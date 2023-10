Neue Berichte zeigen rasche Modernisierung von Militärstützpunkten im Südchinesischen Meer

Philippinen bauen mit Unterstützung der USA eine historische Militärbasis aus

Die Philippinen erleben unter Präsident Ferdinand Marcos Jr. eine historische Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, was das südostasiatische Land auf Konfrontationskurs mit China im Südchinesischen Meer bringt.

Ein neuer Bericht der Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) des Think Tanks Center for Strategic and International Studies in Washington DC zeigt in grafischen Details, wie die Philippinen unter ihrem Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) mit dem US-Pentagon eine ganze Reihe von Militärstützpunkten schnell aufrüsten.

Unter Verwendung von frei zugänglichen Informationen, öffentlichen Aussagen hochrangiger philippinischer Beamter und hochauflösenden Satellitenbildern hat AMTI beschleunigte Bauaktivitäten an bis zu neun EDCA-Standorten über den philippinischen Archipel hinweg verfolgt.

Der Bericht zeigt auch, dass trotz des vehementen Widerstands des früheren philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte (2016-22), der engere Beziehungen zu Peking befürwortete und oft politisierte Angriffe gegen die traditionellen Verbündeten in den USA und im Westen startete, Infrastrukturverbesserungen in einigen Militärbasen bis ins Jahr 2016 zurückreichen.

Entscheidend ist, dass EDCA-Basen in der Nähe des umstrittenen Südchinesischen Meeres die dramatischsten Upgrades erlebt haben, wobei die Basa Airbase auf der Insel Palawan, die in der Nähe des heftig umkämpften Scarborough Shoal liegt, mehr US-Finanzmittel für die Erweiterung erhalten hat als alle anderen Einrichtungen.

Die Antonio Bautista Air Base erhielt ebenfalls seit 2016 „signifikante Upgrades an Landebahn und Flugzeuglageranlagen“, so der ATMI-Bericht.

Auf der benachbarten Insel Balabac, ebenfalls in der südwestlichen Provinz Palawan, die ins Südchinesische Meer hineinragt, wurden bereits vor der Aufnahme der Einrichtungen in das erweiterte EDCA im Jahr 2023 umfangreiche Infrastrukturprojekte durchgeführt, um eine drei Kilometer lange Luftwaffenbasis zu schaffen.

Auch für China besorgniserregend sind laufende US-unterstützte Pläne zur Aufrüstung mehrerer philippinischer Einrichtungen, sowohl militärischer als auch ziviler, in der Nähe der südlichen Küste Taiwans.

Die Philippinen festigen auch ihre Position in der Spratly-Inselgruppe, wobei die legislative Führung des Landes kürzlich die Thitu-Insel besuchte und beträchtliche Mittel für notwendige Infrastrukturverbesserungen zusicherte.

Die Regierung Marcos Jr. hat immer wieder betont, dass die erweiterte militärische Zusammenarbeit mit den USA auf einer defensiven Kalkulation beruht.

Aber allem Anschein nach verstärken die Philippinen proaktiv ihre Abschreckung gegen Chinas wachsenden Einfluss im Südchinesischen Meer im Westen und bereiten sich gleichzeitig auf mögliche Ereignisse in Taiwan im Norden vor.

In historischer Hinsicht ist die proaktive Verteidigungspolitik von Marcos Jr. konsistent mit der seines verstorbenen Vaters, der das Land fast zwei Jahrzehnte lang mit eiserner Hand regierte und dabei geschickt die Bündnispartner des Landes im Kalten Krieg mit Washington nutzte und die strategische Autonomie des südostasiatischen Landes stärkte.

In den 1970er Jahren erweiterte Marcos Sr. beispielsweise den strategischen Fußabdruck der Philippinen in den umstrittenen Spratly-Inseln. Dies kulminierte in der Errichtung des ersten modernen Flugplatzes in der Region auf der Thitu-Insel, dem zweitgrößten natürlichen Landmerkmal im Südchinesischen Meer.

Besorgt über die proaktive Ausdehnung der Philippinen in den umstrittenen Gebieten bemühte sich die US-Regierung unter Richard Nixon, sich von den maritimen Ambitionen ihres Verbündeten zu distanzieren.

Insbesondere betonte der damalige Außenminister Henry Kissinger, dass das Mutual Defense Treaty (MDT) von Washington mit Manila nicht auf eine „Carte blanche [für die Philippinen] zur Stationierung von Truppen irgendwo im Pazifik [einschließlich im Südchinesischen Meer] reduziert werden sollte, mit der Gewissheit, dass die andere Vertragspartei im Falle eines Angriffs auf diese Truppen an den MDT gebunden sein wird.“

In einem geheimen Telegramm wiederholte Kissinger, dass „erhebliche Zweifel bestehen, dass die philippinische Militäreinheit auf der Inselgruppe Spratley im Falle eines Konflikts mit anderen Anrainerstaaten, insbesondere Vietnam und China, unter den Schutz des MDT fallen würde.“ Entsprechend „ist die Nixon-Regierung ’sehr zurückhaltend‘, eine Ausdehnung des MDT auf die Ansprüche der Philippinen über die Spratly-Inseln hinweg zu akzeptieren.“

Nach dem Zusammenbruch der Marcos-Diktatur schafften es aufeinanderfolgende philippinische Regierungen nicht, den strategischen Gewinn des Landes im Südchinesischen Meer auszubauen.

In den 1990er und 2000er Jahren verschlechterten sich einst hochmoderne philippinische Einrichtungen aufgrund von mehr als einem Dutzend Putschen und anhaltenden wirtschaftlichen Problemen zusehends. Wie der frühere philippinische Präsident Fidel Ramos dem Autor sagte, fehlten dem Land die Ressourcen [für solche Aktivitäten], und das Land hatte Schwierigkeiten,

auch nur seine grundlegenden Verteidigungsbedürfnisse zu erfüllen.

Es ist schockierend, dass die Philippinen, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein über eine der bestausgestatteten Armeen der Region verfügten, bis Mitte der 2010er Jahre nicht einmal ein modernes Kampfflugzeug erwerben konnten.

Unter der Regierung von Benigno Aquino nahm Manila eine assertivere Haltung ein, indem es seine Streitkräfte modernisierte, einen internationalen Schiedsspruch gegen China anstrebte und vor allem das EDCA mit den USA aushandelte.

Um jedoch die „moralische Oberhand zu behalten“, beschloss die Philippinen, die Modernisierung ihrer Einrichtungen in der Spratly-Inselgruppe zu verschieben.

Die nachfolgende Regierung unter Duterte versuchte, die Beziehungen zu Washington abzubauen, um Peking zu besänftigen. Insbesondere verzögerte der pro-chinesische Duterte die vollständige Umsetzung des EDCA und verweigerte die Aufforderungen des Pentagons, Waffensysteme in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu stationieren, insbesondere in der Nähe des Südchinesischen Meeres.

Der neueste Bericht von AMTI zeigt jedoch, dass selbst unter der Präsidentschaft von Duterte das US-freundliche Verteidigungsestablishment der Philippinen Infrastrukturverbesserungen an verschiedenen EDCA-Einrichtungen bereits ab 2016 begonnen hat.

Dennoch hat die philippinisch-amerikanische Sicherheitszusammenarbeit unter Marcos Jr dramatisch beschleunigt, der beschlossen hat, die Liste der Basen unter EDCA nach einer weitgehend ergebnislosen Reise nach Peking Anfang dieses Jahres zu erweitern.

Die Philippinen haben in mehreren Fällen betont, dass die EDCA ein rein defensiver strategischer Schritt sei. Während seines Besuchs in Washington zu Beginn dieses Jahres betonte Marcos Jr. bei einer Veranstaltung bei CSIS, dass die EDCA-Basen „nicht … dazu bestimmt sind, Militärbasen zu sein, um gegen jemanden vorzugehen … nicht gegen China, nicht gegen irgendein Land“.

Der philippinische Präsident machte auch deutlich, dass die EDCA-Einrichtungen nicht für „offensive Maßnahmen“ verwendet werden und dass er sicherstellen werde, dass sie nicht als „Stützpunkte“ für offensive Maßnahmen gegen ein anderes Land genutzt werden. Wenn überhaupt, behauptete Marcos Jr., dass das Pentagon „niemals die Möglichkeit in Betracht gezogen hat, dass [EDCA-Standorte] gegen China verwendet werden könnten“.

Wenige Wochen zuvor erklärte der philippinische Außenminister Enrique Manalo, dass den USA nicht erlaubt sein wird, offensive Waffen an EDCA-Standorten im Norden der Philippinen für mögliche Operationen gegen China zu lagern, insbesondere über Taiwan.

„Die EDCA zielt nicht auf ein drittes Land außerhalb der Philippinen ab und natürlich im Zusammenhang mit unserem Vertrag mit den Vereinigten Staaten“, sagte der philippinische Außenminister während einer Anhörung im Kongress im April.

In mehreren Fällen haben jedoch hochrangige philippinische Beamte die Bedeutung der EDCA zur Einschränkung der wachsenden Selbstbewusstheit Chinas im Südchinesischen Meer betont. Anfang dieses Jahres gab der Sprecher der Streitkräfte der Philippinen, Oberst Medel Aguilar, zu, dass die dafür vorgesehenen Einrichtungen auch „während Notfällen zur gemeinsamen Nutzung durch die USA und die AFP (Armed Forces of the Philippines) zur Verfügung stehen werden“.

Während seines Besuchs in Tokio zu Beginn dieses Jahres gab Marcos selbst zu, dass die EDCA-Standorte auch für das Schicksal Taiwans entscheidend sein werden. Angesichts steigender Spannungen in der Taiwan-Straße erkannte der philippinische Präsident an, dass Militäreinrichtungen „auch für uns nützlich sein werden, wenn dieses schreckliche Ereignis (Chinas Invasion Taiwans) eintreten sollte“.

Vor diesem Hintergrund strategischer Unklarheit ist der neueste Bericht von AMTI über den Status der EDCA-Einrichtungen äußerst bedeutsam. Ursprünglich umfassten die EDCA-Einrichtungen die Antonio Bautista Air Base (Palawan); Mactan-Benito Ebuen Air Base (Cebu); Lumbia Air Base (Cagayan de Oro); und Basa Air Base (Pampanga)

sowie Fort Magsaysay (Nueva Ecija).

Anfang dieses Jahres gab Marcos Jr. grünes Licht für die Aufnahme von vier weiteren Basen, die stark auf das Südchinesische Meer ausgerichtet sind, darunter die Balabac-Insel in Palawan, die Taiwan Naval Base Camilo Osias (Santa Ana, Cagayan), der Lal-lo Airport in Cagayan und Camp Melchor Dela Cruz in Gamu (Isabela).

Im vergangenen November stimmte Washington zu, 66,5 Millionen US-Dollar für die ursprünglichen fünf Basen auszugeben. Im April, vor Marcos Jr.s Besuch in den USA, stimmte Washington zu, insgesamt 100 Millionen US-Dollar für die erweiterte Liste der EDCA-Basen bereitzustellen.

In diesem Monat klärten die Philippinen auf, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Projekte abgeschlossen waren, während an acht der verbleibenden 16 Projekte in den fünf ursprünglichen Standorten „erhebliche Fortschritte“ erzielt wurden.

Laut dem Bericht von AMTI hat die Basa Air Base, die sich in der Nähe der Spratly-Inseln befindet, mehr US-Finanzmittel für Infrastrukturprojekte erhalten. Bis zum ersten Quartal dieses Jahres wurden bis zu 66,57 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Einrichtungen für eine ganze Reihe von Zwecken, darunter humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe (HADR), aber auch für Flugzeugparkplätze, Treibstofflager, Landebahn-Upgrades und Befehls- und Kontrollinfrastruktur, bereitgestellt.

Die nahegelegene Balabac Air Base, die erhebliche Investitionen von der philippinischen Regierung erhalten hat, hat in den letzten Jahren ebenfalls erhebliche Verbesserungen erfahren, einschließlich der Entwicklung einer 3.000 Meter langen Landebahn für militärische und zivile Zwecke.

Auch in den mehr nach Norden ausgerichteten Basen werden Upgrades vorgenommen. Im Mai kündigten die AFP an, dass bis zu 14 Projekte in den vier neuen EDCA-Basen mit US-Finanzierung errichtet werden sollen.

Im September gab Manila bekannt, dass es US-Hilfe beim Bau eines Kommandozentrums und eines Treibstofflagers am Lal-lo Airport sowie eines Piers und einer reparierenden Startbahn in der Camilo Osias Naval Base sucht. In diesem Monat wird erwartet, dass die USA mit dem Bau eines zivilen Hafens auf den abgelegenen nördlichsten Inseln Batanes voranschreiten.

Entscheidend ist, dass die Philippinen unabhängig von den Fortschritten der EDCA-Finanzierung ihre militärischen Einrichtungen auf der Insel Mavulis, die knapp über 100 Seemeilen von Taiwans südlichen Küsten entfernt liegt, sowie auf der Thitu-Insel in der Spratly-Inselgruppe im Südchinesischen Meer weiter ausbauen.