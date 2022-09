Die Stunde der Wahrheit im Ukraine-Krieg

Der Nebel des Krieges umhüllt die ukrainische “Gegenoffensive” in der südlichen Region Cherson, wo Kiew hofft, verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Doch am sechsten Tag der Operationen ist die Echokammer im Westen verstummt. Es gibt keine großen Behauptungen.

Der heutige Bericht des britischen Verteidigungsministeriums befasst sich eher mit den Problemen der “Moral und Disziplin” in der russischen Armee im Allgemeinen, ihren bescheidenen Gehältern und der Grundausstattung wie “angemessene Uniform”, Waffen und Verpflegung – als mit der Gegenoffensive in Cherson.

Die Medien in der Ukraine haben eine Nachrichtensperre verhängt. Wir wissen nur von Militärkonvois mit Krankenwagen, die durch die Straßen von Odessa rasen, von Krankenhäusern, die mit verwundeten Soldaten überfüllt sind, und von unheimlichen öffentlichen Aufrufen zum Blutspenden. Die Region Transkarpatien in der Westukraine, aus der die vor Ort rekrutierte 128. Gebirgsjägerbrigade an die Cherson-Front verlegt wurde, hat zum Gedenken an ihre tapferen Söhne, die ihr Leben verloren haben, einen Trauertag ausgerufen.

In der Zwischenzeit heißt es aus Kiew, dass die Gegenoffensive eine “methodische Operation” sei, um die russischen Streitkräfte im Süden zu schwächen und keine Gebietsgewinne zu erzielen. Präsident Wolodymyr Zelensky sagte etwas gereizt: “Ich bin nicht bereit, vorherzusagen, wann dies (der Rückzug der russischen Streitkräfte) geschehen wird. Ich habe keine genauen Daten, aber ich weiß genau, wie wir es machen werden.”

Am Donnerstag (5. Tag der Gegenoffensive) nahm Zelensky an einer zweiten Sitzung des Hauptquartiers des Oberbefehlshabers innerhalb einer Woche teil, fügte aber nur kryptisch hinzu: “Bestimmte Entscheidungen sind ebenfalls getroffen worden. Ich denke, dass jeder in der Lage sein wird, deren Ergebnisse zu sehen”.

In den US-Medien wird vage behauptet, die ukrainischen Streitkräfte machten “taktische Fortschritte” und bereiteten sich “auf eine lange und hart umkämpfte Schlacht vor, bevor der Winter eintritt… Westliche Beamte warnten, die Gegenoffensive werde die russischen Streitkräfte nicht so bald aus der Ukraine vertreiben. Ein Erfolg bei der Rückeroberung der Region Cherson und der Kontrolle über die westliche Seite des Flusses wäre jedoch “wirklich bedeutend”. (Politico )

Die Tageszeitung merkte an: “Ein solcher Sieg würde den westlichen Verbündeten der Ukraine zeigen, dass es richtig ist, weiterhin Milliarden von Dollar an Waffen und Nachschub zu schicken, um Russland zu bekämpfen.”

Dieser letzte Punkt ist der Knackpunkt der Angelegenheit. Die Waffenlieferungen der europäischen Länder an die Ukraine sind praktisch zu einem Rinnsal versiegt, und ein ähnlich beunruhigender Trend ist auch bei den US-Lieferungen zu beobachten. Die Biden-Administration bittet den Kongress, weitere 11,7 Milliarden Dollar für die Ukraine zu bewilligen, aber das geschieht in Erwartung der Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt 2023 nicht bis zum 1. Oktober verabschiedet werden kann. In der Ankündigung des Büros für Verwaltung und Haushalt (Office of Management and Budget, OMB) des Weißen Hauses vom 2. September wird eingeräumt, dass es sich um einen “kurzfristigen Beschluss zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Bundesregierung” handelt.

In der Erklärung des OMB heißt es, das Weiße Haus wolle diese Anomalie, weil die Mittel aus früheren Paketen zur Stärkung des ukrainischen Militärs zur Neige gehen, wobei drei Viertel bereits verteilt oder gebunden sind und weitere im nächsten Monat folgen werden. Wichtig ist jedoch, dass von den vom Weißen Haus beantragten 11,7 Mrd. USD 4,5 Mrd. für die Auffüllung der erschöpften Pentagon-Vorräte, 4,5 Mrd. für die Budgethilfe für die ukrainische Regierung und nur 2,7 Mrd. für die eigentliche Verteidigungs- und Geheimdiensthilfe vorgesehen sind. Diese neue Runde der Hilfe soll bis Dezember dauern.

Zelensky muss ein besorgter Mann sein. Er muss die Geber davon überzeugen, dass sich diese massive, milliardenschwere Militärhilfe gelohnt hat. Er sollte zumindest eine blutige Pattsituation an der südlichen Kriegsfront vorweisen können. (Russland hat im Donass bereits die Oberhand gewonnen.)

Es besteht immer die Gefahr, dass Zelensky über das Ziel hinausschießt. Politico enthüllte: “Westliche Regierungen haben Kiew davor gewarnt, seine Streitkräfte zu dünn zu verteilen, um so viel Territorium wie möglich zu erobern, da die Ukrainer jeden Gewinn, den sie erzielen, halten müssten. Die Beamten sagten, dass sie davon ausgehen, dass die Ukraine ihre militärischen Ziele neu überdenken wird, wenn sie Cherson zurückerobert. Die Stadt Melitopol, ebenfalls im Süden, ist jedoch zu weit von den ukrainischen Stellungen entfernt, und ein Bodenangriff auf die Krim während dieser Offensive ist nicht plausibel.”

All dies steht im Gegensatz zu den optimistischen, aber wenig sachlichen Informationen, die in den russischen Erklärungen zur Cherson-Front enthalten sind. In den heutigen russischen Berichten heißt es, dass die “Gegenoffensive” praktisch im Keim erstickt wurde und die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste erlitten haben, die in die Tausende gehen. Es scheint sich um ein wahrhaft apokalyptisches Szenario zu handeln, das zu tragisch ist, um es aufzuzählen.

Der einzige ukrainische Durchbruch, der in der Nacht zum Samstag gelang, war ein Brückenkopf über den Fluss Ingulets – der so genannte Andrejewski-Brückenkopf. Es gibt Spekulationen, dass die Russen die ukrainischen Truppen in eine “Feuerfalle” gelockt haben könnten. Die Flussübergänge sind abgeschnitten, und die Russen kesseln wahrscheinlich die ukrainischen Truppen ein, die auf der Westseite des Ingulets eingeschlossen sind, ohne dass Nachschub oder Verstärkung sie erreicht.

Die Gegenoffensive hat ihren Biss verloren und besteht nun aus Positionskämpfen an ein oder zwei Stellen in Richtung Mykolaiv-Krivoy Rog. Es wurde auch von einem russischen Gegenangriff berichtet, bei dem die Frontlinie nun die “Verwaltungsgrenze” der Region Mykolaiv berührt (eine wichtige Stadt auf dem Weg nach Odessa). Die Russen behaupten, auch große Mengen an Waffen zerstört zu haben.

Russlands “Gebietskontrolle” lässt sich in Relation setzen: Der Feind ist einerseits in der kahlen Steppe gefangen und wird von der überwältigenden Überlegenheit der russischen Artillerie und Luftfahrt niedergeschlagen, andererseits stößt er auf gut befestigte und verschanzte Verteidigungslinien.

Dennoch darf Zelensky nicht aufgeben, denn er braucht dringend eine Erfolgsgeschichte. Kiew hofft immer noch, die Situation umkehren zu können, aber es bleibt abzuwarten, wie das gelingen kann.

Vor diesem düsteren Hintergrund werden in den USA immer mehr skeptische Stimmen über den politischen Kurs der Biden-Regierung laut. Zuletzt erschien im Wall Street Journal ein Meinungsbeitrag von General a.D. Mark Kimmitt, dem früheren stellvertretenden Staatssekretär für politisch-militärische Angelegenheiten in der Bush-Regierung. Kimmitt sagt voraus, dass “ein Durchbruch unwahrscheinlich ist” und dass “logistische Engpässe” bald eine Änderung der US-Strategie erzwingen könnten.

Er erklärt: “Die NATO wird mit schwindenden Beständen an modernsten Waffensystemen zu kämpfen haben. Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass man sich durch einen längeren Krieg mit mehr Opfern durchwursteln muss. Es bedeutet mehr Druck seitens der unterstützenden Staaten, anhaltende Inflation, weniger Heizgas und sinkende Unterstützung in der Bevölkerung.”

Im Prinzip gibt es folgende Optionen: i) “tiefer in die NATO-Bestände eindringen, die für die nationale Verteidigung zurückgehalten werden”; ii) “kritische Defizite vergrößern”, indem man sich auf den Defense Production Act und seine europäischen Äquivalente beruft; iii) den Konflikt eskalieren, indem man die Krim und Russland selbst ins Visier nimmt; und iv) Zelensky dazu zwingen, sich der düsteren Realität zu stellen, dass “abnehmende Nachschublieferungen” von Waffen tatsächlich “die Botschaft einer abnehmenden Unterstützung von außen” für den Krieg selbst enthalten.

Der pensionierte General, der der Republikanischen Partei nahesteht, kommt zu dem Schluss: “Der Beginn einer diplomatischen Lösung wäre unangenehm und würde vielleicht als defätistisch angesehen werden, aber da es kaum eine Chance gibt, aus dem gegenwärtigen Morast herauszukommen, ist es vielleicht besser, jetzt zu verhandeln als später… Mit Blick auf eine Zukunft, die von einem langwierigen Krieg, schwindenden High-Tech-Systemen und steigenden Verlusten geprägt ist, müssen sich Herr Zelensky und die NATO schwierigen Entscheidungen stellen, bevor diese Entscheidungen ihnen aufgezwungen werden.”