Die störenden Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ sind Agenten des Staates, die eine weitreichende Lizenz zum Stören und Vandalisieren erhalten haben, um die grüne Agenda zu fördern

Die Frage, die man sich bei jedem linken Protest stellen muss, ist nicht, warum ihn niemand stoppt, sondern wessen Interessen er dient.

Es ist schwer, nicht über die selbstverliebten Klimaverrückten der Letzten Generation zu lachen.

Ihre Mitglieder geben oft unglaublich naive öffentliche Erklärungen ab und blamieren sich mit dummen öffentlichen Aktionen, ihre Umweltanliegen sind inkohärent und unbegründet, und ihre Mitgliedschaft ist gespickt mit jungen Frauen aus der Mittelschicht, die ihre apokalyptischen Obsessionen schnell vergessen, wenn die Schulferien anstehen.

Dabei wird leicht übersehen, dass sie tief in das dichte NGO-Klimanetzwerk eingebettet sind. Wichtige Aktivisten erhalten Gehälter von einer Berliner Organisation namens Wandelbündnis, die Gelder aus dem Climate Emergency Fund weiterleitet. Letzterer wurde von der amerikanischen Öl-Erbin Aileen Getty mitbegründet und finanziert ähnliche Aktivisten-Organisationen in anderen Ländern, wie Renovate Switzerland und Just Stop Oil im Vereinigten Königreich. Es handelt sich um ein internationales Netz von Aktivistenorganisationen, die aus dem Zentrum des Imperiums finanziert werden – wo es mysteriöserweise nur selten oder nie zu solchen Protesten kommt.

Es kann kein Zufall sein, dass sich die Letzte Generation darauf konzentriert hat, den Verkehr in Berlin zu blockieren, während der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Reihe von lange geplanten und wirtschaftlich katastrophalen Maßnahmen für die Energiewende in der Bundesrepublik umsetzen will. Ihre ständigen Proteste sorgen für Unruhe und Hysterie in der deutschen Hauptstadt und dafür, dass der Klimawandel nie aus den Schlagzeilen verschwindet. Es kann auch kein Zufall sein, dass der deutsche Staat sich sehr anstrengen muss, um den Anschein einer Opposition gegen diese widerwärtigen Demonstranten aufrechtzuerhalten, während er in Wirklichkeit nicht viel tut. Olaf Scholz nutzte einen öffentlichen Auftritt, um die Aktivisten als „verrückt“ zu bezeichnen, woraufhin sie die Berliner SPD-Zentrale mit orangefarbener Farbe beschmierten. Die bis dato wichtigste Durchsetzungsmaßnahme erfolgte einige Tage später, als die Münchner Staatsanwaltschaft großangelegte Razzien in den Wohnungen der Aktivisten anordnete, ihre Website abschaltete und einen Teil ihres Vermögens beschlagnahmte. Dies führte zu einer bizarren Verurteilung durch Amnesty International und veranlasste sogar die Vereinten Nationen, den Schutz der Klimaaktivisten zu fordern. Das hielt die Letzte Generation jedoch nicht davon ab, aus der Publicity Kapital zu schlagen und ihren Protest fortzusetzen.

Wie die Berliner Zeitung feststellt, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft mit der „Letzten Generation“ äußerst nachsichtig um. Sie ermitteln und klagen die Aktivisten wegen des geringeren Delikts der „Nötigung“ an und nicht wegen der viel schwerwiegenderen „Freiheitsberaubung“, auf die das Festhalten Tausender Autofahrer in ihren Autos eigentlich hinausläuft. Und wenn sie sogar wegen dieser geringeren Vergehen vor Gericht gestellt werden, erhalten die Aktivisten im Allgemeinen nur Geldstrafen von einer mitschuldigen Justiz und werden nur selten inhaftiert. Das ist wichtig, denn es gibt nicht sehr viele von ihnen; würde der Staat beginnen, Mitglieder der Letzten Generation systematisch zu inhaftieren, wäre es mit den Verkehrsbehinderungen bald vorbei.

Proteste gegen autoritäre Hygienemaßnahmen wurden während der Coronapandemie im ganzen Westen systematisch geächtet. In Deutschland waren die Demonstranten unglaublicher Polizeibrutalität und hohen Strafen ausgesetzt, und die politische Polizei ermittelte gegen ihre Organisationen als angebliche „Feinde der Demokratie“. Während linke Demonstranten wie die Letzte Generation viel eher als antidemokratisch eingestuft werden könnten, sind sie überhaupt keine Gegner des Staates, sondern eher dessen lose verbundene Agenten. Polizei und Staatsanwaltschaft könnten die Blockaden und den Vandalismus jederzeit stoppen, aber sie tun es nicht. Die Letzte Generation und ihre Schwesterorganisationen sind Akteure einer ausgeklügelten Scharade, die der Klimaschutzpolitik einen populistisch-demokratischen Anstrich verleihen soll, der nicht vom Volk ausgeht, sondern von nicht rechenschaftspflichtigen Think Tanks, NGOs und bürokratischen Institutionen. Ihre radikale Rhetorik lässt auch die wirklich verrückten Politiker, die die Energiewende steuern, vernünftig und moderat erscheinen. Wir sehen vor uns die Entstehung einer völlig neuen Art von Autoritarismus, der sich in die Formen und Ordnungen der liberalen Demokratie kleidet, während er einer verwirrten und desorientierten Bürgerschaft eine Politik von oben nach unten aufzwingt. Der Autoritarismus der DDR war viel direkter und daher leichter zu bekämpfen.