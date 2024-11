Die Studie zeigt, dass die »Covid-Impfung« nach sechs Monaten nahezu wirkungslos ist.

Josip Begovac von der Universitätsklinik für Infektionskrankheiten Dr. Fran Mihaljević in Zagreb, Kroatien, untersuchte die Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen in Osteuropa. Während das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten regelmäßig Daten zur Impfstoffwirksamkeit aus EU-Ländern veröffentlicht, fehlen solche Informationen aus Nicht-EU-Ländern des westlichen Balkans und Osteuropas. Die Bereitschaft zur COVID-19-Impfung variiert deutlich innerhalb Europas; besonders in den ehemals kommunistischen Ländern Mittel- und Osteuropas ist die Impfzurückhaltung ausgeprägt. In Nicht-EU-Ländern der Europäischen WHO-Region sind die Impfquoten noch niedriger. Wichtige Faktoren für diese niedrigen Raten sind ein geringes Vertrauen in das Gesundheitssystem und in staatliche Institutionen.

Ergebnisse

In der jüngsten Ausgabe von The Lancet Regional Health Europe fasst Begovac Ergebnisse zusammen, die auf einer Studie von Katz MA et al. basieren. Sie analysieren Daten von 5.126 hospitalisierten Erwachsenen mit schwerer akuter Atemwegsinfektion (SARI) aus 25 Krankenhäusern in sechs Ländern der östlichen WHO-Europaregion (Albanien, Georgien, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo und Kirgisistan).

Zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 23. November 2023 führten die Forscher eine testnegative Fall-Kontroll-Studie durch, bei der Personen, die mit SARI ins Krankenhaus eingeliefert wurden, daraufhin untersucht wurden, ob SARS-CoV-2 durch molekulare Tests nachgewiesen werden konnte. Positiv getestete Personen galten als Fälle, negativ getestete als Kontrollen.

Berechnung der Wirksamkeit

Die Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte (VE) wurde durch den Vergleich der Impfraten zwischen Fällen und Kontrollen sowie durch eine Korrektur für Störfaktoren berechnet. Die Ergebnisse zeigten eine VE von 60,1 % (95 % KI: 12,4-81,8) gegen Krankenhausaufenthalte bei Personen, die ihre letzte Impfung innerhalb der letzten drei Monate erhalten hatten. Bei schwerwiegenden Verläufen (Sauerstoffbedarf, mechanische Beatmung, Intensivstation oder Todesfall) lag die VE bei 53,9 % (95 % KI: 26,9-70,9), wenn die letzte Dosis innerhalb von 14-179 Tagen verabreicht wurde.

Wie erwartet nahm die VE nach sechs Monaten deutlich ab und war nahezu wirkungslos, was die WHO-Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung nach 6-12 Monaten unterstützt.

Autor

Josip Begovac, MD, leitet das kroatische nationale Referenzzentrum für HIV-Diagnostik und -Behandlung des Gesundheitsministeriums und ist stellvertretender Vorsitzender des nationalen Ausschusses für HIV/AIDS in Kroatien.

Quelle: The Lancet Regional Health Europe