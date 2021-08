Die Taliban gehen nach Tianjin

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

asiatimes.com: China und Russland sind der Schlüssel zur Lösung eines uralten geopolitischen Rätsels: Wie kann der „Friedhof der Reiche“ befriedet werden?

Auf diese Weise endet also der ewige Krieg in Afghanistan – wenn man ihn überhaupt als Ende bezeichnen kann. Vielmehr ist es eine amerikanische Neupositionierung.

Wie dem auch sei, nach zwei Jahrzehnten Tod und Zerstörung und unzähligen Billionen Dollar haben wir es nicht mit einem Knall – und auch nicht mit einem Wimmern – zu tun, sondern mit einem Foto der Taliban in Tianjin, einer neunköpfigen Delegation unter der Führung des obersten politischen Kommissars Mullah Abdul Ghani Baradar, die feierlich Seite an Seite mit Außenminister Wang Yi posiert.

Es gibt seitliche Anklänge an einen anderen ewigen Krieg – im Irak. Zuerst gab es einen Knall: die USA nicht als „die neue OPEC“, wie es das Mantra der Neokonservativen vorsah, sondern weil die Amerikaner nicht einmal das Öl bekommen. Dann kam das Wimmern: „Keine Truppen mehr“ nach dem 31. Dezember 2021 – mit Ausnahme der sprichwörtlichen „Auftragnehmer“-Armee.

Die Chinesen empfingen die Taliban zu einem offiziellen Besuch, um ihnen wieder einmal eine ganz einfache Gegenleistung anzubieten: Wir erkennen Ihre politische Rolle im afghanischen Wiederaufbauprozess an und unterstützen sie, und im Gegenzug kappen Sie alle möglichen Verbindungen zur Islamischen Bewegung Ostturkestan, die von der UNO als terroristische Organisation eingestuft wird und für eine Reihe von Anschlägen in Xinjiang verantwortlich ist.

Der chinesische Außenminister Wang sagte ausdrücklich: „Die Taliban in Afghanistan sind eine zentrale militärische und politische Kraft in dem Land und werden eine wichtige Rolle im Prozess des Friedens, der Versöhnung und des Wiederaufbaus spielen.“

Damit knüpft Wang an seine Äußerungen vom Juni an, als er nach einem Treffen mit den Außenministern Afghanistans und Pakistans nicht nur versprach, „die Taliban wieder in den politischen Mainstream zu bringen“, sondern auch ernsthafte innerafghanische Friedensverhandlungen zu führen.

Seitdem hat sich gezeigt, dass der quälend langsame Prozess in Doha zu nichts führt. Doha wird von der erweiterten Troika – USA, Russland, China, Pakistan – zusammen mit den unversöhnlichen Gegnern, der Regierung in Kabul und den Taliban, geführt.

Mullah Baradar spricht mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi (rechts im Vordergrund) in Tianjin. Foto: Chinesisches Außenministerium

Der Sprecher der Taliban, Mohammad Naeem, betonte, dass es bei dem Treffen in Tianjin vor allem um politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen ging, wobei die Taliban Peking versicherten, dass afghanisches Territorium nicht von Dritten gegen die Sicherheitsinteressen der Nachbarländer ausgebeutet werden würde.

In der Praxis bedeutet dies, dass uigurische, tschetschenische und usbekische Dschihadisten und zwielichtige Organisationen der Sorte ISIS-Khorasan keinen Unterschlupf finden.

Tianjin wurde als eine Art Juwel in der Krone der aktuellen diplomatischen Offensive der Taliban hinzugefügt, die bereits Teheran und Moskau erreicht hat.

In der Praxis bedeutet dies, dass der eigentliche Machtmakler eines möglichen innerafghanischen Abkommens die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) ist, die von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China angeführt wird.

Russland und China beobachten genau, wie die Taliban mehrere strategische Bezirke in Provinzen von Badachschan (tadschikische Mehrheit) bis Kandahar (paschtunische Mehrheit) erobern. Die Realpolitik schreibt vor, dass die Taliban als ernsthafte Gesprächspartner akzeptiert werden müssen.

Pakistan arbeitet derweil im Rahmen der SOZ immer enger zusammen. Premierminister Imran Khan könnte nicht unnachgiebiger sein, wenn er sich an die öffentliche Meinung der USA wendet: „Washington strebte eine militärische Lösung für Afghanistan an, obwohl es nie eine gab“, sagte er.

„Und Leute wie ich, die immer wieder sagten, dass es keine militärische Lösung gibt, die die Geschichte Afghanistans kennen, wurden als antiamerikanisch bezeichnet“, sagte er. „Ich wurde Taliban Khan genannt.“

Der pakistanische Premierminister Imran Khan (R) trifft sich am 18. Dezember 2020 in Islamabad mit dem Taliban-Mitbegründer Mullah Abdul Ghani Baradar (2.er vom Fenster auf der linken Seite des Bildes) und seiner Delegation. Bild: AFP / Büro des pakistanischen Premierministers

Wir sind jetzt alle Taliban

Tatsache ist, dass „Taliban Khan“, „Taliban Wang“ und „Taliban Lawrow“ alle auf derselben Seite stehen.

Die SCO arbeitet mit Hochdruck daran, bei der nächsten Verhandlungsrunde im August einen Fahrplan für eine politische Lösung zwischen Kabul und den Taliban vorzulegen. Wie ich bereits berichtet habe, geht es um ein umfassendes wirtschaftliches Integrationspaket, bei dem die Gürtel- und Straßeninitiative und der mit ihr verbundene chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor mit Russlands Greater Eurasia Partnership und der Gesamtkonnektivität zwischen Zentralasien und Südasien zusammenwirken.

Ein stabiles Afghanistan ist das fehlende Glied in einem zukünftigen SCO-Wirtschaftskorridor, der alle eurasischen Akteure von den BRICS-Mitgliedern Indien und Russland bis hin zu allen zentralasiatischen Ländern einbinden wird.

Sowohl die Regierung von Präsident Ashraf Ghani in Kabul als auch die Taliban sind mit an Bord. Der Teufel steckt natürlich im Detail, wenn es darum geht, die internen Machtspiele in Afghanistan zu managen, um das Projekt zu verwirklichen.

Die Taliban haben ihren Crashkurs in Geopolitik und Geoökonomie absolviert. Anfang Juli hatten sie in Moskau ein ausführliches Gespräch mit dem Afghanistan-Beauftragten des Kremls, Samir Kabulow.

Parallel dazu gab sogar der ehemalige afghanische Botschafter in China, Sultan Baheen – selbst kein Taliban – zu, dass Peking für die Mehrheit der Afghanen, unabhängig vom ethnischen Hintergrund, der bevorzugte Gesprächspartner und Vermittler in einem sich entwickelnden Friedensprozess ist.

Dass die Taliban Gespräche auf hoher Ebene mit der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China anstreben, ist also Teil einer sorgfältig kalkulierten politischen Strategie. Das bringt uns jedoch zu einer äußerst komplexen Frage: Von welchen Taliban ist die Rede?

So etwas wie „einheitliche“ Taliban gibt es nicht. Die meisten führenden Köpfe der alten Schule leben in Pakistans Belutschistan. Die neue Generation ist weitaus unbeständiger – und fühlt sich nicht an politische Zwänge gebunden. Die Islamische Bewegung Ostturkestan könnte mit ein wenig Hilfe westlicher Geheimdienste leicht einige Taliban-Fraktionen in Afghanistan infiltrieren.

Nur wenige im Westen verstehen die dramatischen psychologischen Folgen, die es für die Afghanen – unabhängig von ihrem ethnischen, sozialen oder kulturellen Hintergrund – hat, in den letzten vier Jahrzehnten im Wesentlichen in einem Zustand des ständigen Krieges zu leben: Besetzung durch die UdSSR, Kämpfe innerhalb der Mudschaheddin, Taliban gegen die Nordallianz und Besetzung durch die USA/NATO.

Im Februar 1980 werden afghanische Flüchtlinge, die im Dezember 1979 aus dem Gebiet von Kabul geflohen sind, im Flüchtlingslager Aza Khel in der Nähe von Peshawar in Pakistan gezeigt. Foto: AFP / EPU

Das letzte „normale“ Jahr in der afghanischen Gesellschaft liegt weit zurück: 1978.

Andrei Kazantsev, Professor an der Higher School of Economics und Direktor des Zentrums für Zentralasien- und Afghanistanstudien am Moskauer Elite-Institut MGIMO, ist in einer einzigartigen Position, um zu verstehen, wie die Dinge vor Ort funktionieren.

Er weist auf etwas hin, das ich selbst mehrfach erlebt habe: Die Kriege in Afghanistan sind eine Mischung aus Waffeneinsatz und Verhandlungen:

Es wird ein wenig gekämpft, ein wenig geredet, es werden Koalitionen gebildet, dann wird wieder gekämpft und wieder geredet.

Einige sind übergelaufen, haben sich gegenseitig verraten, haben eine Zeit lang gekämpft und sind dann zurückgekehrt. Es ist eine völlig andere Kultur der Kriegsführung und des Verhandelns.

Die Taliban werden gleichzeitig mit der Regierung verhandeln und ihre militärischen Offensiven fortsetzen. Es handelt sich dabei lediglich um unterschiedliche Instrumente der verschiedenen Flügel dieser Bewegung.



Ich kaufe: wie viel?

Die wichtigste Tatsache ist, dass die Taliban de facto eine Konstellation von Warlord-Milizen sind. Das bedeutet, dass Mullah Baradar in Tianjin nicht für die gesamte Bewegung spricht. Er müsste mit jedem größeren Warlord und Kommandeur eine Schura abhalten, um ihnen den politischen Fahrplan zu verkaufen, den er mit Russland und China vereinbart hat.

Das ist ein großes Problem, denn einige mächtige tadschikische oder usbekische Befehlshaber werden es vorziehen, sich mit ausländischen Quellen zu verbünden, z. B. mit der Türkei oder dem Iran, anstatt mit demjenigen, der in Kabul an der Macht sein wird.

Die Chinesen könnten einen Umweg finden, indem sie buchstäblich jeden und seinen Nachbarn kaufen. Aber das wäre immer noch keine Garantie für Stabilität.

Was Russland und China mit den Taliban vorhaben, ist, eiserne Garantien zu erhalten:

Erlaubt den Dschihadisten nicht, die zentralasiatischen Grenzen zu überqueren – insbesondere Tadschikistan und Kirgisistan;

ISIS-Khorasan frontal zu bekämpfen und ihnen keinen Unterschlupf zu gewähren, wie es die Taliban in den 1990er Jahren mit Al-Qaida taten; und

Beenden Sie den Schlafmohnanbau (den Sie in den frühen 2000er Jahren aufgegeben haben) und bekämpfen Sie den Drogenhandel.

Ein afghanischer Bauer erntet Opiumsaft von einem Mohnfeld in Dara-l-Nur, Bezirk der Provinz Nangarhar, im Jahr 2020. Bild: AFP / Wali Sabawoon / NurPhoto

Niemand weiß wirklich, ob der politische Flügel der Taliban in der Lage sein wird, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Doch Moskau hat sich sehr viel deutlicher als Peking geäußert: Wenn die Taliban bei den Dschihad-Bewegungen nachgeben, werden sie die volle Wut der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zu spüren bekommen.

Die SOZ hat ihrerseits seit 2005 eine Kontaktgruppe für Afghanistan eingerichtet. Afghanistan hat Beobachterstatus bei der SOZ und könnte als Vollmitglied aufgenommen werden, sobald eine politische Lösung gefunden ist.

Das Hauptproblem innerhalb der SOZ wird darin bestehen, die gegensätzlichen Interessen Indiens und Pakistans in Afghanistan in Einklang zu bringen.

Auch hier sind wieder die „Supermächte“ gefragt – die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China. Und einmal mehr wird dies der Kern des wohl größten geopolitischen Rätsels der wilden Zwanziger Jahre sein: Wie kann der „Friedhof der Imperien“ endlich befriedet werden?