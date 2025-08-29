Die staatlichen Krankenkassen im Bunde mit den Politik- und Pharma-Interessen

Nur einzelne Mediziner machten sich bisher Gedanken, welche Rolle die staatlichen Pflicht-Krankenkassen, die sich „Gesundheitskassen“ nennen, in der Covid-Plandemie zu Lasten der Versicherten gespielt haben und weiter spielen. Nun greift auch der bekannte Medizinkritiker und Medizinhistoriker, Univ.-Doz. Dr. med. Gerd Reuther, die „Gesundheitskassen“ in Österreich und Deutschland scharf an: „Mit ´Covid-19` war die Maske der vermeintlichen Treuhänder von Versichertengeldern spätestens gefallen. Der größte Anschlag auf die Gesundheit wäre ohne die bereitwillige Finanzierung durch die ´Gesundheitskassen` nicht möglich gewesen.“1

Auch der Arzt für Allgemeinmedizin Ralf Tillenburg hatte Anfang dieses Jahres in einem geharnischten Schreiben an die Techniker-Krankenkasse scharf kritisiert, dass die Krankenkassen das perfide Spiel der Politiker, mit dem diese das Gesundheitssystem zerstören, von Anfang an wider besseres Wissen mitgemacht hätten. Er schreibt unter anderem: