Die Studie in Nature zeigt, dass die COVID-„Impfstoffe“ das Risiko, an COVID zu erkranken, erhöht haben

Von Steve Kirsch

Um eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern, ist eine Erhöhung der IgA-RBD-Schleimhautantikörper erforderlich. Die COVID-Impfungen haben diese wichtigen schützenden Antikörper dezimiert. Niemand hat es bemerkt! Was zum Teufel ist hier los?

Abbildung 1 dieses Papiers enthält die alles entscheidende Grafik in 1 Stunde. Ich werde Ihnen zeigen, wie verheerend diese Darstellung ist.

Zusammenfassung

Jeder kompetente Virologe wird Ihnen sagen, dass eine Erhöhung des Spiegels von mukosalen IgA-Antikörpern erforderlich ist, wenn Sie das Risiko einer Infektion mit einem Atemwegsvirus verringern möchten. Und Sie sollten die RBD-Antikörper (Rezeptor-Bindungsdomäne) erhöhen, insbesondere weil diese Antikörper verhindern, dass sich das Virus an die Eintrittspunktrezeptoren (ACE2) auf Ihren Zellen anlagert.

Jeder Impfstoff, der das Infektionsrisiko senkt, muss also die sekretorischen IgA-Antikörper erhöhen, die auf die RBD des Virus abzielen.

Sie werden nie erraten, was mit diesen kritischen Antikörpern der „ersten Verteidigungslinie“ nach der Impfung passiert.

Ich sage es Ihnen jetzt: Bei jedem Menschen sinken sie, und bei den meisten Menschen sinken sie auf ein nicht messbares Niveau.

Das ist richtig. Diese Arbeit hat klar und unmissverständlich gezeigt, dass die COVID-„Impfstoffe“ die Anfälligkeit für COVID erhöhen, nicht verringern. Es ist eine Katastrophe. Und es war so klar wie Tag und Nacht vor zweieinhalb Jahren, als diese Arbeit veröffentlicht wurde. Wenn denn jemand darauf geachtet hätte.

Natürlich haben die Autoren das nicht bemerkt. In der Zusammenfassung steht nichts über diese Erkenntnis.

Niemand in der medizinischen Gemeinschaft hat es bemerkt.

Auch in den Mainstream-Medien oder den medizinischen Medien hat es niemand bemerkt.

Und meines Wissens hat es auch niemand in der Anti-Impfstoff-Community bemerkt.

Soweit ich weiß, bin ich der erste, der darauf hinweist.

Diese Arbeit hätte das COVID-Impfprogramm vor 2,5 Jahren beenden sollen.

Es hätte dazu führen müssen, dass die CDC die Menschen warnt, dass sie sie über die Verringerung des Infektionsrisikos belogen haben. Sie hätten die Öffentlichkeit warnen müssen, dass die Einnahme des COVID-Impfstoffs das Risiko einer COVID-Erkrankung erhöht.

Es steht alles in einer Grafik. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu verstehen.

Ich zeige Ihnen die Grafik und erkläre, was sie bedeutet.

Die Papiere

In der Zeitschrift „Nature“ erschienene Veröffentlichung vom 25. April 2022: Systemische und mukosale IgA-Reaktionen werden in unterschiedlichem Maße als Reaktion auf eine SARS-CoV-2-mRNA-Impfung induziert und sind mit einem Schutz vor einer nachfolgenden Infektion verbunden

Es gibt auch eine neuere Veröffentlichung, die zwei Jahre später (am 23. April 2024) veröffentlicht wurde: Serum- und Speichel-IgG- und IgA-Reaktion nach COVID-19-Messenger-RNA-Impfung. Diese ist bei weitem nicht so gut wie die vorherige Veröffentlichung (sie befasst sich nicht mit absoluten Werten und nicht mit den entscheidenden RBD-Antikörpern), aber sie zeigt sehr deutlich, dass Pfizer die relativen IgA-Werte überhaupt nicht verändert hat.

Die Grafik

Vergleichen Sie die Ausgangswerte mit den Werten nach der Impfung 2. Sehen Sie, dass die Punkte jetzt größtenteils unter der gestrichelten Linie liegen? Die gestrichelte Linie bedeutet „nicht messbar“. Der geringe Schutz, den Sie hatten, wurde also durch die COVID-Impfungen zunichte gemacht. Wie kann das eine Erfolgsgeschichte sein? Das ist es nicht. Es ist ein massiver Misserfolg. Und selbst nachdem diese Studie veröffentlicht wurde, hat das niemand bemerkt.

Was die Grafik bedeutet

Die Grafik stammt aus Abb. 1h des Papiers. Die 100 %-Marke auf der y-Achse basiert auf den durchschnittlichen RBD-IgA-Werten von Personen, die auf natürliche Weise infiziert wurden.

Die beiden wichtigsten Punkte, die es zu betrachten gilt, sind die Baseline und die 2–4 Wochen nach der zweiten Dosis.

Bei der Grundlinie hatten die Menschen eine gewisse Immunität durch frühere Infektionen mit anderen Viren. Aber 4 Wochen nach Dosis 2 liegt fast jeder bei oder unter der gestrichelten Linie, die „zu niedrig zum Messen“ ist. Der durchgezogene schwarze Balken ist die Mittellinie. Die geimpften Personen stiegen also nach der ersten Dosis für ein paar Wochen an, aber 2 Wochen nach Dosis 2 ist alles weg und es geht ihnen schlechter, als wenn sie den Impfstoff überhaupt nicht eingenommen hätten.

Das Fazit lautet:

Diejenigen, die den Impfstoff erhalten haben, sind kurz nach der zweiten Dosis überhaupt nicht geschützt. Der gesamte Schutz, den sie sich durch andere Viren angeeignet haben, wird durch den Impfstoff aufgehoben. Die CDC hat einfach vergessen, Ihnen das zu sagen. Diejenigen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, waren zu 100 % geschützt. Diejenigen, die den Impfstoff erhalten haben, waren im Grunde genommen zu 0 % geschützt. Man ist also am besten geschützt, wenn man sich mit dem Virus ansteckt, man ist viel weniger geschützt, wenn man nichts tut, und der Schutz verschwindet, wenn man sich impfen lässt. Diese Arbeit zeigt, dass man Sie belogen hat, was die Verringerung Ihres Infektionsrisikos angeht.

Bemerkenswerterweise wurde von den Autoren nie ausdrücklich erwähnt, dass die RBD-IgA bei den Teilnehmern (in der Summe, da sie nicht jeden Fall einzeln darlegten) im Vergleich zu ihrem Niveau vor der Impfung durchweg schlechter war. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, das jedoch in der Arbeit nirgends zu finden ist.

Das bedeutet:

Die Phase-3-Studien zu COVID waren betrügerisch. Wenn man die Speichel-RBD-IgA-Reaktion dezimiert, kann man keine 95-prozentige Wirksamkeit bei der Infektionsprävention erzielen. Man erhält eine Wirksamkeit von 0 %. Es gibt keinen bekannten Wirkmechanismus, der die in den Studien behauptete 95-prozentige Verringerung des Infektionsrisikos erklären könnte. Die CDC hat Sie belogen, was die Verringerung des Infektionsrisikos durch den Impfstoff betrifft. Er hat das Gegenteil bewirkt. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist blind dafür. Niemand hat etwas gesagt. Die Medien machen ihren Job nicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menschen vor der Impfung eine gewisse Immunität gegen das Virus hatten, aber nach der Impfung fielen fast alle unter die gestrichelte Linie, was „nicht messbare“ Werte der wichtigsten RBD-IgA-Antikörper bedeutet. Was für eine Katastrophe. Und doch steht es da, direkt in der begutachteten Fachliteratur, unübersehbar.

Bestätigende Beweise

Ist das ein Zufall? Auf keinen Fall.

Es stimmt mit der Studie der Cleveland Clinic und auch mit zufälligen Beobachtungen überein, die dasselbe zeigten: Denjenigen, die geimpft wurden, ging es schlechter.

Die Cleveland Clinic-Studie zeigte, dass mehr Impfstoffe mehr Infektionen verursachen.

Meine COVID-Umfrage unter fast 3.000 Personen ergab, dass Geimpfte mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID erkranken (und das war nicht einmal knapp):

Wenn Sie der Meinung sind, dass meine Umfrage falsch ist, sagen Sie mir, welche Umfrage Sie mit den „korrekten“ Statistiken verwenden? Ich habe noch nie eine Umfrage gesehen, die das Gegenteil zeigt. Wo ist sie?

Zusammenfassung

Die CDC muss die Menschen jetzt warnen, dass die Einnahme des COVID-Impfstoffs ihre IgA-RBD-Antikörper dezimieren wird, was ihr Risiko, an COVID zu erkranken, erhöht.

Oder, wenn sie das nicht tun, müssen sie der amerikanischen Öffentlichkeit erklären, wie es ihrer Gesundheit zuträglich ist, wenn man die erste Verteidigungslinie gegen COVID auslöscht.

Sie können sich für das eine oder das andere entscheiden, aber sie müssen sich für eines entscheiden. JETZT.