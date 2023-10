Die Überwachung von Kindern in der Schule ist eine 3,1-Milliarden-Dollar-Industrie – die dazu führt, dass Kinder „verängstigt“ und ängstlich werden.

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Technologie-Überwachungsunternehmen, die ihre Produkte an Schulverwaltungen verkaufen, schaffen eine „digitale Dystopie“ für US-Schulkinder, so die Schlussfolgerung eines neuen Berichts der American Civil Liberties Union (ACLU).

Im Zuge der COVID-19-Pandemie und der zunehmenden Zahl von Schießereien an Schulen hat die 3,1 Milliarden Dollar schwere Überwachungstechnologie-Industrie riesige Gewinne erzielt, weil sie behauptet, dass ihre digitalen Werkzeuge – darunter Videokameras, Gesichtserkennungssoftware, von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Technologien zur Verhaltenserkennung, Software zur Überwachung von Online- und sozialen Medien und vieles mehr – Mobbing, Selbstverletzungen und Gewalt an Schulen verhindern.

Die Industrie hat es jedoch versäumt, diese Behauptung mit Beweisen zu untermauern und stattdessen Angst als primäre Marketingtaktik eingesetzt, so der ACLU-Bericht.

Die ACLU stellte nach eigenen Recherchen und der Prüfung zusätzlicher, vom US-Justizministerium in Auftrag gegebener Untersuchungen fest, dass es an eindeutigen Beweisen dafür mangelt, dass die von EdTech-Firmen beworbenen Produkte die Sicherheit von Schülern gewährleisten.

Chad Marlow, der Hauptautor des Berichts, sagte, als Elternteil von zwei K-12-Schülern verstehe er, wie sehr sich Eltern und Schulbeamte um die Sicherheit der Kinder sorgen.

Marlow sagte gegenüber The Defender, er habe „mit Bedauern“ beobachtet, wie Schulverwaltungen und staatliche Gesetzgeber sich dafür entschieden haben, Gelder für Überwachungstechnologien zu verwenden, „um unsere Kinder zu schützen.“

„Diese Entscheidungen verfolgen mich“, sagte er, weil ich als ACLU Senior Policy Counsel, der sich auf Fragen des Datenschutzes, der Überwachung und der Technologie konzentriert, sehr wohl weiß, dass Überwachung nicht vor schlechtem Verhalten abschreckt und unsere Schüler ganz sicher nicht schützt.

Marlow sagte, der 61-seitige Bericht zeige einen „lebenden Überwachungsalptraum“, der „unbeabsichtigt unseren Kindern schadet“, indem er ihnen den Zugang zu wichtigen Informationen verweigert, ihr Vertrauen in Erwachsene untergräbt und es „zu riskant“ macht, bestimmte Gedanken mitzuteilen, die sie haben.

„Es ist genau das Gegenteil, was wir unseren Schülern beibringen sollten“, sagte er.

Greg Glaser, Experte für digitalen Datenschutz und Anwalt bei Children’s Health Defense (CHD), lobte die ACLU dafür, dass sie den Vorhang über die Taktik der EdTech-Industrie gelüftet hat, die „ständige“ Videoüberwachung als angeblichen Versuch zu vermarkten, „Kriminalität“ unter Schülern zu verhindern.

„Wenn Eltern nicht nur sehen, sondern auch erleben könnten, was ihre Kinder in diesen höllischen Umgebungen erleben, gäbe es einen Exodus [aus den öffentlichen Schulen der USA]“, sagte Glaser gegenüber The Defender.

14 % der Schüler geben an, dass sie sich durch Überwachung „ängstlich“ fühlen

Der Bericht der ACLU entlarvt nicht nur die Behauptungen der EdTech-Überwachungsindustrie über ihre Wirksamkeit und macht auf ihre „betrügerischen Marketingpraktiken“ aufmerksam, die Angst nutzen, um Beamte zum Kauf ihrer Produkte zu bewegen.

In dem Bericht kommen auch die Stimmen von mehr als 500 Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren zu Wort, die an einer landesweit repräsentativen Umfrage darüber teilgenommen haben, wie sich die technische Überwachung an ihren Schulen auf sie auswirkt.

Der Bericht enthält Kommentare von mehr als drei Dutzend Schülern, die ihre Meinung in von der ACLU geleiteten Fokusgruppen äußerten.

Einige Schüler berichteten, dass die Überwachung ihre Ängste und Befürchtungen verstärkte, da sie sich „ängstlich“ (14 %), „bloßgestellt“ (15 %), „paranoid“ (13 %) und „verletzt“ (12 %) fühlten. Einige sagten sogar, sie fühlten sich durch die Technologie „unsicher“ (7 %) und „verängstigt“ (5 %).

Mehr als ein Viertel der befragten Schülerinnen und Schüler gab an, sie seien besorgt darüber, was ihre Schule – und die Unternehmen, mit denen ihre Schule Verträge abgeschlossen hat – mit den gesammelten persönlichen Daten mache.

Achtzehn Prozent sagten, die Überwachung schränke das ein, was sie online sagen wollten, was auf eine indirekte Zensur hindeutet.

Laut Marlow war eines der überzeugendsten Ergebnisse des Berichts, dass „der Einsatz von Überwachungstechnologien für Schüler den Schülern erheblich schadet, insbesondere denjenigen, die am meisten gefährdet sind, d. h. farbigen Schülern, LGBTQ+ und nicht-binären Schülern, Schülern mit Behinderungen, Schülern mit niedrigem Einkommen und Schülern ohne Papiere“.

In dem Bericht wird beispielsweise erläutert, wie die schulische Überwachung die gut dokumentierten rassendiskriminierenden Auswirkungen der School-to-Prison-Pipeline „verstärken“ kann, „insbesondere wenn farbige Schüler eines Fehlverhaltens beschuldigt werden.“

Marlow sagte, ein Hauptziel des Projekts sei es, diese Informationen an die Entscheidungsträger in der Schulpolitik weiterzugeben, in der Hoffnung, dass „das Geld, das wir für die Sicherheit der Schüler ausgeben, in Maßnahmen mit dem größten nachgewiesenen Nutzen und dem geringsten Schaden fließt.“

„Die ACLU kann nicht bei jeder Sitzung anwesend sein, um die Entscheidungsträger aufzuklären“, sagte er, „deshalb haben wir unseren Bericht veröffentlicht, um eine unvoreingenommene, ehrliche und gründliche Analyse der EdTech-Überwachungsindustrie und ihrer Produkte zu liefern, von der wir hoffen, dass sie den Schulbezirken bei ihren künftigen Entscheidungen helfen wird.“

Überwachung in Schulen, um Schüler dazu zu bringen, „im Gleichschritt mit dem Polizeistaat zu marschieren“

John Whitehead, Anwalt für Bürgerrechte und Autor des Berichts, sagte, der Bericht zeige, wie junge Menschen darauf vorbereitet werden, „im Gleichschritt mit einem Polizeistaat zu marschieren“.

Einige Schulen setzen inzwischen eine Vielzahl von Überwachungstechnologien ein, darunter Videokameras, Finger- und Handflächenscanner, Iris-Scanner, RFID (Radiofrequenz-Identifikation) und GPS-Tracking-Geräte, so Whitehead.

Whitehead sagte dem Defender:

„Anstatt die drei Rs der Bildung (Lesen, Schreiben und Rechnen) zu lernen, werden junge Menschen in den drei Is des Lebens im amerikanischen Polizeistaat gedrillt: Indoktrination, Einschüchterung und Intoleranz.“

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom“ (Der digitale Gulag und die Simulation von Freiheit), sagte, das Ziel der EdTech-Überwachung in Schulen sei „eindeutig“ die Unterwerfung unter die Autorität und nicht die Abschreckung von Verbrechen.

Rectenwald sagte, das Schulsystem sei der primäre Ort der Indoktrination, an dem Kinder „in die Art von Subjekten geformt werden, die das System verlangt“. Er sagte, Überwachungstechnologien in Schulen „gewöhnen die Schüler an ein Leben, in dem sie ständig überwacht und kontrolliert werden“.

„Biometrische Überwachung ist das Werkzeug der Elite zur Überwachung und Kontrolle von Subjekten in einem Ausmaß, das Hitler, Stalin und Mao für unvorstellbar hielten“, sagte er. „Es ist kein Wunder, dass ein erheblicher Prozentsatz der überwachten Schülerinnen und Schüler sich ‚paranoid‘, ängstlich und gefangen fühlt. Sie sind gefangen – in einem riesigen Panoptikum.“

Whitehead stimmte zu:

„Unter der Leitung von Regierungsbeamten, die sich darauf konzentrieren, die Schulen autoritärer zu machen (was den Eltern als Versuch verkauft wird, die Schulen sicherer zu machen), sind junge Menschen in Amerika nun die ersten, die durchsucht, überwacht, ausspioniert und bedroht werden.“

Schulen „ein Mikrokosmos des totalen Überwachungsstaates“

Whitehead zufolge werden Kinder von dem Moment an, in dem sie eine öffentliche Schule in den USA betreten, bis zu dem Moment, in dem sie ihren Abschluss machen, einer „ständigen Diät“ ausgesetzt sein:

Drakonische Null-Toleranz-Politik, die kindisches Verhalten kriminalisiert.

Überzogene Anti-Mobbing-Gesetze, die das Sprechen kriminalisieren.

Schulpolizisten, die sogenannte „unordentliche“ Schüler disziplinieren und/oder festnehmen sollen.

Standardisierte Tests, bei denen das Auswendiglernen von Antworten wichtiger ist als kritisches Denken.

Politisch korrekte Denkweisen, die junge Menschen lehren, sich selbst und ihre Mitmenschen zu zensieren.

Ausgedehnte biometrische und Überwachungssysteme, die in Verbindung mit allem anderen junge Menschen an eine Welt gewöhnen, in der sie keine Gedanken-, Rede- oder Bewegungsfreiheit haben.

„Dies ist in der Tat eine digitale Dystopie: Die Schulen unseres Landes sind zu einem Mikrokosmos des totalen Überwachungsstaates geworden, der Amerika derzeit beherrscht“, sagte Whitehead.

W. Scott McCollough, CHDs Hauptverteidiger für die Fälle der Organisation in Bezug auf elektromagnetische Strahlung (EMR), stimmte dem zu.

McCollough sagte gegenüber The Defender, die wichtigsten Ergebnisse des ACLU-Berichts spiegelten die Realitäten in der Gesellschaft insgesamt wider:

„Der Überwachungsstaat wird durch Angstpornos verkauft. Die Gewinne sind groß, besonders wenn sie von der Regierung subventioniert werden. Die Instrumente tragen nicht wirklich zur Lösung des erklärten Problems bei, erreichen aber andere Ziele: Jeder ist beschämt und das Wissen um die ständige Überwachung ändert sein Verhalten. „Wie üblich erteilen die Kinder Lektionen für uns alle.“

Miriam Eckenfels-Garcia, Leiterin des EMR-Programms von CHD, sagte, sie freue sich, dass die ACLU endlich an einem Thema arbeite, das auch von CHD behandelt werde.

„Wir hoffen, dass dies auch im Bereich der Zensur der Fall sein wird“, fügte sie hinzu.