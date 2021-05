Die Tage der US-Supermacht sind endgültig vorbei! Ein Vergleich von Rekrutierungsvideos offenbart einiges

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Nach Angaben des Pentagons sind 71% der Amerikaner im Alter von 17 bis 24 Jahren – etwa 24 Millionen von 34 Millionen Menschen – nicht geeignet, dem Militär beizutreten, weil sie „fettleibig sind, keinen Highschool-Abschluss haben oder vorbestraft sind.“

Um die Ränge zu füllen, rekrutieren das Pentagon und die CIA Frauen mit zwei Müttern und cisgender Millenials of Color, bei denen eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Weiße Männer werden in den Rekrutierungsvideos nicht gezeigt.

© YouTube / GoArmy

Dies ist die neue US-Armee, die gegen die Iraner, Chinesen, und Russen aufgestellt wird.

Wenn weiße Männer noch irgendeinen Selbstrespekt haben, erwarten Sie massive Rücktritte bei den Marines, Fallschirmjägern und Spezialeinheiten.

Die CIA verlässt den Geheimdienst für Woke Babble

Das neueste CIA-Rekrutierungsvideo: „I am a woman of color. I am a mom. Ich bin ein cisgender Millenial, bei dem eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Ich bin intersektional, aber meine Existenz ist keine Abhak-Übung.“

Die USA haben keine glaubwürdigen konventionellen Streitkräfte mehr.

Vergleichen Sie die US-Militärrekrutierung

mit der chinesischen Militärrekrutierung

und mit der russischen Militärrekrutierung

Wenn Sie ein weißer, heterosexueller, männlicher Militärkommandant sind, werden Sie entlassen, weil Sie die Wahrheit gesagt haben.

Werden selbstbewusste weiße Männer weiterhin im US-Militär dienen? Werden sie transgendered women of color als ihre Vorgesetzten akzeptieren?

Das US-Militär dient den Profiten des Militär-/Sicherheitskomplexes und einer anti-weißen Woke-Ideologie, nicht dem amerikanischen Volk.