizrahi – eine ehemalige Unterschicht in der israelischen Gesellschaft; und die andere, weitgehend wohlhabende liberale Ashkenazi.

Die Mizrahi sind größtenteils die ursprünglichen Juden aus dem Nahen Osten und oft religiös weit rechts. Die Ashkenazi sind hauptsächlich liberale Europäer. Die aktuelle Regierung unter Netanjahu ist die erste, die farbige mizrahi-Minister enthält.

Die meisten Mizrahi folgen den sephardischen religiösen Riten. Sie wollen einen religiösen Staat nach jüdischem Recht. Sie sind genauso radikal wie der IS.

Der Oberste Gerichtshof Israels hat 14 ashkenasische Richter und einen mizrahi Richter. Das ist einer der Gründe, warum die Regierung Netanjahu das Parlament befähigen möchte, Gerichtsentscheidungen abzulehnen. Es gab große, von den USA unterstützte ‚Regimewechsel‘-Proteste in Israel gegen diesen Schritt. Die Führer des Militärs und der Sicherheitsdienste, größtenteils Ashkenazi, haben sich ebenfalls gegen das Vorgehen der Regierung gegen das Gericht ausgesprochen.

Ich denke daher, dass es möglich ist, dass es Hinweise auf den Hamas-Angriff gab, aber dass sie nicht preisgegeben wurden, um Netanjahu in eine Falle tappen zu lassen. Wir haben jedoch keine Beweise dafür, dass es hinreichend präzise Geheimdienstwarnungen gab oder sie zurückgehalten wurden.

Es gibt bereits Forderungen nach Netanjahus Rücktritt. Schon allein wegen seiner langjährigen Unterstützung der Hamas als Gegenpol zu den säkulareren Fatah-Palästinensern. Sollte er nicht mehr Ministerpräsident sein, werden die Gerichte die gegen ihn anhängigen drei Bestechungsfälle aufnehmen. Er würde wahrscheinlich im Gefängnis landen.

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Hamas war die Tatsache, dass drei der vier Infanteriebataillone mit jeweils 800 Soldaten, die normalerweise den Gazastreifen bewachen, während eines religiösen Feiertags in das Westjordanland verlegt wurden, um rechtsextreme zionistische Siedler zu schützen. Dies ermöglichte es der Hamas, den Zaun leicht zu durchbrechen.

Zurück zu Alastair Crooke über das eigentliche Motiv der Al-Aqsa-Flut:

Nun, die Rechte in Netanjahus Regierung hat zwei langjährige Verpflichtungen. Eine davon ist der Wiederaufbau des (jüdischen) Tempels auf dem „Tempelberg“ (Haram al-Shariff).

Um es klar zu sagen, das würde die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee bedeuten.

Das zweite übergreifende Engagement ist die Gründung von „Israel“ auf dem „Land Israel“. Und nochmals, um es klar zu sagen, würde dies (aus ihrer Sicht) die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland bedeuten. Die Siedler haben im letzten Jahr große Teile des Westjordanlands von Palästinensern gesäubert (insbesondere zwischen Ramallah und Jericho).

Am Donnerstagmorgen (zwei Tage vor der Al-Aqsa-Flut) stürmten mehr als 800 Siedler unter dem vollen Schutz israelischer Kräfte das Moscheen-Gelände. Das Trommeln solcher Provokationen nimmt zu.

Das ist nichts Neues. Die Erste Intifada wurde ausgelöst, als der damalige Premierminister Sharon einen provokativen Besuch in der Moschee machte. Ich war Teil des Präsidentenausschusses von Senator George Mitchell, der diesen Vorfall untersuchte. Schon damals war klar, dass Sharon den Besuch dazu nutzen wollte, das Feuer des religiösen Nationalismus zu schüren. Damals war die Temple Mount-Bewegung noch ein kleiner Fisch; heute hat sie Minister im Kabinett und wichtige Sicherheitspositionen – und hat ihren Anhängern versprochen, den ‚Dritten Tempel‘ zu bauen.

Die Bedrohung für die Al-Aqsa besteht seit zwei Jahrzehnten und erreicht heute ihren Höhepunkt. Und dennoch haben die US- und israelischen Geheimdienste den Widerstand nicht kommen sehen, und auch die Siedlungsgewalt im Westjordanland haben sie nicht erkannt?

Was am Samstag passiert ist, wurde weithin erwartet und offensichtlich umfassend geplant.

Es gibt übrigens keine archäologischen Beweise, überhaupt keine, dass jemals ein jüdischer ‚Tempel‘ in Jerusalem existierte. Wenn es einen gab, dann war er wahrscheinlich nicht auf dem Hügel der Al-Aqsa, sondern auf einem der sechs anderen Hügel.

Die Al-Aqsa ist für alle Muslime, Schiiten und Sunniten gleichermaßen heilig. Ihre Zerstörung würde zwangsläufig zu einem Krieg führen. Der Westen unterschätzt offensichtlich, welche Kräfte solche Aufrufe wie diesen mobilisieren können:

Freitagspredigt in der Großen Moschee in Mekka betet für die „Befreiung der Al-Aqsa-Moschee“ in Jerusalem. Dies ist aus zwei Gründen von Bedeutung: • Publikum von 2 Milliarden Muslimen. • Solche Predigten wurden unter MBS erheblich zensiert. Die heutige Predigt wurde wahrscheinlich vorab genehmigt.

Israel hat Weißes Phosphor gegen die Menschen im Gazastreifen eingesetzt, ein weiteres Kriegsverbrechen. Israel hat allen Menschen im Norden des Gazastreifens, 1,1 Millionen Menschen, 24 Stunden Zeit gegeben, um in den Süden des Gazastreifens zu ziehen. Das ist unmöglich und wird nicht passieren. Es handelt sich um einen Versuch der ethnischen Säuberung.

Wenn zwei Millionen jüdische Menschen von Christen in einem riesigen Freiluftgefängnis eingeschlossen und unter totale Belagerung gestellt würden, ihnen gesagt würde, dass die Hälfte von ihnen 24 Stunden Zeit hätte, in die andere Hälfte umzuziehen oder getötet zu werden, dann gäbe es keine Verwirrung darüber, was man beobachtet.

Wenn zwei Millionen jüdische Menschen von Christen in einem riesigen Freiluftgefängnis eingeschlossen und unter totale Belagerung gestellt würden, ihnen gesagt würde, dass die Hälfte von ihnen 24 Stunden Zeit hätte, in die andere Hälfte umzuziehen oder getötet zu werden, dann gäbe es keine Verwirrung darüber, was man beobachtet. Wenn Israel, wie angekündigt, eine Bodenoffensive im Gazastreifen startet, wird die Hisbollah im Libanon wahrscheinlich Israel angreifen. Die USA haben angeblich Syrien (über Frankreich) wissen lassen, dass Damaskus und Präsident Assad persönlich angegriffen würden, wenn das geschehen würde. Dies ist eine Fehleinschätzung. Es ist keineswegs sicher, dass Assad oder sogar der Iran die Mittel haben, die Hisbollah zurückzuhalten. Ein US-Angriff auf die Regierung Syriens würde Russland in den Krieg ziehen. Der Iran würde ebenfalls reagieren, was genau das ist, was einige der Neokonservativen wollen. Der Krieg könnte leicht noch weiter eskalieren.