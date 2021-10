Trumps neue Social-Media-Plattform signalisiert seine Absicht für die Wahlen im 2024

Paul Antonopoulos, unabhängiger geopolitischer Analyst

Das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump angekündigte neue Social-Media-Netzwerk könnte zu einem Zufluchtsort für all jene werden, die zum Schweigen gebracht wurden. Dies könnte sich für Donald Trump auszahlen, wenn er plant, auch an den Wahlen 2024 teilzunehmen. Ein großes Problem für ihn ist jedoch, wie er das Monopol von Twitter, Facebook und anderen umgehen kann. Die Ankündigung, ein neues soziales Mediennetzwerk mit dem Namen „Truth“ zu starten, ist nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten eine Möglichkeit, „der Tyrannei der Tech-Giganten die Stirn zu bieten“.

Trump sagte bei der Ankündigung des Starts, dass wir in einer Welt leben, in der die Taliban eine große Präsenz im Fernsehen haben, während, wie er sagt, der beliebteste amerikanische Präsident zum Schweigen gebracht wurde. Er fügte hinzu, dass eine Antwort auf das Monopol bald folgen wird.

Es besteht ein echter Bedarf an einer solchen Plattform, da eine große Anzahl von Nutzern sozialer Medien gelöscht und daran gehindert wurde, auf den etablierten Plattformen zu agieren. Trump selbst wurde auf Twitter und Facebook zensiert. Zu Beginn seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2015 hatte Trump etwa drei Millionen Follower auf Twitter, aber als er von der Plattform entfernt wurde, hatte er 90 Millionen.

Es ist davon auszugehen, dass Truth eine große Zahl konservativer Nutzer von Facebook und Twitter anziehen kann, was nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen politischen Anreiz für die Schaffung eines Social-Media-Netzwerks darstellt. Wie angekündigt, soll seine Plattform ab Februar 2022 in Betrieb gehen, was bedeutet, dass er bis zu den nächsten US-Wahlen zwei Jahre Zeit hätte, sein Publikum aufzubauen, um die Zensur durch konkurrierende soziale Medien und Mainstream-Medien zu umgehen.

Es ist jedoch zu erwarten, dass eine neue Plattform große Probleme haben wird, wenn sie die großen sozialen Netzwerke herausfordern will, da Twitter, Facebook und Google über so viele Ressourcen verfügen. Facebook, das drei Milliarden Nutzer hat, verfügt über Tausende von Servern, um die unglaubliche Menge an Datenverkehr aufrechtzuerhalten, die es zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Es ist nicht bekannt, mit wie vielen Nutzern Truth rechnet und welche Ressourcen zur Verfügung stehen werden, aber es wird sicherlich nicht das Niveau von Facebook erreichen.

Amazon, einer der größten Hosting-Anbieter der Welt, hat Parler, ein weiteres soziales Netzwerk, das nach der Zensur von Trump Mitte 2020 bekannt wurde, gesperrt. Wenn Trump wirklich frei von potenzieller Zensur sein will, muss er die notwendige Infrastruktur aufbauen, was sicherlich ein kostspieliges Unterfangen sein wird.

Es sei daran erinnert, dass Parler, ein von amerikanischen Konservativen genutztes Netzwerk, aus den Stores von Apple und Google entfernt wurde, weil es angeblich die „Sicherheit der Nutzer schützen“ wollte. Parler verklagte Amazon wegen des schweren Schlags, den es durch die Unterbrechung der Webhosting-Dienste erlitt, nachdem Apple und Google den Vertrieb seiner App eingestellt hatten.

Ob Trumps Plattform all diese Hindernisse überwinden kann, wirft auch die Frage auf, ob sie Menschen unterschiedlicher politischer Ausrichtung anziehen könnte. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Liberale und Linke auf der Plattform anmelden und wahrscheinlich bei Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Plattformen bleiben werden.

Es sei daran erinnert, dass es kürzlich Zeugenaussagen aus einer Anhörung im amerikanischen Kongress gab, die behaupteten, Facebook sei zensurlastig und zu liberal. Es gibt wahrscheinlich eine große Anzahl unzufriedener Nutzer von Facebook und Twitter, die daran interessiert sein könnten, zu einer anderen Plattform zu wechseln. Nicht nur Konservative werden auf den gängigen Social-Media-Plattformen zum Schweigen gebracht, sondern auch Nutzer, die Israel kritisieren. Auf Facebook kann sogar die Erwähnung der Hisbollah in einem Beitrag dazu führen, dass der Nutzer verwarnt oder gesperrt wird.

In diesem Sinne ist Trumps Idee gut, aber die Frage ist, ob er in der Lage sein wird, die etablierten Social-Media-Plattformen zu ersetzen. Die Idee wird Trumps Gegnern sicherlich nicht gefallen, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in der Lage sind, Menschen zu zensieren, die nicht ähnliche Ansichten und Ideologien vertreten.

Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Truth kurz- bis mittelfristig in der Lage sein wird, Facebook oder Twitter zu stürzen, aber es wird sicherlich als Plattform dienen, um vielen, die zum Schweigen gebracht wurden, eine Stimme zu geben. Da Trump wahrscheinlich Millionen von Anhängern bekommen wird, sobald seine Plattform online ist, wird es für den ehemaligen Präsidenten unmöglich sein, wieder zum Schweigen gebracht zu werden. Gleichzeitig werden die Mainstream-Medien ihre Augen nicht von Trumps Beiträgen auf Truth lassen können und sicherlich Schlagzeilen darüber schreiben. Eine solche Plattform könnte für Trump von Vorteil sein, wenn er 2024 wiedergewählt werden möchte.