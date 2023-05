Ehemaliger Kongressabgeordneter warnt vor Weltregierung: „Wenn wir nicht eingreifen, ist die Sache erledigt“.

Nächstes Jahr wollen sie damit beginnen, den Pandemievertrag der WHO und 300 Änderungen der Internationalen Gesundheitsrichtlinien in einem Dokument zusammenzufassen. Die Absicht sei, dann alles durchzudrücken, sagte die ehemalige US-Kongressabgeordnete Michele Bachmann in Bannons War Room

Zuerst werden die Falten ausgebügelt, und dann werden sie im nächsten Jahr alles in Angriff nehmen, sagte sie.

Michele Bachmann spricht über die WHO und die Schaffung einer globalen Regierung!

„Sie schreiben eine neue Unabhängigkeitserklärung und eine neue Verfassung der Vereinigten Staaten, unter der wir und alle Menschen der Welt leben sollen.

