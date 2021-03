Die Statistiken über Covid-Impfstoff Verletzungen und Tod nicht summieren

Es gibt ein großes Rätsel, das gelöst werden muss.

Es geht darum, wie viele Menschen durch die Covid-Impfstoffe krank werden und sterben.

Es gibt Berichte aus der ganzen Welt über eine große Anzahl älterer Menschen, die genau zu dem Zeitpunkt sterben, an dem sie geimpft werden.

In seltenen Fällen sickern diese Berichte über diese Todesfälle sogar in die Mainstream-Presse. Ein Beispiel ist dieser Bloomberg-Artikel vom 16. Januar 2021. Darin wird die norwegische Arzneimittelbehörde zitiert, die mehr als ein Dutzend Todesfälle, vielleicht auch viel mehr, bei Menschen über 75 Jahren auf Auswirkungen des Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoffs wie Übelkeit und Erbrechen zurückführt.

Und ich habe aus erster Hand gehört, dass viele Menschen nach der Impfung krank werden, besonders Senioren. Ich habe das auch von anderen gehört, auch von Fachleuten im Gesundheitswesen.

Aber Offizielle verkünden fast immer schnell, dass die Todesfälle nicht durch die Impfstoffe verursacht werden. Stattdessen erzählen sie uns, dass schwere Verletzungen extrem selten sind.

Zum Beispiel sagte Ontarios oberster Beamter für öffentliche Gesundheit, Dr. David Williams, am 11. Februar 2021, dass es bisher nur vier ernsthafte unerwünschte Ereignisse bei mehr als 380.000 verabreichten Impfstoffdosen gegeben habe.

Zwei der vier waren schwere allergische Reaktionen, berichtete er. Einer war eine „Nierenverletzung“. Die vierte war „ein ungewöhnliches Ereignis. Und die Details [davon] sind nicht verfügbar,“ Dr. Williams sagte. Er erwähnte keine Todesfälle.

Das sind also vier schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei 380.000 Injektionen, was etwa 1 von 100.000 oder 0,001% entspricht.

Das passt nicht zu den Fakten vor Ort.

Es gibt mindestens drei Hinweise darauf, warum es eine dramatische Unterberichterstattung über schwere Erkrankungen und Todesfälle durch den Impfstoff gibt.

Ein Anhaltspunkt ist, dass Politiker und Gesundheitsbürokraten seit Jahren den Äther, die Wissenschaft und Gesundheitseinrichtungen mit der Botschaft überschwemmen, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind. Sie erzählen uns unaufhörlich, dass ernsthafte unerwünschte Ereignisse eins zu einer Million sind.

Das Gleiche gilt für die Covid-Impfstoffe. Man sagt uns, dass die Moderna-, Pfizer-BioNTech- und andere Impfungen in „großen klinischen Studien“ gründlich getestet wurden, bevor sie in der breiten Bevölkerung eingesetzt wurden. Und dass sie überstürzt eingesetzt werden mussten, weil sie inmitten des weltweiten Covid-Notfalls entscheidend für die Rettung von Leben sind.

Der zweite Hinweis für hier in Ontario ist, dass dieselbe Person, die für die überstürzte Verabreichung von Impfstoffen in die Arme von Millionen von Menschen verantwortlich ist, auch das Büro leitet, das Todesermittlungen führt, einschließlich der Todesfälle von Menschen, die an Covid gestorben sind oder die kurz nach der Verabreichung eines Covid-Impfstoffs verstorben sind.

Diese Person ist Dirk Huyer. Ich habe schon früher über seine Prominenz geschrieben, die das offizielle Covid-Narrativ vorantreibt und die Covid-Impfstoffe in die Arme von Millionen von Ontariern stürzt.

(Am 11. und 26. Mai 2020 dokumentierte ich seine Rolle bei der drastischen Änderung der Art und Weise, wie Todesfälle in Ontario gehandhabt werden, was es viel schwieriger macht, festzustellen, ob ein Tod, der Covid zugeschrieben wird, stattdessen durch etwas anderes verursacht wurde; und am 20. Oktober 2020 schrieb ich darüber, wie Huyer die bürokratische Leiter erklommen hat, indem er den Mächtigen diente und nicht der Bevölkerung).

Andere haben auch darüber geschrieben, wie das Büro des Chief Coroner für Ontario schockierend schlecht unter seiner Aufsicht gearbeitet hat. Zum Beispiel haben investigative Journalisten der National Post, des Toronto Star und des Hamilton Spectator gezeigt, dass Huyer und ein Kollege wahrscheinlich eine vielbeschäftigte forensisch-pathologische Abteilung im Südwesten Ontarios aus Rache dafür geschlossen haben, dass die Mitarbeiter der Abteilung offizielle Beschwerden über das schikanöse Verhalten des Paares, einschließlich der Einmischung in evidenzbasierte Entscheidungen, eingereicht haben.

Und der Jahresbericht 2019 des Ontario Auditor General Bonnie Lysyk widmet ein Kapitel dem Office of the Chief Coroner und dem Ontario Forensic Pathology Service.

Zu den schwerwiegenden Defiziten, die sie dokumentiert, gehören:

Das Büro verpasst die Möglichkeit, seine Daten zur Todesfalluntersuchung effektiver zu nutzen, um Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und zur Reduzierung vermeidbarer Todesfälle zu identifizieren.“

Offiziell hat Dirk Huyer keine direkte Rolle bei Untersuchungen von Todesfällen im Zusammenhang mit Covid. Stephanie Rea, eine Sprecherin von Huyer und seinem Büro, antwortete auf eine entsprechende Frage von mir; sie gab in einer E-Mail an mich an, dass Huyer sich im vergangenen August aus solchen Untersuchungen zurückgezogen hat:

Der Chief Coroner für Ontario hat sich von jeglicher Arbeit, die das Office of the Chief Coroner in Bezug auf COVID-19 macht, zurückgezogen, um die Unparteilichkeit des Todesermittlungssystems zu wahren. Die mit COVID-19 zusammenhängende Arbeit des Büros des Chief Coroners wird von zwei stellvertretenden Chief Coroners beaufsichtigt.“

Allerdings sagt Dr. Huyer nicht, dass er sich selbst zurückgezogen hat. Und er schien in einer Pressekonferenz anzudeuten, dass er an der Untersuchung einer Person beteiligt war, die starb, nachdem sie einen der Covid-Impfstoffe erhalten hatte.

Der dritte Anhaltspunkt ist, dass Ärzte selten über unerwünschte Ereignisse berichten. Wenn Menschen nach einer Impfung wirklich krank werden oder sterben, schreiben die Ärzte das allem anderen zu als den Impfstoffen. Das ist schon seit Jahren so. Jeder, der laut darüber nachdenkt, ob die Covid-Impfstoffe oder andere Impfungen Schaden verursachen, wird sofort als „Impfgegner“ und „Anti-Wissenschaft“ gebrandmarkt. Das ist eine karrierebedrohende Konsequenz für Mediziner.

Und natürlich kommt noch ein enormer Druck hinzu, dem Drängen nachzukommen, Milliarden von Menschen in möglichst kurzer Zeit zu impfen.

*

Das ist also der Stand der Dinge. Mehr als eine halbe Million Impfdosen wurden allein in Ontario an Menschen verabreicht. Die Eile ist groß, um alle 15 Millionen Menschen in der Provinz bis September zu impfen. Und die Mainstream-Medien schreien danach, das Ganze noch mehr zu beschleunigen.

Das alles führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von den Behörden die Wahrheit darüber erfahren, wie viele Menschen durch die Impfungen krank werden oder sterben, sehr gering ist.

Also werden wir das Geheimnis selbst lösen müssen.

Ich habe gerade gehört, dass eine Organisation namens VaxxTracker in die Bresche gesprungen ist. Die Website der Organisation sagt, dass sie:

denjenigen, die eine Impfung erhalten haben, einen sicheren Ort zu bieten, um negative Nebenwirkungen zu melden und die Entwickler bei ihrer Arbeit an der Perfektionierung zu unterstützen. Die VaxxTracker-Webseite agiert unabhängig von allen Regierungs-, Pharma- oder Lobbygruppen. Wir vertreten diejenigen, die bereits eine Impfung erhalten haben oder diejenigen, die erwägen, sich impfen zu lassen.“

Vielleicht können wir mit kollektiven Bemühungen wie dieser die wahren Statistiken ans Licht bringen.