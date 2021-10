Die Spiegel-Lügen der letzten Woche, Teil 7: Was Spiegel-Leser über Hyperschallwaffen nicht erfahren

Russland hat bereits Hyperschallrakete in Dienst gestellt, China hat wahrscheinlich eine erste solche Waffe getestet, der Westen ist um Jahre im Rückstand. Aber warum gibt es diese gefährlichen Waffen überhaupt? Das erfährt der Spiegel-Leser nicht.

Da ich derzeit mit der Arbeit an meinem Buch über die Netzwerke hinter der Pandemie sehr ausgelastet bin, komme ich kaum dazu, auch noch Artikel zu schreiben. Sollten Sie noch nicht mitbekommen haben, worum es bei dem Buch geht, lesen Sie zunächst diesen Artikel und dann diesen Artikel, die Reihenfolge ist wichtig, weil sie aufeinander aufbauen.

Normalerweise hätte ich auf die dreisten Lügen, die sich der Spiegel letzte Woche geleistet hat, sofort reagiert. Nun tue ich es eben mit ein wenig Verspätung und was als kleine Sonderreihe für eine Woche gedacht war, setze ich nun fort, weil der Spiegel mir so viel Material liefert, dass die Sonderreihe in ihre zweite Woche geht.

Genießen Sie also zusammen mit mir Teil 7 der „Spiegel-Propagandashow“

Der Spiegel führt die Leser auf die falsche Fährte

Der Spiegel hat aus Anlass des wahrscheinlichen Tests einer Hyperschallrakete durch China einen Artikel zu