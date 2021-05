Die strategischen Konsequenzen einer möglichen französischen Militärintervention in Mosambik

Ein öffentlich zugänglicher Experten-Newsletter zu Mosambik-Nachrichten und -Ausschnitten von Mitte Mai sagt voraus, dass Frankreich eine begrenzte militärische Intervention in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks starten könnte, um die Offshore-Energievorkommen seines nationalen Champions Total zu schützen, was eine Analyse der strategischen Konsequenzen eines solchen Schrittes notwendig macht, falls er tatsächlich eintritt.

In der Ausgabe vom 16. Mai des Experten-Newsletters „Mozambique News Reports & Clippings“ wird vorausgesagt, dass Frankreich eine begrenzte militärische Intervention in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks starten könnte, um die Offshore-Energievorkommen seines nationalen Champions Total zu schützen, die von einem neu entdeckten Aufstand bedroht sind, den einige mit ISIS in Verbindung gebracht haben. Der Redakteur Joseph Hanlon leistet hervorragende Aufklärungsarbeit über dieses Szenario, und es ist allen interessierten Lesern sehr zu empfehlen, seine Arbeit vollständig zu lesen. Es folgen einige der wichtigsten Punkte, die er in seinem Newsletter in der Reihenfolge, in der sie eingeführt werden, darlegt:

Hinter den Kulissen wird in Europa zunehmend darüber diskutiert, ob Frankreich einen exklusiven Sicherheitskorridor im Norden Mosambiks erhalten soll oder ob stattdessen eine von Portugal geführte EU-Truppe die Führung übernehmen soll

Wie auch immer entschieden wird, es wird wahrscheinlich mindestens zwei Jahre dauern, bis sichtbare Fortschritte im Kampf gegen die Aufständischen/Terroristen vor Ort erzielt werden

ISIS wird wahrscheinlich die Optik einer ausländischen Militärintervention ausnutzen, um sowohl seine angebliche Rolle im Kampf als auch seine internationalen Rekrutierungsbemühungen zu erhöhen

Innenpolitische Grabenkämpfe in Mosambik und die anschließende Politisierung des Konflikts lassen vermuten, dass es bis nach den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2025 keinen klaren Konsens darüber geben wird

Einflussreiche internationale Verbände betrachten die Offshore-Region im Norden Mosambiks als Konfliktzone mit dem Risiko von Piraterie und anderen Bedrohungen, was die Versicherungskosten für Schiffe, die in diesen Gewässern operieren, erhöht

Maritime Sicherheit kann entweder einseitig von Frankreich erreicht werden oder gemeinsam, indem Frankreich, Südafrika, Indien (das einen Stützpunkt im nahen Mauritius hat) und Mosambik dort Patrouillen durchführen

Frankreich könnte das Modell der Grünen Zone von Bagdad nachahmen, um energierelevante Orte im Norden des mosambikanischen Festlandes durch Mauern, Stacheldraht, Drohnenüberwachung des Gebiets und andere Maßnahmen zu schützen.

Es gibt Gerüchte, dass Frankreich sogar die Kontrolle über die nahe gelegene Ferieninsel Vamizi übernehmen könnte, um dort Hubschrauber, Angriffs- und Überwachungsboote sowie Drohnenkontrollsysteme zu stationieren

Die anderen ausländischen militärischen Akteure, die man im Auge behalten sollte, sind Portugal, die USA, Ruanda, die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC), die EU und private Militärfirmen (PMCs, die Frankreich ebenfalls einsetzen könnte)

Eine militärische Intervention könnte jedoch nicht die möglichen sozioökonomischen und politischen Wurzeln des Konflikts angehen, sondern nur seine terroristischen Manifestationen bekämpfen, wodurch möglicherweise ein weiteres Mali, Somalia oder Libyen entstehen könnte

Hanlons Punkte sind alle sehr wichtig und sollten von allen interessierten Lesern gründlich reflektiert werden. Ausgehend von seiner impliziten Vorhersage, dass Frankreich die wahrscheinlichste Partei ist, die in diesem wachsenden Konflikt die Führung übernehmen wird, folgt daraus, dass man eine Analyse der strategischen Konsequenzen eines solchen Schrittes durchführen sollte, falls er tatsächlich eintreten sollte. Frankreich gilt als der militärische Hegemon Afrikas, obwohl es in Europa liegt, weil es in seinen ehemaligen Kolonien, die gemeinhin als „Françafrique“ bezeichnet werden, einen beherrschenden Einfluss ausübt. Mosambik liegt jedoch außerhalb von Frankreichs traditioneller „Einflusssphäre“ in Afrika.

Energie-Geopolitik

Das Interesse von Paris an dem Land rührt von den riesigen Offshore-Energiereserven her, die der nationale Champion Total vor dem Ausbruch des Konflikts vor einigen Jahren zu erschließen plante. Ursprünglich sollten diese Ressourcen das Leben des mosambikanischen Volkes, das zu den ärmsten der Welt gehört, verändern. Bedauerlicherweise haben die großen internationalen Korruptionsskandale der letzten Jahre den Ruf der regierenden Frelimo-Partei ruiniert, und es wird nun allgemein befürchtet, dass dieser Kohlenwasserstoff-Reichtum am Ende des Tages für den durchschnittlichen Mosambikaner wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen wird.

Dennoch sind diese Funde bedeutend genug, um einen starken Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Industrie zu haben, was dem Konflikt eine Art konspirative Dimension verleiht, da einige spekuliert haben, dass ausländische Kräfte den Aufstand/Terrorismus unterstützen könnten, um die Fertigstellung dieser Projekte zu verzögern. In jedem Fall sieht es nicht so aus, als würden sie in absehbarer Zeit in Betrieb gehen, wenn man die zunehmende Intensität der Gewalt dort bedenkt. Das ist der Grund, warum Paris eine militärische Intervention in Betracht zieht, um die Investitionen seines nationalen Champions zu retten.

Konflikte in der Region Indischer Ozean

Beobachter sollten die geostrategische Lage Mosambiks am südwestlichen Rand der Region des Indischen Ozeans (IOR) beachten, die heute als das wichtigste Gewässer der Welt gilt, da alle Prozesse des 21. Jahrhunderts dort zunehmend zusammenlaufen. Obwohl Mosambik nicht in der Nähe von europäisch-asiatischen Handelsrouten liegt, befindet es sich dennoch in der Nähe der französischen Inseln Mayotte und Réunion. Diese Lage könnte eine mögliche französische Militärintervention erleichtern, die in diesem Szenario die Beteiligung des Landes an seinem ersten IOR-Konflikt bedeuten würde.

Im Moment ist die IOR Schauplatz von vier bewaffneten Konflikten – im Norden Mosambiks, in Somalia, im Jemen und in Myanmar. Die ersten beiden sind sich vom Wesen her näher als die anderen, ergo Hanlons bereits erwähnte Befürchtung, dass sich der erste mit der Zeit in eine Variante des zweiten verwandeln könnte. In beiden zählt auch ISIS zu den Kriegsparteien, wenn auch in jeweils fragwürdigem Ausmaß. Aus diesem Grund wäre jede französische Militärintervention eine energiegeladene spirituelle Erweiterung der laufenden Operation Barkhane in der Sahelzone, die auf einer Anti-Terror-Basis gestartet wurde, obwohl sie auch Hintergedanken hat, wie z.B. das Stoppen der massenhaften Einwanderung in die EU.

Die französisch-indische strategische Partnerschaft

Da Indien den gesamten IOR als Teil seiner angestrebten „Einflusssphäre“ betrachtet, obwohl es derzeit nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügt, in diesem Bereich harte Macht auszuüben, ist es möglich, dass Neu-Delhi in Erwägung zieht, eine minimale Rolle in dem Konflikt zu spielen, und sei es nur um des Prestiges willen. Das erklärt, warum Hanlon den Marinestützpunkt des Landes auf der Insel North Agalega auf Mauritius ins Spiel brachte. Am realistischsten wäre es, wenn Indien öffentlichkeitswirksame gemeinsame Anti-Piraterie-Missionen durchführt und dabei vielleicht sogar eine partnerschaftliche Rolle mit dem nahe gelegenen Südafrika betont, um es als eine partielle BRICS-Operation darzustellen und so die Kritik abzulenken, Frankreichs Führung zu folgen.

Was die französisch-indischen Beziehungen betrifft, so haben die beiden Großmächte 2018 einen Militärlogistikpakt unterzeichnet, der es ihnen ermöglicht, die Stützpunkte des jeweils anderen zu nutzen. Damals dachten viele, dass dies dazu führen könnte, dass Indien seine Marinepräsenz am Horn von Afrika über Frankreichs Außenposten in seiner ehemaligen Kolonie Dschibuti ausbaut oder vielleicht häufiger die französischen Inseln im Südpazifik besucht, um Australiens Wiederbehauptung des traditionellen Einflusses dort gegen China zu unterstützen. Es scheint nun möglich, dass das südostafrikanische Land Mosambik der Ort sein könnte, an dem die französisch-indische Militärpartnerschaft sozusagen ihre ersten „Zähne“ zeigt.

„Mission Creep“?

Aus französischer Sicht besteht die primäre Mission darin, die Investitionen von Total zu sichern. Alle anderen Ziele sind sekundär und vielleicht sogar jenseits ihrer Absichten, sie anzugehen. Das bedeutet, dass Frankreich mit seiner eigentlichen Mission leicht Erfolg haben könnte, aber im Bereich der Soft Power versagt, wenn es seine wahren Absichten nicht so offen darlegt und stattdessen seine Intervention in eine Anti-Terror-Rhetorik kleidet, ähnlich wie bei seiner Sahel-Mission. Mit anderen Worten: Selbst wenn Frankreich „gewinnt“, was es will, könnte es in den Augen der Welt dennoch „verlieren“, es sei denn, es lässt sich auf den gefährlichen Trend des „mission creep“ ein, seinen militärischen „Einflussbereich“ dort auszuweiten, um letztlich den Aufstand/Terrorismus zu beenden.

Frankreich würde diesen Schritt wahrscheinlich nicht einseitig gehen, weshalb eher zu erwarten ist, dass es eine multinationale Truppe anführen wird, sei es allein oder vielleicht in gemeinsamer Partnerschaft mit dem EU-Mitgliedsland und Mosambiks ehemaligem Kolonisator Portugal zusammen mit einer gewaltigen Armee von PMCs. Da jedoch keiner von beiden die primäre Mission hat, den Aufstand/Terrorismus zu stoppen, werden sie vielleicht nicht sofort große Fortschritte machen und sich stattdessen mehr auf die PMCs und das mosambikanische Militär verlassen, die diese „schmutzige“ und höchst gefährliche Arbeit für sie erledigen, wenn auch natürlich unter ihrer Aufsicht.

Wahrnehmungsmanagement

Vor diesem Hintergrund muss man sich überlegen, wie diese Mission dem Rest der Welt verkauft werden soll. Der Anti-Terror-Blickwinkel ist der offensichtlichste, aber wie bereits erwähnt, sind die Interessen Frankreichs in dieser Hinsicht nicht so aufrichtig, ebenso wenig wie die Portugals, da es bei ihrem Engagement wirklich nur um Energie-Geopolitik geht, wie bei jeder anderen ausländischen Partei auch. Eine solche Darstellung führt auch zu hohen Erwartungen an sichtbare Fortschritte vor Ort, die wahrscheinlich nicht so bald eintreten werden, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um ein stark bewaldetes Gebiet handelt und Frankreich nicht einmal in der Lage ist, Aufstände/Terrorismus in der kargen Sahelzone zu stoppen.

Es könnte also darauf hinauslaufen, dass sie ihre Absicht hochspielen, die militärische Bedrohung „einzudämmen“, anstatt sie ganz zu stoppen. Dies würde zu realistischeren Erwartungen führen, als von der vollständigen Auslöschung der Aufständischen/Terroristen zu sprechen, und es würde als weniger egoistisch erscheinen, als die wahren Energie-Motivationen transparent zu machen. Es würde auch eine breitere Unterstützung erzeugen, vielleicht sogar unter den einheimischen Kritikern in diesen beiden EU-Ländern und allgemein im Westen, da es wirklich eine tugendhafte Mission ist (zumindest oberflächlich betrachtet), die Ausbreitung solcher Bedrohungen in Tansania und anderswo stoppen zu wollen.

Abschließende Überlegungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frankreich nicht viele Kosten zu erwarten hat, die mit einer möglichen militärischen Intervention im Norden Mosambiks verbunden sind, während es in Bezug auf seine Energieinteressen und sein Großmachtprestige ziemlich viel gewinnen kann, insbesondere wenn es eine multinationale Truppe in diesem Konflikt anführt. Die Darstellung der Mission als „Eindämmung“ aufständischer/terroristischer Bedrohungen, anstatt sie (zumindest sofort) vollständig auszulöschen, würde auch die Erwartungen mäßigen und die internationale Anziehungskraft erhöhen, auch bei Indien und Südafrika, die sich an gemeinsamen Anti-Piraten-Missionen beteiligen könnten. Aus diesen Gründen ist Hanlons allgemeine Vorhersage sehr glaubwürdig.