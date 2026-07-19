Die Spekulationen über eine Bodenoffensive im Iran nehmen erneut Fahrt auf, während die USA versuchen, die Küstenzone zu „isolieren“

Simplicius

Trump führt seinen neokonservativen „ewigen Krieg“ gegen den Iran weiter, ohne dass ein Plan oder ein Ende absehbar ist. Jüngsten Berichten zufolge beabsichtigt er nun, die Angriffe auf iranische zivile Infrastruktur wie Kraftwerke und andere Ziele in den kommenden Wochen zu eskalieren.

Die beunruhigenderen Berichte behaupten, Trump plane weiterhin eine Art Bodenoffensive. Allerdings würde diese wahrscheinlich den Inseln gelten und nicht von US-Truppen – oder zumindest nicht von US-Truppen an der Spitze des Angriffs.

Trump selbst deutete dies an und ließ durchblicken, dass andere Golfstaaten die Bodentruppen stellen sollten.

„Wir haben andere Leute, die für uns eine Kampagne vor Ort durchführen würden.“

Tatsächlich enthüllt Trump in dem oben genannten Interviewausschnitt einige recht aufschlussreiche Dinge.

Beachten Sie zunächst, was er über den Verzicht auf Angriffe auf die Ölterminals auf der Insel Kharg sagt. Er erklärt, sie repräsentierten einen bedeutenden Teil der Weltwirtschaft, was unsere seit Monaten vertretene Ansicht bestätigt: Trump sitzt in gewisser Weise in der Falle, denn trotz all seiner Prahlerei würde er sich mit der Zerstörung der iranischen Ölinfrastruktur selbst schaden, da dies sowohl seine eigene Wirtschaft als auch die der Welt ruinieren würde.

Doch die strategisch aufschlussreichere Information war seine Aussage: „Wenn wir sie weit genug und tief genug zurückdrängen, würde ich [die Insel Kharg einnehmen].“

Hier gibt er ganz klar zwei Dinge zu:

Die USA sind derzeit nicht in der Lage, die Insel Kharg einzunehmen, da dies zu gefährlich ist . Iranische Kapazitäten sind weiterhin vorhanden und würden verheerende Verluste unter den US-Truppen verursachen. Trumps Plan scheint darin zu bestehen, die Küstenregion über einen längeren Zeitraum zu bombardieren, um die Angriffsfähigkeit des Irans so weit zu schwächen, dass sie „tief genug“ zurückgedrängt wird, um einen sicheren Korridor für die Landung von Truppen auf der Insel Kharg zu schaffen.

Trumps „ideales“ Ziel ist offensichtlich die Eroberung der iranischen Ölanlagen auf der Insel Charg und damit der Diebstahl des Öls – ein wahrer Todesstoß für Trump. Die Erfolgsaussichten sind jedoch äußerst gering.

Das WSJ bestätigt, dass solche Pläne weiterhin die verblendeten Köpfe der US-Führung bevölkern:

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-leans-toward-expanding-us-military-operations-in-iran-6c230462

Aus dem oben genannten WSJ-Artikel:

Der Versuch, die Insel Kharg, Irans wichtigsten Ölexportplatz, einzunehmen, würde nicht nur der iranischen Ölindustrie schaden, sondern auch amerikanische Streitkräfte unmittelbar gefährden. US-Beamte und Analysten warnen, dass die Truppen leichte Ziele für iranische Raketen und Drohnen wären.

Der pensionierte Marinegeneral Frank McKenzie sagte, die USA sollten eine Operation auf der Insel Kharg weiterhin in Erwägung ziehen. „Das sollten wir erwägen, denn der Besitz iranischen Territoriums wäre ein wichtiger Faktor bei künftigen Verhandlungen mit dem Iran“, sagte er am Sonntag in der CBS-Sendung „Face the Nation“.

Ein weiterer Artikel im WSJ entwirft ein noch extremeres Szenario, in dem nicht nur die Inseln, sondern das gesamte iranische Kernland entlang der Küste eingenommen werden sollen:

Landinvasion

Im Extremfall stünde Trump die Option einer großangelegten und kostspieligen Bodenoffensive zur Verfügung, um das Gebiet um die Wasserstraße zu erobern, deren felsige Ufer besondere Herausforderungen darstellen. Dies würde Tausende von Soldaten erfordern und voraussichtlich Monate dauern.

Der Iran bereitet sich seit der Zeit vor dem Krieg auf eine mögliche Invasion vor. Die paramilitärischen Islamischen Revolutionsgarden verfügen neben der regulären Armee des Landes über 190.000 Soldaten und sind auf Kämpfe gegen besser bewaffnete Gegner spezialisiert.

Eine Bodenoperation an der iranischen Küste würde die US-Truppen extrem anfällig für Angriffe aus dem Hinterland des Landes machen, sagte David Des Roches, ein ehemaliger US-Verteidigungsbeamter mit Schwerpunkt Persischer Golf.

Und manche glauben, die USA würden nun die Voraussetzungen schaffen und das Schlachtfeld für genau diese Möglichkeit gestalten:

Wie oben erwähnt, haben die USA gestern tatsächlich mehrere wichtige Brücken zerstört, die die Küstenregion Bandar Abbas mit den benachbarten westlichen Regionen Larestan und Shiraz verbinden:

Mehdi H.@mhmiranusa​mhmiranusa

Ich habe meine Karte der blockierten Straßen in der Nähe der Straße von Hormuz aktualisiert, um die neuen US-Ziele aufzunehmen: die beiden Brücken und den Tunnelausgang, die bei den heutigen US-Luftangriffen getroffen wurden, sowie die Eisenbahnbrücke, die heute Morgen im Iran angegriffen wurde.

3:34 Uhr · 18. Juli 2026 · 8190 Aufrufe Views

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Iranian Fars News bestätigte:

Erinnern wir uns daran, dass der israelische Plan darin bestand, kurdische Streitkräfte über die irakische Grenze in den Iran zu schicken, und dass die USA vor kurzem eine Art anti-iranischen Putsch im Irak inszeniert haben, wobei spekuliert wird, dass dies in Vorbereitung darauf geschah, den Boden für einen Bodenangriff auf den Iran zu bereiten, indem zunächst iranische Stellvertreter im Irak geschwächt wurden.

Trump hofft möglicherweise naiv darauf, dass andere Golfstaaten einspringen und solche Unterstützung vor Ort anbieten, was unwahrscheinlich ist.

Trump wird von seinen Mossad-nahen Kreisen mit Falschinformationen über den Iran gefüttert. Ein Beispiel dafür ist der folgende Austausch, in dem Trump ein völliges Unwissen – oder gar Desinteresse – darüber offenbart, wie viel Kampfkraft die Iraner noch besitzen:

Also: „Niemand weiß“, wie viele Raketen der Iran besitzt, nicht einmal Trump oder die USA. Aber keine Sorge, der Iran „wird sehr bald besiegt sein“, bemerkt der prahlerische US-Präsident gelassen.

Was Hormuz betrifft, so tut das CENTCOM weiterhin so, als sei die Region völlig „offen“, während selbst neutrale Seestreitkräfte den USA ins Gesicht lachen:

Lesen Sie den folgenden, vom WSJ veröffentlichten Dialog und Sie werden herzhaft lachen:

https://www.wsj.com/world/middle-east/controlling-hormuz-would-take-more-us-troopsand-even-more-risk-fa77a35d

Trump hingegen scheint zu glauben, dass „das Öl fließt wie nie zuvor“, wie aus einer weiteren wirren Tirade hervorgeht:

Einige Experten vertreten nun die Ansicht, dass der Iran seine Position in Hormuz möglicherweise überschätzt, da die Golfstaaten zunehmend Öl über Pipelines im Landesinneren umleiten, sodass Hormuz theoretisch keine Einflussmöglichkeit mehr für den Iran hätte.

Das Problem dieser These ist, dass sie die Kerndynamik des gesamten Krieges verkennt. Hormus bot sich der US-Regierung als willkommener Brennpunkt an, auch weil Trump nach der Niederlage im Krieg gegen den Iran glaubte, die Befreiung von Hormus könne als schneller Ausweg und Schadensbegrenzungsplan genutzt werden, um das Gesicht zu wahren.

In Wirklichkeit hat Hormuz nichts mit der Unfähigkeit der USA zu tun, den Iran zu besiegen, seine Führung zu stürzen und das Land in einen zersplitterten Klientelstaat und eine Bananenrepublik zu verwandeln.

Hormuz hatte nichts mit der Unfähigkeit der USA zu tun, ihre Stützpunkte gegen iranische Angriffe zu verteidigen, die einen Großteil der wichtigsten regionalen Einrichtungen der USA beschädigten oder zerstörten. Selbst wenn man Hormuz außer Acht ließe, bliebe die Tatsache bestehen, dass die ziellose Bombardierungskampagne der USA nicht in der Lage ist, den iranischen Staat so weit zu schwächen, dass es kein Zurück mehr gibt.

Kurz gesagt: Der Iran hat sich erfolgreich mit seinen eigenen, ihm innewohnenden militärischen Mitteln gegen einen umfassenden Angriff Israels und der USA verteidigt, wobei diese Mittel wenig mit Hormuz zu tun haben und auch nicht auf Hormuz angewiesen sind.

Sicherlich setzt die Meerenge die USA unter Druck, da wirtschaftliche Hilfsleistungen nach und nach versiegen und die Ölpreise steigen. Doch selbst wenn man diesen Faktor außer Acht ließe, blieben noch andere wichtige Zeitgeber bestehen, allen voran die schwindenden US-Waffenbestände, das schwindende innenpolitische Kapital usw.

Ganz abgesehen davon, dass der Iran die neu vorgeschlagenen Pipelines und Infrastrukturen angreifen kann, was das ganze Vorhaben im Grunde von vornherein zunichtemacht.

Aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass die jüngsten Angriffe des Irans erneut große Teile der US-amerikanischen und verbündeten Stützpunkte zerstört haben.

Hier auf dem King Faisal Luftwaffenstützpunkt in Jordanien:

MenchOsint@ MenchOsintMenchOsint

Es gab definitiv Opfer auf dem Luftwaffenstützpunkt King Faisal. Und nein, die Truppen wurden nicht vorher evakuiert; neue Unterkünfte wurden erst ab Mai 2026 auf demselben Stützpunkt errichtet, also während des Krieges. (ht @tom_bike )

MenchOsint @ MenchOsintMenchOsint

? Satellitenbilder des King Faisal Air Base in Jordanien, die von iranischen Medien veröffentlicht wurden, zeigen Schäden an drei Orten, darunter ein neu errichtetes Gebäude auf dem Stützpunkt. https://t.co/4HPILmeK7Q

18:20 Uhr · 17. Juli 2026 · 16.500 Aufrufe Views

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Sie behaupten weiterhin, keine Opfer zu verzeichnen, während nach den iranischen Angriffen erneut große Mengen von C-17-Transportflugzeugen mit Ambulanzkapazität beim Verlassen der Region gesichtet wurden.

Iran führt massive Angriffe auf wichtige Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten durch. ▪️Satellitenbilder zeigen die Folgen von Angriffen der iranischen Revolutionsgarden auf eine amerikanische Seeüberwachungsradarstation auf den Salam-Felsen sowie auf ein Luftverteidigungsradar im omanischen Ghanam-Gebiet. ▪️Der Iran gab außerdem Angriffe auf drei Gebäude im Militärkomplex Zaid in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und auf den Militärstützpunkt König Faisal in Jordanien bekannt.

Die MQ-9 Reaper-Flotte wurde ebenfalls weiterhin massakriert, als eine weitere Maschine von iranischen Streitkräften abgeschossen wurde.

Eine weitere amerikanische MQ-9A Reaper Aufklärungs- und Kampfdrohne, die von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde, ist in den Bergen des Landkreises Dehloran im Süden der Provinz Ilam an der Grenze zum Irak gefunden worden. Die Revolutionsgarden hatten zuvor gemeldet, dass eines ihrer Luftabwehrsysteme eine MQ-9A in der Nähe von Andimeshk im Norden der Provinz Chuzestan abgeschossen hatte. Es dürfte sich um dieselbe Drohne handeln, da die Landkreise Andimeshk und Dehloran direkt aneinandergrenzen.

Aktuell verlegt die USA erneut massiv Truppen und Flugzeuge von Europa in den Nahen Osten, darunter weitere Kampfflugzeuge, was nur auf weitere Luftangriffe hindeuten kann:

COLA❄️@ 0xcoked0xcoked

Die USA verlegen seit 14 Stunden im Notfall europäische Kampfflugzeuge zurück in den Nahen Osten – genauer gesagt nach Israel. Dies deutet stark auf eine bevorstehende massive Eskalation am Wochenende hin. Israel wird sich dem Konflikt anschließen.

COKE❄️ @ 0xcoked0xcoked

Die Art und Weise, wie die USA derzeit zivile Infrastruktur und Brücken aggressiv angreifen, lässt vermuten, dass der Iran etwas Kritisches getroffen hat und dies die Wutreaktion darauf ist. Ich frage mich, was es war.

19:19 Uhr · 17. Juli 2026 · 6750 Aufrufe Views

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Angesichts der jüngsten Aktivitäten der US-Lufttransportflotte in der Region scheint es, als würden die Amerikaner erneut Ressourcen für Angriffe gegen den Iran mobilisieren. Die Luftbrücke operiert nahezu mit der gleichen Intensität wie vor Beginn der Operation „Epic Fury“.

Der prominente iranische Akademiker Seyed Marandi behauptet, Trump plane definitiv eine Art Landinvasion zusammen mit seinen Verbündeten am Golf:

Seyed Mohammad Marandi@s_m_marandi​s_m_marandi

Seit Wochen plant das Trump-Regime im Geheimen schwere Luftangriffe und eine Bodeninvasion mit Unterstützung arabischer Diktaturen. Der Iran bereitet sich seinerseits stillschweigend auf eine große Konfrontation vor. Sollte Trump diesen Angriff starten, werden die arabischen Regime am Persischen Golf nicht überleben.

20:34 Uhr · 14. Juli 2026 · 377.000 Aufrufe Views

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Alles hängt davon ab, ob Trump glaubt, die iranische Abschreckung sei, wie er zu Beginn andeutete, „weit genug ins Landesinnere zurückgedrängt“. Sollten seine Berater ihm versichern, dass das Gebiet sicher ist, könnte er einen Versuch unternehmen, doch allem Anschein nach bräuchte es weitere Bombardierungen und die Zerstörung iranischer Anlagen, um diesen Punkt überhaupt zu erreichen.

Der Iran droht seinerseits weiterhin mit der Schließung von Bab Al-Mandab als letztem Hebel zur Eskalation, falls die USA iranische Kraftwerke und andere wichtige zivile Infrastruktureinrichtungen bombardieren sollten.

Als abschließendes Video, das die Ohnmacht der USA bei der Verhinderung iranischer Maßnahmen in Hormuz demonstriert, hört man hier Rubios Stimme brechen, während er theatralisch in die Rolle der „Karen“ schlüpft und droht, die UN-Menschenrechtsabteilung wegen Iran einzuschalten.

„Welchen Zweck hat die UNO?“, fragt er, „wenn sich die Organisation weigert, gegen Irans Herrschaft über Hormuz vorzugehen.“

Also gut, Marco: Die Straße von Hormus war völlig offen, bevor du einen unprovozierten Angriffskrieg gegen den Iran begonnen hast. Jetzt sprengt dein eigener Präsident nicht nur Schiffe in der Straße – genau wie der Iran –, sondern plant, spiegelbildlich dazu, sogar Mautgebühren für Transitländer einzuführen.

Welchen Rechtsverletzer sollte die UNO strafrechtlich verfolgen?